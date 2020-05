15:50 | 28.05.2020

Business Wire News: eLichens präsentiert eStore für US- und EU-Märkte



28.05.2020 / 15:50

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Online-Erwerb der Außenluftqualitätsstation eLos ab sofort möglich GRENOBLE, Frankreich --(BUSINESS WIRE)--28.05.2020-- Das französische Start-up eLichens hat in der vergangenen Woche seinen Online-Shop eröffnet. eLos, das für eLichens Outdoor Station steht, kann jetzt von Kunden aus den USA und der EU online erworben werden. Japan und andere Gebiete werden bald folgen. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200528005538/ de/ (Photo: Business Wire) (Photo: Business Wire) eLos ist eine drahtlose, solarbetriebene Luftqualitätsstation. eLos liefert Bürgern, Gemeinden und Unternehmen äußerst genaue und vollständige Echtzeitdaten über die Luftqualität an jedem gewünschten Ort. Besuchen Sie den Shop und informieren Sie sich über eLos: https:// www.elichens.com/store/elos Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200528005538/de/ Kontakt:

Marc Attia, press@elichens.com



