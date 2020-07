6:20 | 15.07.2020

Eatons Vehicle Group nutzt Industrie-4.0-Technologie zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie



MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. GALESBURG, Michigan --(BUSINESS WIRE)--15.07.2020-- Das Energiemanagement-Unternehmen Eaton gab heute bekannt, dass seine Vehicle Group fortschrittliche Industrie-4.0-Technologie einsetzt, um seine weltweiten Aktivitäten dabei zu unterstützen, die anhaltende COVID-19-Krise sicher zu meistern und seine Kunden weiterhin zu bedienen. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200714006106/ de/ 3D-printed latticed aluminum aerospace parts, which were produced with Laser Powder Bed Fusion on a Concept Laser M2 UP1 3D printer. (Photo: Business Wire) 3D-printed latticed aluminum aerospace parts, which were produced with Laser Powder Bed Fusion on a Concept Laser M2 UP1 3D printer. (Photo: Business Wire) Eatons Vehicle Group betrachtet Industrie 4.0 sowohl als Betriebstechnologie als auch als Informationstechnologie und nutzt sie in Form autonomer Produktionssysteme, die miteinander verbunden sind und optimiert, transparent, proaktiv und agil funktionieren. Unterstützt durch ein integriertes Ökosystem sind die Technologien eine Kombination aus erweiterter Realität, schneller Anwendungsentwicklung, autonomen Robotern, digitaler Simulation und additiver Fertigung. 'Ich bin stolz auf unser Vehicle-Group-Team und dessen Einfallsreichtum, insbesondere während der COVID-19-Pandemie', sagte João Faria, President der Vehicle Group. 'Durch die Nutzung der erweiterten Realität sind wir in der Lage, unsere Betriebe auch weiterhin aus der Ferne zu unterhalten und die Entwicklung neuer Produkte fortzusetzen, sodass wir trotz der globalen Herausforderungen, denen wir alle gegenüberstehen, die Terminvorgaben unserer Kunden einhalten können.' Beispiele, wie die Vehicle Group Industrie-4.0-Technolgien einsetzt, gestalten sich wie folgt: Anzeige von 3D-Bildern und Remote-Anbindung zur Verbesserung der Sicherheit Um Remoteunterstützung und kritische Aktivitäten zu ermöglichen, verwenden die Teams der Vehicle Group die Augmented-Reality-Brille HoloLens 2 von Microsoft, die die Möglichkeit bietet, 3D-Bilder in physischen Räumen anzuzeigen und eine Fernverbindung herzustellen. Diese Remoteunterstützungstechnologie stellt sicher, dass laufende Arbeiten durchgeführt werden können und alle dabei sicher bleiben. Verbesserte Weiterbildung und Beschleunigung von Überprüfungsprozessen durch Augmented Reality Augmented Reality hilft auch bei der Beibehaltung von Wissen und Weiterbildung. So hat die Vehicle Group beispielsweise eine Möglichkeit darin erkannt, die Technologie zu nutzen, um Bediener und Ingenieure an neuen Geräten zu schulen, was traditionell von Ausbildern durchgeführt worden wäre, die zu den verschiedenen abgelegenen Standorten reisen. Darüber hinaus hat sich die Technologie bei den jüngsten Überprüfungen und Freigaben durch die Kunden als entscheidend erwiesen. Analyse von Daten zur Senkung der Kosten, Verbesserung der Qualität und Verkürzung der Vorlaufzeiten Eatons Vehicle Group verbindet Anlagensysteme und Maschinen miteinander, um Informationen in Echtzeit zu sammeln, zu analysieren und zu berichten. Dadurch wird die Verwaltung des Anlagenbereichs optimiert und Echtzeit-Produktionsprobleme werden sichtbar, sodass sie sofort angegangen werden können. Diese Bemühungen zielen darauf ab, die Vorlaufzeiten, die Kosten für Wartung, Reparatur und Betrieb (MRO), die Bestands- und die indirekten/ direkten Arbeitskosten zu reduzieren sowie die Leistung und Qualität zu steigern. Einsatz von Robotern zur Förderung sicherer Distanzierungsabstände und zur Steigerung der Produktivität Um den Fertigungsablauf zu optimieren und den Bedarf an Gabelstaplern und anderen von Menschen bedienten Transportmaschinen zu eliminieren, setzt die Vehicle Group autonome fahrerlose Transportfahrzeuge (FTF) oder autonome mobile Roboter (AMR) ein. Neben der Verbesserung des Materialflusses innerhalb einer Fertigungsanlage erhöhen AMR und autonome FTF die Sicherheit und ermöglichen soziale Distanzierung bei gleichzeitiger Kostensenkung. COBOTs, d. h. Roboter, die dazu bestimmt sind, mit Menschen in einem gemeinsamen Raum zu interagieren oder in unmittelbarer Nähe sicher zu arbeiten, werden zur sicheren Bewältigung komplexer und sich wiederholender Aufgaben eingesetzt. Dies führt zu einer verbesserten Einheitlichkeit und Genauigkeit beim Herstellungsprozesses. Einsatz digitaler Simulation zur Verbesserung der Produktionseffizienz Eine weitere Methode, wie die Vehicle Group ihre Produktivität steigert, ist der Einsatz von digitalen Simulationsanwendungen, um zu definieren, welche Lösung und/oder Kombination von Faktoren zu den höchsten Produktionsergebnissen führt. Diese Anwendungen können mehrere Szenarien durch Verändern von Parametern durchspielen, wie z. B. die Anzahl der Bediener, in Arbeit befindliches Material, Zykluszeiten, standardisierte Arbeit der Bediener und viele andere. Die Anwendungen werden verwendet, um neue Fertigungszellen und Montagelinien zu definieren oder bestehende umzugestalten. In den meisten Fällen beobachtet die Vehicle Group dabei eine Produktivitätssteigerung zwischen 10 und 30 Prozent durch höheren Produktionsausstoß oder geringeren Investitionsbedarf. Interne Nutzung von 3D-Druckwerkzeugen zur Beschleunigung von Prozessen Die additive Fertigung wird zur Verbesserung von Sicherheit, Qualität und Effizienz genutzt, indem Werkzeuge, Poka-Yoke-Prinzipien und Maßstäbe intern sowohl in Bezug auf Polymer- als auch auf Metallwerkstoffe entwickelt und hergestellt werden. Dies ermöglicht schnelle Reaktionen (kürzere Vorlaufzeiten), reduzierte Einkaufskosten und hochgradig kundenspezifische Lösungen. Beispielsweise können die Vorlaufzeiten von Wochen auf Tage reduziert und Kosten vom Tausender-Bereich in den Hunderter-Bereich gebracht werden. Eaton hat sich dem Ziel verschrieben, durch den Einsatz von Energiemanagement-Technologien und -Dienstleistungen für mehr Lebensqualität zu sorgen und die Umwelt zu schützen. Das Unternehmen bietet energieeffiziente Lösungen, die den Kunden effektiv dabei helfen, elektrische, hydraulische und mechanische Energie effizienter, sicherer und nachhaltiger zu nutzen. Bei einem Umsatz von 21,4 Milliarden USD im Jahr 2019 verkauft Eaton Produkte an Kunden in mehr als 175 Ländern. Das Unternehmen hat ca. 95.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter www.eaton.com. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200714006106/de/ Kontakt:

