11:30 | 02.03.2020

Business Wire News: Erwecke dein Haar und deine Stärke: Die neue Pantene Pro-V Miracles Grow Strong Pflegekollektion



02.03.2020 / 11:30

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. SCHWALBACH AM TAUNUS, Deutschland --(BUSINESS WIRE)--02.03.2020-- Für 80 % der deutschen Frauen ist geschädigtes Haar Alltag*. Das steht dem Wunsch nach einer langen, starken Traummähne oft im Weg, da das Haar abbricht, bevor es lang wachsen kann. Mit der neuen Pantene Pro-V Miracles Grow Strong Pflegeserie möchte Pantene jeder Frau die Chance geben, ihr Haar wachsen zu lassen, indem sie Haarverlust durch Haarbruch reduziert und Haarschäden vorbeugt. Die Kollektion kombiniert den bewährten Pantene Pro-V Wirkstoffkomplex mit Biotin und Bambus und verleiht dem Haar die Kraft, lang und stark wachsen zu können! Die neue Miracles Grow Strong Pflegelinie ist ab sofort erhältlich und sorgt mit Shampoo, Pflegespülung, Keratin Reconstruct Haarmaske, Roots Awakener und Go Longer Leave-in-Haarpflegecreme für tägliche Haarwunder. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200302005416/ de/ Pantene Pro-V Miracles Grow Strong Pflegeserie (Graphic: Business Wire) Pantene Pro-V Miracles Grow Strong Pflegeserie (Graphic: Business Wire) Es gibt viele Faktoren, wie äußere Umwelteinflüsse oder auch die tägliche Stylingroutine, die Haarschäden an der Haaroberfläche verursachen und zu Haarverlust durch Haarbruch führen können. Dr. Jeni Thomas, PhD, leitende Wissenschaftlerin bei Pantene Pro-V, weiß, welche Stressfaktoren das Haar jeden Tag beanspruchen: 'Unser Haar wird täglich Strapazen ausgesetzt und gerade Frauen, die ihr Haar lang tragen möchten, spüren die Konsequenzen deutlich. Stellen Sie sich vor, was fünf Jahre Föhnen, Colorieren, Glätten, Bürsten, äußere Umwelteinflüsse wie UV-Strahlen und Wind oder was Reibung auf einem rauen Kissen etc. dem Haar zufügen. Diese Faktoren greifen die Haaroberfläche an und können sogar den Haarkern schädigen - die Folge ist häufig Haarverlust durch Haarbruch.' Das hat zur Folge, dass das Haar abbricht, bevor es eine gewisse Länge erreicht. Nun hat Pantene Pro-V die Lösung: Die neue Pantene Pro-V Miracles Grow Strong Pflegeserie vereint den innovativen Pantene Pro-V Wirkstoffkomplex aus Pro-Vitamin B5, aktiven Antioxidantien und Lipiden mit Bambus, Biotin oder Koffein. Diese Kombination hilft, Schäden an der Haaroberfläche zu glätten und neuen Schäden vorzubeugen, und verleiht dem Haar die Kraft, lang und stark zu wachsen. Die neue Pantene Pro-V Miracles Grow Strong Pflegeserie im Detail: 1. Pantene Pro-V Miracles Grow Strong Shampoo, 250 ml 2,95 EUR UVP*** Beinhaltet eine hohe Konzentration an Nährstoffkomponenten, bestehend aus Pro-Vitamin B5, Antioxidantien, Lipiden, und die einzigartige Pantene Pro-V Technologie, die die Nährstoffe beim Waschen nicht wieder ausspült, sondern tief in den Haarkern transportiert. So wird das Haar von innen heraus gestärkt. 2. Pantene Pro-V Miracles Grow Strong Pflegespülung,160 ml 2,95 EUR UVP*** Mit Biotin und Bambus. Zur Verwendung nach jeder Haarwäsche. Die reichhaltige Formel legt sich wie ein Schutzmantel um die Haarfaser und schützt das Haar vor neuen Schäden. 3. Pantene Pro-V Miracles Grow Strong Keratin Reconstruct Haarmaske, 160 ml 2,95 EUR UVP** Mit Biotin und Bambus. Pflegt das Haar bis in die Tiefe und schützt es vor neuen Haarschäden an der Haaroberfläche. Einmal wöchentlich die Haarmaske anstelle der Pflegespülung verwenden. Nach dem Shampoonieren in die Längen und Spitzen einmassieren, einwirken lassen und gut ausspülen. 4. Pantene Pro-V Miracles Roots Awakener, 100 ml 3,95 EUR UVP** Das innovative Leave-in-Treatment mit Koffein ist eine haarverdickende Intensivpflege. Die einzigartige Formel dringt tief in das Haar ein und stärkt es vom Ansatz aus - für langes und starkes Haar. Das Treatment eignet sich ideal für die tägliche Anwendung im nassen Haar. Dafür zuerst einen Scheitel ziehen und das Spray mit dem Sprühkopf auf die Kopfhaut sprühen. Anschließend das Produkt eine Minute lang sanft in die Kopfhaut einmassieren und nicht ausspülen. Danach die Haare wie gewohnt stylen. 5. Pantene Pro-V Miracles Go Longer Leave-in-Haarpflegecreme, 270 ml 2,95 EUR UVP** Die Leave-in-Creme mit Bambus kann auf trockenem oder nassem Haar angewendet werden, vermindert Haarschäden an der Haaroberfläche und stärkt das Haar. Das Produkt in die Handfläche geben und in die Längen und Spitzen einmassieren. Danach das Haar wie gewohnt stylen. Top-Tipps gegen Haarbruch von Pantene Pro-V Haarexperte Sacha Schütte: 1. 'Ich empfehle die regelmäßige Anwendung von Pflegeprodukten, wie Pflegespülungen, Haarmasken, Intensivkuren oder Leave-in-Cremes, um das Haar im nassen oder auch trockenen Zustand an der Haaroberfläche zu glätten. So werden Knötchen vermieden, die beim Kämmen oder Stylen dazu führen können, dass das Haar bricht. Besonders bei coloriertem oder geschädigtem Haar ist die Verwendung von pflegenden Produkten besonders wichtig, um Haarverlust durch Haarbruch vorzubeugen!' 2. 'Vorsicht beim Kämmen oder Bürsten von nassem Haar! Es ist empfindlicher als trockenes und kann besonders schnell brechen. Möglichst einen grobzinkigen, nahtlosen Kamm verwenden und das Haar damit vorsichtig entwirren. Ideal sind Kämme aus Naturmaterialien wie Horn oder auch Silikonkämme.'

3. 'Vor dem Föhnen und Stylen der Haare immer einen Hitzeschutz verwenden. Er hilft, das Haar zu schützen und Schäden an der Haaroberfläche vorzubeugen. Versuchen Sie, von Zeit zu Zeit das Haar an der Luft trocknen zu lassen und ihm regelmäßige Styling-Pausen zu gönnen.' * Pantene Pro-V Studie 2017 ** Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung der Verkaufspreise liegt im alleinigen Ermessen des Handels. Auf die individuellen Endverbraucherpreise nimmt Procter & Gamble keinen Einfluss. Über Procter & Gamble Procter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always^(R), Antikal^(R), Ariel^(R), Braun^(R), blend-a-dent^(R), Clearblue^(R), Dash^(R), Fairy^(R), Febreze^(R), Gillette^(R), Head & Shoulders^(R), Herbal Essences^(R), Lenor^(R), Meister Proper^(R), Olaz^(R), Old Spice^(R), Oral-B^(R), Pampers^(R), Pantene Pro-V^(R), Persona^(R), Swiffer^(R) und Wick^(R). P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com und www.twitter. com/PGDeutschland. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200302005416/de/ Kontakt:

P&G Beauty, Markenkommunikation

Heike Rübeling, Tel.: 06196 89 4431, E-Mail: ruebeling.h@pg.com Brandzeichen - Markenberatung und Kommunikation GmbH, Alessandra Strassner, Tel.: 0211 58 58 86 180, E-Mail: alessandra.strassner@brandzeichen-pr.de



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Business Wire Pressemitteilung via mecom Mediensatellit

Schlagwort(e): Sonderthemen



02.03.2020 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

987193 02.03.2020