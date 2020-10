8:10 | 06.10.2020

Business Wire News: Einreichungen für den ‘3rd World Manga Senbatsu’ Wettbewerb, ausgerichtet vom Manga Kingdom Tosa Fördergremium, jetzt möglich



06.10.2020

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. KOCHI, Japan --(BUSINESS WIRE)--06.10.2020-- Zur Förderung einer neuen Künstlergeneration und um das 'Manga Kingdom Tosa' weltweit bekannt zu machen, haben wir - als Manga Kingdom Tosa - bei der Ausrichtung des 'World Manga Senbatsu' mit ComicWalker und Niconico Manga zusammengearbeitet. Werke aus aller Welt können über die World Manga Senbatsu Webseite oder per E-Mail eingereicht werden. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201005005019/ de/ Werke, die bis in die Endausscheidung gelangen, werden nächstes Jahr am 6. März im Rahmen der Veranstaltung '7th National Mangaka Daikaigi in Manga Kingdom Tosa' öffentlich bewertet. Bei dieser Bewertung können Wettstreiter ihre Arbeiten von professionellen Manga-Künstlern beurteilen lassen. Zudem werden die Gewinner des 'Story Manga'-Wettbewerbs die Gelegenheit erhalten, ihre Werke über ComicWalker zu veröffentlichen. Wir freuen uns auf Ihre Arbeiten. Kategorien und Themen * 1-seitiges Manga [Kategorie Schüler und Studenten] - Thema: Abstand * 1-seitiges Manga [allgemein offene Kategorie] - Thema: Wachstum * Story Manga [allgemein offene Kategorie] - Kein Thema vorgegeben Ende der Einreichungsfrist 30. November 2020 (Mon) 23:59 *Japan Standard Time (GMT+9) Preise * 1-seitiges Manga [Kategorie Schüler und Studenten] Hauptpreis: Preisgeld von 100.000 JPY; Einladungsticket zum 30. Manga Koshien für zwei Personen; CLIP STUDIO PAINT EX. Preis für Exzellenz: Preisgeld von 50.000 JPY; CLIP STUDIO PAINT PRO * 1-seitiges Manga [allgemein offene Kategorie] Preisgeld von 100.000 JPY; ANA-Produkte; CLIP STUDIO PAINT EX; Wacom Cintiq 16 * Story Manga [allgemein offene Kategorie] Preisgeld von 200.000 JPY; ANA-Produkte; CLIP STUDIO PAINT EX, Option, das Werk über ComicWalker zu veröffentlichen Richter der Vorrunde Osawa Shuntaro, Kusaka Riki, Masaki Hidehisa, Muraoka Masahiro, Morita Masafumi Richter der Endrunde Werden noch bekannt gegeben (Informationen zum gegebenen Zeitpunkt auf der World-Manga-Senbatsu-Webseite). Website URL https://manga-senbatsu.nicomanga.jp/en/contests/3 Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20201005005019/de/ Kontakt:

Anfragen werden entgegengenommen von

Manga Kingdom Tosa Promotion Division, Department of Culture, Community, and Sports, Kochi Prefecture

E-Mail: 141701@ken.pref.kochi.lg.jp

Manga Kingdom Tosa Promotional Committee Anfragen zu dieser Presseinformation

Zuständige Stelle: Jun Nishimura und Maya Nakahira Manga Kingdom Tosa Promotion Division, Department of Culture, Community, and Sports, Kochi Prefecture

Tel: +81-88-823-9711

Fax: +81-88-823-9296

E-Mail: 141701@ken.pref.kochi.lg.jp



