20:40 | 01.03.2021

Business Wire News: Ehemaliger Co-CEO von SAP Jim Snabe wird Mitglied des Vorstands von C3 AI



01.03.2021 / 20:40

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Berühmter Veteran der Unternehmenssoftware bringt umfangreiche Erfahrung als bewährter Berater für weltweit führenden Unternehmen und Regierungen mit REDWOOD CITY, Kalifornien --(BUSINESS WIRE)--01.03.2021-- C3 AI (NYSE: AI), ein führender Anbieter von KI-Unternehmenssoftware, hat heute bekanntgegeben, dass der Veteran der Softwarebranche Jim H. Snabe Mitglied des Vorstands von C3 AI geworden ist. Die bedeutende Karriere von Herrn Snabe umfasst mehr als drei Jahrzehnte in der Informationstechnologiebranche, darunter als ehemaliger Co-CEO von SAP, einem der weltweit führenden Unternehmen für ERP-Software. Herr Snabe ist derzeit Aufsichtsratsvorsitzender des deutschen Industriegiganten Siemens AG sowie Vorstandsvorsitzender von A.P. Møller - Mærsk A/S, dem weltweit größten Speditions- und Transportunternehmen mit Sitz in Dänemark. Herr Snabe ist Mitglied des Kuratoriums des gemeinnützigen Weltwirtschaftsforums mit Sitz in der Schweiz. Vor seiner Mitgliedschaft im Vorstand von C3 AI war Herr Snabe leitender Berater von C3 AI CEO Tom Siebel. 'Ich habe mich auf Jim als bewährten Berater bei unserem Projekt verlassen, C3 AI als eine der führenden weltweit tätigen Firmen für Unternehmenssoftware zu etablieren', sagte Thomas M. Siebel, CEO von C3 AI. 'Die Aufnahme von Jim in unseren Vorstand stärkt dieses Team aus äußerst fähigen Experten noch weiter. Er bringt einzigartige Führungskompetenzen und Expertise in das Unternehmen ein. Wir sind hocherfreut, dass wir Jim beim Vorstand begrüßen können.' 'Meiner Ansicht nach entwickelt sich die modellgesteuerte KI-Plattform C3 AI zum Standard für das intelligente Unternehmen des 21. Jahrhunderts', sagte Herr Snabe. 'Ich bin äußerst beeindruckt von der Erfolgsgeschichte des Unternehmens bei der Schaffung von erheblichem sozialem und ökonomischem Wert durch diese innovative Technologie sowie von seiner Fähigkeit, Projekte in der Praxis umzusetzen. Ich freue mich sehr, dass ich mit einem Weltklasse-Vorstand und mit einem wachsenden Stamm aus branchenführenden internationalen Kunden zusammenarbeiten kann.' Über C3.ai, Inc. C3.ai, Inc. (NYSE:AI) ist ein führender Anbieter von KI-Software für Unternehmen zur Beschleunigung der digitalen Transformation. C3 AI liefert eine Produktfamilie von vollständig integrierten Produkten: C3 AI^(R) Suite, eine End-to-End-Plattform für die Entwicklung, den Einsatz und den Betrieb umfangreicher KI-Anwendungen; C3 AI Applications, ein Portfolio branchenspezifischer SaaS-KI-Anwendungen; C3 AI CRM, eine Suite branchenspezifischer CRM-Anwendungen, die für KI und Machine Learning entwickelt wurden; und C3 AI Ex Machina, eine No-Code-KI-Lösung, um Datenwissenschaft auf alltägliche Geschäftsprobleme anzuwenden. Der Kern des Angebots von C3 AI ist eine offene, modellgesteuerte KI-Architektur, die die Datenwissenschaft und Anwendungsentwicklung drastisch vereinfacht. Erfahren Sie mehr auf: www.c3.ai. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20210301005888/de/ Kontakt:

C3 AI Öffentlichkeitsarbeit

Edelman

Lisa Kennedy

415 914 8336

pr@c3.ai Anlegerpflege

IR@C3.ai



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Business Wire Pressemitteilung via mecom Mediensatellit

Schlagwort(e): Sonderthemen



01.03.2021 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1172221 01.03.2021