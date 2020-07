12:00 | 10.07.2020

Business Wire News: EHREN SIE 20 JAHRE – TEILEN SIE DIE BESTEN MOMENTE IHRES LEBENS



10.07.2020 / 12:00

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. SHENZHEN, China --(BUSINESS WIRE)--10.07.2020-- Die HONOR 20-Serie ist eines der Flaggschiff-Geräte der HONOR-Serie. Es ist modischer und eleganter gestaltet. Wie ein Meister der Fotografie manipuliert HONOR 20S mit seiner AI-Fähigkeit Licht und Bewegung mit großer Präzision und schafft Meisterwerke mit seinen Zielen und minimalen Eingriffen der Benutzer. Vom Design des Geräts über den einzigartigen Prozess der Herstellung der Farbe des strukturellen Lichts bis hin zu den leistungsstarken Sensorkomponenten sowie dem AI-Prozessor und dem Smart-Kamera-System ist jeder Aspekt dieses Geräts von Innovationen geprägt . Es steht für das Streben nach HONOR-Perfektion in Fotografie, Ästhetik und intelligenten Technologien. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200710005163/ de/ EHREN SIE 20 JAHRE -- TEILEN SIE DIE BESTEN MOMENTE IHRES LEBENS (Photo: Business Wire) EHREN SIE 20 JAHRE -- TEILEN SIE DIE BESTEN MOMENTE IHRES LEBENS (Photo: Business Wire) Mit HONOR 20S können Benutzer aus drei eleganten Farben wählen: Perlweiß, Pfauenblau und Mitternachtschwarz. HONOR 20S ist ein Wunder der mobilen Fotografie. Seine Fähigkeit, Lichter einzufangen und damit zu spielen, zeichnet ihn aus. Da die Erwartungen der Benutzer an die Leistungsfähigkeit einer Smartphone-Kamera steigen, hat HONOR eine professionelle Dreifachkamera mit einem 48-Megapixel-Hauptobjektiv, einem Ultraweitwinkelobjektiv und einem Objektiv zum Sammeln implementiert Tiefenschärfeinformationen in HONOR 20S. Dank des exklusiven Nachtmodus der HONORi-Handkamera sowie der 4:1 Pixel-Binning-Technologie kann die HONOR 20S jederzeit und überall unter allen Bedingungen perfekte Fotos aufnehmen, unabhängig von den Lichtverhältnissen. Mit diesem Mobilteil hat jeder Zugriff auf die Qualitätsleistung eines professionellen Geräts, sodass er jederzeit Poster-ähnliche Selfies mit klaren und feinen Details aufnehmen kann. Die HONOR 20S ist ideal für Reisende, Tierliebhaber, Architekturliebhaber oder alle, die gerne Fotos machen. In Bezug auf die Leistung verwendet HONOR 20S das neueste EMUI 9.0 mit Kirin 710 und 128 GB Speicher und bietet Benutzern eine intelligentere Leistung. Mobile Spiele sind für viele Menschen zu einem unverzichtbaren Bestandteil des täglichen Lebens geworden und führen zu einer hohen Nachfrage nach Smartphones mit außergewöhnlicher Spieleleistung. Um dieser Nachfrage gerecht zu werden, wurde die Grafik des HONOR 20S GPU Turbo weiter verbessert, um den Benutzern ein besseres Spielerlebnis zu bieten. Klicken Sie auf die unten stehenden Links mit dem exklusiven Gutscheincode GL2WW9FW, um 5% Rabatt zu erhalten. https://www.amazon.de/dp/B0895T97SY?ref=myi_title_dp https://www.amazon.de/dp/B0893VD3GP?ref=myi_title_dp https://www.amazon.de/dp/B0893VSZXM?ref=myi_title_dp [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200710005163/de/ Kontakt:

Firmenname: Shenzhen Aiyou Network Technology Co., LTD Kontakt: Huang Ruitong

Kontaktinformationen: Random.huang@iowe.com.cn



