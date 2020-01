3:10 | 31.01.2020

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. TYSONS, Virginia --(BUSINESS WIRE)--31.01.2020-- DXC Technology (NYSE: DXC) gab heute bekannt, dass Chris Drumgoole zum Executive Vice President und Chief Information Officer ernannt wurde. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200130005928/ de/ DXC Technology Names Chris Drumgoole as Chief Information Officer (Photo: Business Wire) DXC Technology Names Chris Drumgoole as Chief Information Officer (Photo: Business Wire) Drumgoole, der zuvor als Chief Information Officer bei GE tätig war, wird an Mike Salvino, President und Chief Executive Officer von DXC, berichten. Drumgooles Ernennung stellt den siebten Zugang zu Salvinos Führungsteam dar, seit er im September letzten Jahres CEO wurde. In seiner Rolle wird Drumgoole die globale IT-Strategie und den Betrieb von DXC leiten, damit das Unternehmen die Technologiebedürfnisse seiner Kunden nicht nur erfüllen, sondern übertreffen kann. Er wird Leiter eines Teams sein, das für den Technologiebetrieb von DXC, die Integration und Konsolidierung von Systemen und die Implementierung neuer digitaler Kapazitäten zur Verbesserung von Leistung und Effizienz verantwortlich ist. Zudem wird sein Team die Sicherheit und Stabilität der globalen IT-Infrastruktur von DXC sicherstellen. 'Wir freuen uns, jemand mit der Erfahrung und Kompetenz, die Chris mitbringt, für uns gewonnen zu haben', sagte Salvino. 'In seiner Rolle als CIO wird Chris die gleichen Kernkompetenzen anwenden, die DXC seinen Kunden bereitstellt. Dabei wird er die Vorteile einer fokussierten Strategie auf Basis des unternehmerischen Technologiestacks von DXC demonstrieren - und den damit verbundenen Auswirkungen auf Kunden, Menschen und die operative Umsetzung.' Drumgoole verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Digital- und Informationstechnologieindustrie, einschließlich wesentlicher Technologiearbeit für die US-Regierung. Als CIO bei GE leitete Drumgoole den globalen Technologiebetrieb des Unternehmens, einschließlich Anwendungen, Infrastruktur und der damit verbundenen Shared Services. Vor seiner Funktion als CIO war er Chief als Technology Officer tätig. Drumgoole kam zu GE von Verizon, wo er als Chief Operating Officer für Verizons Tochtergesellschaft Terremark tätig war, einem Anbieter von Cloud-, Hostingund Rechenzentrums-Dienstleistungen. Er kam zu Verizon durch dessen Akquisition von Terremark, wo er als Mitglied des Führungsteams tätig war. 'Ich freue mich einem Team beizutreten, das sich für digitale Technologien einsetzt, die DXC und seinen Kunden Leistung, Effizienz und Sicherheit bringen', meinte Drumgoole. 'Unser IT-Betrieb wird eine Fallstudie dafür sein, was durch strategische Erkenntnisse und Innovationen über den gesamten Technologiestack hinweg erreicht werden kann, und darauf freue ich mich.' Drumgoole gehört dem Board of Directors von PetSmart an, wo er Mitglied des Prüfungsausschusses ist, dem Beirat des College of Engineering & Computing der Florida International University, sowie dem Board of Directors von ONUG, ein Forum für IT-Führungskräfte, die daran interessiert sind, Ideen und beste Vorgehensweisen für offene Technologien auszutauschen. Er studierte Management Information Systems (MIS) an der Pace University in New York. Mit Wohnsitz in Miami ist Drumgoole als Freiwilliger bei Year Up tätig, einer Organisation, die Mentorschaften und Beschäftigungsmöglichkeiten für junge Menschen in Stadtgebieten bereitstellt, damit diese ihr Potenzial ausschöpfen können. Über DXC Technology DXC Technology (NYSE: DXC) hilft weltweit tätigen Unternehmen, ihre geschäftskritischen Systeme zu betreiben und Abläufe auszuführen und gleichzeitig die IT zu modernisieren, Datenarchitekturen zu optimieren sowie Sicherheit und Skalierbarkeit in öffentlichen, privaten und hybriden Clouds zu gewährleisten. Dank jahrzehntelanger Innovationsimpulse nutzen die größten Unternehmen der Welt den unternehmerischen Technologiestack von DXC, um neue Höchstleistungen, Wettbewerbsfähigkeit und Kundenerlebnisse zu schaffen. Weitere Informationen über die Geschichte von DXC und unseren Fokus auf Menschen, Kunden und operative Ausführung finden Sie unter www.dxc.technology. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200130005928/de/ Kontakt:

