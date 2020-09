15:00 | 02.09.2020

Business Wire News: Entersekt führt Lösung zur Verhaltensanalyse für Risikobewertungen in Echtzeit mit NuData Security als Partner ein



MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Diese Partnerschaft verspricht einen reibungslosen Zugang und eine reibungslose Abwicklung, stärkt die Kundenbindung und steigert den Umsatz. ATLANTA (USA) und KAPSTADT (Südafrika) --(BUSINESS WIRE)--02.09.2020-- Entersekt, ein weltweit auf digitale Sicherheitslösungen spezialisiertes Unternehmen, gab heute die Partnerschaft mit NuData Security, einem Mastercard-Unternehmen, bekannt. Diese Vereinbarung ermöglicht es dem Fintech-Unternehmen, NuDatas Verhaltensanalyselösung NuDetect nahtlos in die Entersekt Secure Platform zu integrieren. NuDetect nutzt Geräte- und Verhaltensdaten, um legitime Benutzer in Echtzeit von risikoreichen Benutzern zu unterscheiden. Auf diese Weise sind reale Kontoinhaber in der Lage, Transaktionen ohne unnötige Behinderungen durch Sicherheitshürden durchzuführen. In Fällen, in denen eine höhere Sicherheitsstufe erforderlich ist, wird ein komplexerer Authentifizierungsprozess ausgelöst. Letzteres kann in Form einer In-App-Push-Eingabeaufforderung, eines FIDO-zertifizierten Sicherheitsschlüssels oder einer der von Entersekt angebotenen Optionen erfolgen. Die Entersekt Secure Platform basiert auf einer mehrfach patentierten Authentifizierungs- und Endgerätesicherheitstechnologie und bildet eine sichere Grundlage für die schnelle Einführung innovativer neuer digitaler Bank- und Zahlungsdienste. Im Mittelpunkt des Systems steht die auf digitalen Zertifikaten basierende Geräte-ID, die mobile Anwendungen und Desktop-Browser nahtlos in regelkonforme sekundäre Authentifizierungsfaktoren verwandelt. 'NuDetect ergänzt die starke Geräte-ID von Entersekt um einen inhärenten Faktor, der den Menschen nahtlos mit dem Gerät verknüpft, und bringt eine neue Dimension in unsere regelkonforme Suite für starke Authentifizierung', erklärte Dewald Nolte, Chief Strategy Officer von Entersekt. 'Durch die Kombination unserer führenden Technologien erschließen wir neue Wege, um Reibungsverluste für Nutzer zu eliminieren, die online, im Web oder auf mobilen Geräten interagieren. Diese Kombination ist einzigartig auf dem Markt, was Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit betrifft, und stellt einen weiteren aufregenden Fortschritt in unserer Mission dar, die digitale Welt sicherer und benutzerfreundlicher zu machen.' 'Die COVID-19-Pandemie hat dazu geführt, dass viele Verbraucher ihre Einkäufe in der ersten Hälfte dieses Jahres verstärkt online getätigt haben. Unsere Analysten beobachteten in diesem Zeitraum allein bei betrügerischen Kontoeröffnungen einen Anstieg von 500 % der Fallzahlen, was die Notwendigkeit unterstreicht, modernste Technologien einzusetzen, die zwischen legitimen Benutzern und betrügerischen Akteuren unterscheiden', so Michelle Hafner, Senior Vice President, NuData Security.^1 'Durch die Erweiterung der Entersekt Secure Platform um Verhaltensanalysen bieten wir eine zusätzliche Schutzebene bei gleichzeitiger Reduzierung der Reibung und Verbesserung des Kundenerlebnisses.' NuDetect trägt dazu bei, Reibungsverluste zu minimieren und legitime Benutzer während des gesamten Vorgangs (Anmeldung, Kontoerstellung, Online-Kasse usw.) genau zu überprüfen. Die Funktionalität steht allen Finanzinstituten zur Verfügung, die die Entersekt Secure Platform nutzen, unabhängig von ihrer Zugehörigkeit zu einer Kartenmarke. Über Entersekt

Entersekt ist ein führender Anbieter von Software für starke Geräteidentität und Kundenauthentifizierung. Finanzdienstleister und andere Unternehmen weltweit bauen auf die mehrfach patentierte Technologie des Unternehmens, um sicher mit ihren Kunden zu kommunizieren, sie vor Betrug zu schützen und ihnen unabhängig vom genutzten Servicekanal oder Gerät neue, komfortable Erfahrungen zu bieten. Laut wiederholten Aussagen der Unternehmen trägt die Entersekt Secure Platform dazu bei, die Akzeptanz durch ihre Kunden zu fördern, die Kundenbindung zu vertiefen und Wachstumschancen zu eröffnen, während gleichzeitig eine lückenlose Compliance gewährleistet ist. ^1 NuData, 2020 Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200902005619/de/ Kontakt:

