22:20 | 09.07.2020

Business Wire News: Enlighted lanciert bahnbrechenden Gebäude-IoT-Sensor für Unternehmensimmobilien



09.07.2020 / 22:20

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Neuer Surface Sensor (Oberflächensensor) zur schnelleren IoT-Einführung in Gebäuden während COVID-19 und darüber hinaus. SUNNYVALE, Kalifornien --(BUSINESS WIRE)--09.07.2020-- Enlighted, der führende Anbieter von IoT-Plattformen für Gebäude, stellt seine preisgekrönte Technologie jetzt in einem neuen Surface Sensor zur Verfügung, der für schnelle und einfache skalierbare Implementierungen in Unternehmensportfolios entwickelt wurde. Der neueste Sensor von Enlighted macht aktivitätsbasierte Arbeitsbereiche, Konferenzräume und kommerzielle Gebäude intelligenter, sicherer und effizienter und verbessert das Benutzererlebnis. Die IoT-Technologie ermöglicht intelligente Arbeitsplätze, die wissen, wann die Mitarbeiter sie benutzen, schafft intelligente Konferenzräume, die sich bei frühzeitiger Beendigung einer Besprechung selbst freigeben, und informiert die Arbeitsplatzplaner über alles, von der Einhaltung der physischen Distanz bis hin zur Immobiliennutzung. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200709005941/ de/ The Enlighted USB-powered Surface Sensor (Photo: Business Wire) The Enlighted USB-powered Surface Sensor (Photo: Business Wire) 'Mehr Unternehmen als je zuvor wollen die IoT-Technologie für datengesteuerte Entscheidungen nutzen, um die heutigen und zukünftigen Herausforderungen zu bewältigen', sagte Stefan Schwab, CEO von Enlighted, einem Unternehmen von Siemens. 'Heute kann die IoT-Technologie die Personalplanung verbessern, Richtlinien zur physischen Distanzierung, Sanitisationsprozesse und die Rückverfolgung von Kontakten erleichtern. Über COVID-19 hinaus liefern IoT-Technologien detaillierte Daten, um die Belegschaft durch sich ändernde Normen zu führen, auf Unternehmens-, Gebäude- und Abteilungsebene und sogar bis hin zur Nutzung einzelner Arbeitsbereiche. Diese Daten geben Aufschluss darüber, wie das Immobilienportfolio maximiert werden kann. Unternehmen benötigen jedoch eine schnelle Methode, um die IoT-Technologie in das Gebäude zu integrieren. Unser neuer Sensor macht den Einsatz schnell und einfach, und unsere Technologie hat sich bereits bewährt.' Der Surface Sensor wird über eine Standard-USB-Schnittstelle mit Strom versorgt und verfügt über einen Industriekleber zur Befestigung, so dass die Installation so einfach ist wie das Platzieren des Sensors auf einer Oberfläche. Dadurch entfallen Verkabelung, spezielle Installationsanweisungen und zusätzlicher Arbeitsaufwand, was ihn ideal für Standorte wie Nebenbüros, kleinere Büros mit begrenzten oder gar keinen Facility-Managern oder angemietete Räume macht. Wie sein Schwestersensor SU-5 ist der Surface Sensor ein per Software aktualisierbarer intelligenter 'IoT-Endpunkt', der in der Lage ist, mehrere Datenströme zu erfassen, lokale Datenverarbeitung auszuführen und die Daten drahtlos an das Enlight-Netzwerk und die Cloud-Datenbank zu übertragen. Diese sensorischen Daten umfassen Belegungserkennung, Temperatur, Umgebungshelligkeit und sind außerdem mit Bluetooth(R)-LE-Fähigkeiten zur Kommunikation mit anderen IoT-Geräten und Anwendungen ausgestattet. Der Industriestandard Bluetooth und verfügbare Daten-APIs ermöglichen die Nutzung von Anwendungen von Drittanbietern, einschließlich Arbeitsplatz-Technologieplattformen wie Comfy, Konferenzraumbuchungen und Anwendungen zur Wegbeschreibung per Handy. Der Surface Sensor ist ab sofort erhältlich. Besuchen Sie www.enlightedinc.com/ contact-sales und fordern Sie eine Technologiedemonstration an. ÜBER ENLIGHTED Enlighted wurde entwickelt, um alles zu ändern und bietet die weltweit fortschrittlichste Gebäude-IoT-Plattform für führende Handels- und Gesundheitsorganisationen auf der ganzen Welt, mit einer bis heute genutzten Gebäudefläche von mehr als 320 Millionen Quadratfuß. Enlighted wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley. Das Unternehmen wurde 2018 übernommen und ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Siemens Industry, Inc. als Teil von Siemens Smart Infrastructure. Weitere Informationen über Enlighted finden Sie unter enlightedinc.com. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200709005941/de/ Kontakt:

Ann Gargiulo

Ann.gargiulo@enlightedinc.com

408 593 3148 Jennifer Manocchio

Jennifer@sweeney.agency

910 685 1222



