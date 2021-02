1:20 | 23.02.2021

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Duravant erweitert mit der Akquisition des Verpackungssegments sein Angebot in den Bereichen Absackmanagement und Palettierung DOWNERS GROVE, Illinois --(BUSINESS WIRE)--23.02.2021-- Duravant LLC ('Duravant'), ein globaler Anbieter von technischen Anlagen und Automatisierungslösungen für die Bereiche Lebensmittelverarbeitung, Verpackung und Materialhandhabung, hat die Übernahme von Votech GS B.V. ('Votech'), einem führenden Hersteller von Absackmaschinen, Palettiermaschinen, Haubenstretchmaschinen und Palettentransportsystemen mit Hauptsitz in Reusel, Niederlande, bekannt gegeben. Votech wird sich mit Fischbein International, einer Betriebsgesellschaft (Operating Company) von Duravant, zusammenschließen, um deren globalen Kundenstamm zu bedienen. Durch die Kombination von Votechs Expertise im Bereich Absackmanagement und Palettierung und Fischbeins Portfolio im Bereich Sackverschließ- und Nähmaschinen ergänzen sich die beiden Unternehmen gegenseitig. 'Zwischen unseren beiden Organisationen besteht eine äußerst komplementäre Beziehung', sagte Olivier Hancotte, VP und General Manager bei Fischbein. 'Wir freuen uns darauf, eng mit dem Votech-Team zusammenzuarbeiten, um ein breiteres Produktangebot für die Kunden beider Unternehmen zu schaffen. Sowohl Fischbeinals auch Votech-Geräte werden über das globale Vertriebsteam von Fischbein erhältlich sein.' Diese Partnerschaft bringt zwei globale Marktführer für technische Ausrüstungen zusammen und erweitert die Fähigkeit von Duravant, Kunden und Partner in über 190 Ländern weltweit in verschiedenen Sektoren wie Landwirtschaft, Industrie, Obst und Gemüse, Inhaltsstoffe, Tiernahrung und mehr zu bedienen. 'Wir freuen uns, Teil der Duravant-Gruppe mit ihren erstklassigen Marken und Automatisierungslösungen zu sein', sagte Rolf Michiels, Direktor des Projektvertriebs. 'Für uns ist es eine aufregende Perspektive, uns mit dem Fischbein-Team zu verbünden, um unsere Kunden durch eine gemeinsame und kollaborative Strategie besser zu bedienen. Das Lebenszyklusmanagement von Duravant über die SupportPro-Services des Unternehmens bietet unseren Kunden zudem einen breiteren Zugang zu Mehrwertlösungen, die ihnen helfen, ihre Produktivitäts- und Effizienzziele zu erreichen.' Die Marke Votech ist seit über einem Jahrzehnt eine Wettbewerbskraft im Bereich der Befüllung und des Absackmanagements. Die umfangreichen Konstruktions- und Entwicklungskapazitäten von Votech ermöglichen die kundenspezifische Entwicklung kompletter automatisierter Lösungen von der Befüllung eines Beutels bis hin zum internen Palettentransport zum Lager. Bekannt für überlegene Technik, Verpackungskontrolle und lokalen Außendienst-Support, hat Votech bewiesen, dass das Unternehmen erfolgreich Verpackungslösungen für Schüttgutund Pulveranwendungen liefern kann. 'Unsere Partnerschaft mit Duravant öffnet den Weg für die geografische Expansion und das Wachstum von Votech in Europa, dem Mittleren Osten, in Afrika und Nordamerika', ergänzt Pierre Dierckx, Direktor für das operative Geschäft. 'Wir freuen uns zudem auf die Zusammenarbeit mit nVenia, dem US-basierten Betriebsunternehmen von Duravant, das Kunden aus einer Vielzahl von industriellen Endmärkten und Konsumgütern bedient.' Das Votech-Lösungspaket für Pulveranwendungen ergänzt sich hervorragend mit der nVenia-Produktpalette für Primär-, Sekundär- und Endverpackungen. Über Duravant Duravant mit Hauptsitz in Downers Grove (IL, USA) ist ein globales Unternehmen für technische Ausrüstungen mit Produktions-, Vertriebs- und Serviceeinrichtungen in ganz Nordamerika, Europa und Asien. Durch sein Portfolio an Betriebsgesellschaften liefert Duravant zuverlässige End-to-End-Prozesslösungen für Kunden und Partner durch technische Fachkompetenz und Integrationswissen, Projektmanagement und hervorragende betriebliche Leistungen. Mit weltweiten Vertriebs- und Servicenetzen unterstützen sie alle Märkte, die sie in den Bereichen Lebensmittelverarbeitung, Verpackung und Materialhandhabung unmittelbar und lebenslang im Aftermarket bedienen. Die marktführenden Marken von Duravant stehen für Innovation, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Weitere Informationen finden Sie unter www.duravant.com. Über Votech Votech hat seinen Hauptsitz in Reusel in den Niederlanden und ist spezialisiert auf die Entwicklung von Sackabfüll- und Palettiermaschinen, Haubenstretchmaschinen und Transportsystemen. Die Marke Votech ist dafür bekannt, komplette Verpackungsstraßen von der Befüllung eines Sackes bis hin zum internen Palettentransport ins Lager zu liefern. Das gesamte Anlagenportfolio von Votech ist über Fischbein, ein Unternehmen von Duravant, erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.votechbv.co.uk. Über Fischbein Fischbein entwickelt und fertigt Sackverpackungsanlagen sowie komplette Systeme. Seit über 100 Jahren ist Fischbein führend in der Herstellung von Nähund Verschlusssystemen und stellt hochentwickelte, solide und verlässliche Lösungen bereit. Fischbein beliefert weltweit Kunden in den Bereichen Landwirtschaft, Tierfutter, Saatgut, Tiernahrung, Chemie, Mineralien, Müllerei, Lebensmittel, Baustoffe, Medizin und Pharmazie und verfügt über ein komplettes Sortiment an Verschließ-, Abfüll-, Wiege-, Handhabungs- und Palettieranlagen, die in mehr als 190 Ländern verkauft und gewartet werden. Fischbein ist ein Unternehmen von Duravant. Weitere Informationen finden Sie unter www.fischbein.com. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20210222005967/de/ Kontakt:

