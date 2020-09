02.09.2020 / 10:10



MÜNCHEN & SCHWALBACH AM TAUNUS, Deutschland --(BUSINESS WIRE)--02.09.2020--

Auch in diesem Jahr machen sich Procter & Gamble und der FC Bayern München für benachteiligte Familien stark. Mit der Aktion #FamilienChancen sammeln beide Partner unter dem Motto 'Es ist kinderleicht, es Kindern leicht zu machen.' Spenden, die der 'Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." zugute kommen. FC Bayern Markenbotschafter Giovane Élber unterstützt bei Aktionen vor Ort.

FC Bayern München Spieler Serge Gnabry, Joshua Kimmich und Leon Goretzka und Kids freuen sich auf die neue #FamilienChancen-Saison; Fotograf: Dirk Bader (Nutzungsrechte bis 30.06.21)

Eine erfolgreiche Zusammenarbeit geht ins dritte Jahr Procter & Gamble will auch in der Saison 20/21 die einzigartige Erfolgsgeschichte der Aktion #FamilienChancen fortschreiben. Unterstützt wird Procter & Gamble dabei erneut vom FC Bayern München. Bereits seit zwei Jahren setzen sich beide Partner für benachteiligte Familien ein, die im Alltag vor großen Herausforderungen stehen. Laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung wächst jedes fünfte Kind in Deutschland in Armut auf, das sind 2,8 Mio. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Für die Familien dieser Kinder will # FamilienChancen eine breite Öffentlichkeit schaffen und ihnen mit Spenden direkt helfen. In diesem Jahr sollen vor allem Sportprogramme durch die 'Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V.' gefördert werden.

Das diesjährige Motto: 'Es ist kinderleicht, es Kindern leicht zu machen.' Das neue Motto von #FamilienChancen macht es deutlich: 'Es ist kinderleicht, es Kindern leicht zu machen'. Denn durch die einfache Spendenmechanik der Aktion kann jeder ganz einfach mitmachen. Für jedes bei teilnehmenden Händlern gekaufte Procter & Gamble Produkt wandert eine Spende in den Projekttopf von # FamilienChancen. Mit dabei sind beliebte Marken wie Ariel, Gillette, Lenor, Pampers, Pantene, Head & Shoulders, Always, blend-a-dent oder Oral-B.

Zusätzlich spendet Procter & Gamble für jedes Ligator der Herren- und Damenmannschaft des FC Bayern München weitere 500 Euro. 'In der letzten Saison haben unsere beiden ersten Mannschaften insgesamt 160 Tore erzielt - allein dadurch sind 80.000 Euro an Spendengeldern zusammengekommen. Das ist ein tolles Ergebnis, das wir in der kommenden Saison natürlich noch einmal erhöhen wollen. Wir freuen uns, dass wir auf diese Art und Weise einen wertvollen Beitrag leisten können,' sagt Andreas Jung, Vorstand Marketing der FC Bayern München AG .

FC Bayern Markenbotschafter Giovane Élber begleitet die Projekte Seit der Saison 18/19 hat #FamilienChancen bereits einiges bewirkt. Über 500.000 Euro kamen allein im letzten Jahr gemeinnützigen Projekten zugute. Darunter der Hamburger Verein KinderLeben e.V., der sein individuelles Betreuungsangebot dank der Spende weiter ausbauen und im Familiencafé, bei dem sich in regelmäßigen Abständen betroffene Eltern und ihre Kinder treffen, das Mobiliar behindertengerecht ergänzen konnte.

Für mehr als 200 Kinder aus sozial benachteiligten Familien konnte ein anderer Traum wahr gemacht werden: Sie absolvierten individuelle Trainingseinheiten mit den Trainern des FC Bayern Kids Clubs. Ebenfalls in ganz besonderer Erinnerung wird Kindern aus dem RTL-Kinderhaus München der Tag bleiben, an dem sie hinter die Kulissen einer Trainingseinheit des FC Bayern München schauen konnten und anschließend ein Spiel in der Allianz Arena besuchen durften. Mitgestaltet wurde dieser Tag von Giovane Élber, der sich in dieser Saison noch stärker für #FamilienChancen engagiert. Der ehemalige Torschützenkönig und Publikumsliebling wird auch im nächsten Jahr einige spannende Projekte vor Ort begleiten.

Spendenhöhepunkt des Jahres: der 25. RTL-Spendenmarathon So wird Giovane Élber auch in diesem Jahr gemeinsam mit Procter & Gamble zu Gast beim RTL-Spendenmarathon sein und dort den #FamilienChancen-Scheck mit allen gesammelten Spenden live im TV vor einem Millionenpublikum überreichen. Erneut wird Procter & Gamble dabei auch wieder einen kompletten Werbeblock exklusiv besetzen. Der Erlös der rund 5-minütigen Werbeinsel geht vollständig an die 'Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V.'.

Astrid Teckentrup, Geschäftsführerin Vertrieb von Procter & Gamble, ist schon gespannt: 'Es ist großartig zu sehen, was wir gemeinsam Jahr für Jahr mit unseren Kunden und Partnern erreichen können. Mit den gesammelten Spenden können wir etwas bewegen und benachteiligten Familien und Kindern helfen. Ich danke allen Unterstützern und freue mich auf eine tolle Saison 20/21.'

Wolfram Kons, Vorstand "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V.' und Gesamtleiter RTL-Charity ergänzt: 'Wir schätzen das Engagement von Procter & Gamble und dem FC Bayern München sehr. #FamilienChancen ist ein wundervolles Beispiel, wie ein nur kleines Puzzleteil am Ende zu etwas wirklich Großem beitragen kann. Jeder kann ganz einfach helfen - das ist eine wirklich starke Message.'

Mehr zur Aktion #FamilienChancen auf https://www.for-me-online.de/ familienchancen

