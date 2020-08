14:30 | 18.08.2020

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. ENGLEWOOD, Colorado UND SARATOGA, Kalifornien --(BUSINESS WIRE)--18.08.2020-- DISH (NASDAQ: DISH) gab heute bekannt, dass MATRIXX Software, ein weltweit führender Anbieter von 5G-Monetarisierungslösungen, als cloud-natives konvergiertes Ladesystem (Converged Charging System, CCS) für sein eigenständiges 5G-Netzwerk ausgewählt wurde. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200818005477/ de/ DISH baut gegenwärtig das erste Open RAN-kompatible 5G-Netzwerk des Landes auf. Bei der Einführung des Geschäftsbetriebs wird das konvergierte Laden eine entscheidende Rolle bei der Bündelung und Monetarisierung neuer Dienste spielen. 'Die Lösung von MATRIXX wird dazu beitragen, den inneren Wert unseres 5G-Netzwerks freizusetzen, indem sie bei Bedarf skaliert und dynamische Preise für Netzwerk-Slices und andere Dienste ermöglicht', sagte Atilla Tinic, Chief Information Officer von DISH. 'Wir sind stolz darauf, einen Partner zu haben, der nachweislich in der Lage ist, eine moderne CCS-Lösung für 5G bereitzustellen, die uns die wirtschaftliche und betriebliche Flexibilität bietet, unsere Angebote ständig zu wiederholen und unser Mobilfunkgeschäft auszubauen.' Die API-first-Architektur von MATRIXX lässt sich nachweislich schnell und kostengünstig bereitstellen. In Kombination mit der KI-Strategie von DISH wird die Verfügbarkeit und Auslastung des Netzwerks bestimmt, wobei sich die Preise im Laufe des Tages dynamisch ändern. Die cloud-native CI/CD-Pipeline (Continuous Integration/Continuous Deployment) von MATRIXX automatisiert dann Preisaktualisierungen. Die Funktionalität der Software bietet eine nahtlose Interoperabilität mit den Netzwerkfunktionen von DISH und ermöglicht die Arbeit in einem Ökosystem mit mehreren Anbietern. 'DISH ist bereit, die Telekommunikationslandschaft in den USA zum Besseren zu verändern, und wir freuen uns, auf ihrer Reise mit ihnen zusammenzuarbeiten. Mit unserer einzigartigen Plattform bietet MATRIXX DISH einen starken Wettbewerbsvorteil sowohl bei den auf den Markt gebrachten Angeboten als auch bei der überlegenen Erfahrung, die sie ihren Kunden bieten', sagte Glo Gordon, CEO von MATRIXX Software. 'Unsere Mission ist es, die branchenweit führende 5G-Ladeplattform bereitzustellen, die Service Providern die operative Flexibilität bietet, Angebote mit Web-Geschwindigkeit zu automatisieren und zu skalieren.' Über DISH Die DISH Network Corporation ist ein Unternehmen für Konnektivität. Seit 1980 ist das Unternehmen eine disruptive Kraft, die Innovation und Wertschöpfung für die Verbraucher fördert. Über seine Tochtergesellschaften bietet das Unternehmen Millionen von Kunden Fernsehunterhaltung und preisgekrönte Technologie mit seinen Satelliten-DISH-TV- und Streaming-SLING-TV-Diensten an. Im Jahr 2020 wurde das Unternehmen mit der Übernahme von Boost Mobile zu einem landesweit tätigen US-Mobilfunkanbieter. DISH setzt auch weiterhin auf seine Innovationen im Bereich Drahtlostechnik und baut das erste virtualisierte, eigenständige 5G-Breitbandnetz des Landes auf. Die DISH Network Corporation (NASDAQ: DISH) ist ein Fortune-250-Unternehmen. Über MATRIXX Software MATRIXX Software ist der weltweit führende Anbieter von 5G-Monetarisierung für die Kommunikationsbranche. MATRIXX bedient viele der weltweit größten Betreibergruppen, regionalen Netzbetreiber und aufstrebenden Anbieter digitaler Dienste und bietet eine cloud-native Digital-Commerce-Lösung, die unübertroffene wirtschaftliche und betriebliche Flexibilität ermöglicht. MATRIXX vereint IT und Netzwerke und bietet ein konvergiertes Ladesystem (CCS) in Netzwerkqualität, das eine effiziente Hyperskalierung der Infrastruktur zur Unterstützung von Verbraucherdiensten, Großhandels- und Unternehmensmärkten ermöglicht. Durch sein unermüdliches Engagement für Produktqualität und Kundenerfolg ermöglicht MATRIXX Unternehmen, Netzwerkressourcen und Geschäftsagilität zu nutzen, um im Web erfolgreich zu sein. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200818005477/de/ Kontakt:

