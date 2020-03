2:20 | 11.03.2020

Business Wire News: Esri veröffentlicht ArcGIS Analytics for IoT



11.03.2020 / 02:20

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Neue ArcGIS-Online-Funktionalität ermöglicht es Anwendern, große Mengen an Daten aus vielen Quellen auszuwerten, um Einblicke zu gewinnen und Maßnahmen zu ergreifen REDLANDS, Kalifornien --(BUSINESS WIRE)--11.03.2020-- Esri, der weltweit führende Anbieter von Standort-Informationen, kündigte im Februar auf der 'Esri Federal GIS (FedGIS)'-Konferenz in Washington, DC, die Veröffentlichung von ArcGIS Analytics for IoT an. Als Teil von ArcGIS Online ermöglicht Analytics for IoT den Anwendern die Erfassung, Visualisierung, Analyse, Speicherung und Bearbeitung von Sensordaten aus dem Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) in großen Mengen und mit hoher Geschwindigkeit. Diese neue Esri-Fähigkeit wird Unternehmen dabei helfen, die durch das IoT ermöglichten Erkenntnisse mit sekundengenauen Daten und verbessertem situationsbezogenem Bewusstsein zu nutzen. 'Mit der Veröffentlichung von ArcGIS Analytics for IoT führen wir leistungsstarke Echtzeit- und Großdatenfähigkeiten für die Geospatial Cloud von Esri ein', sagte Brian Cross, Direktor von Esri Professional Services. 'Analytics for IoT ist ein Turbolader für ArcGIS Online, speziell für die Nutzung von IoT- und Beobachtungsdaten.' Analytics for IoT wird den Anwendern helfen, große Daten einfacher zu verwerten, mit einer breiten Palette von Anwendungen wie beispielsweise Personalmanagement, Asset-Tracking und Überwachung von Wetterrisiken. Viele Benutzer haben mit alternativen Lösungen auf IoT-Daten zugegriffen, aber ohne eine fertige Methode, um Geofunktionen auf den Prozess anzuwenden. ArcGIS Analytics for IoT wird die bestehenden Systeme mit GIS ergänzen, um IoT-Daten von ihren derzeitigen Anbietern mit räumlichen Daten zu ergänzen und die Echtzeit-Datenanalyse für Benutzer aus einem breiten Spektrum von Branchen, einschließlich der öffentlichen Sicherheit, des Transports und der natürlichen Ressourcen, zu vereinfachen. Analytics for IoT ist ein Software-as-a-Service (SaaS)-Angebot, das ArcGIS-Kunden auf Abonnementbasis zur Verfügung steht. Da der Umfang und die Komplexität des IoT weiter zunimmt, werden zugängliche und vielseitige Analysen immer wichtiger, damit Unternehmen das Potenzial des IoT voll ausschöpfen können. Um mehr über die Möglichkeiten zu erfahren, wie Esri Unternehmen dabei hilft, auf die Vorteile des Standortes im IoT zuzugreifen, besuchen Sie go.esri.com/ analyticsforiot. Über Esri Esri, Weltmarktführer bei GIS-Software (Geographisches Informationssystem), Location Intelligence und Mapping, bietet die leistungsfähigste verfügbare Cloud für Geodaten, damit Kunden das volle Potenzial dieser Daten erschließen und operative und Geschäftsergebnisse optimieren können. Seit der Gründung 1969 wurde Esri-Software bei über 350.000 Organisationen eingesetzt, darunter bei 90 der 'Fortune 100'-Unternehmen, in allen 50 US-Bundesstaaten, in mehr als der Hälfte aller Countys (jeglicher Größe) und bei 87 der 'Forbes Top 100'-Colleges in den USA sowie in allen 15 Ministerien der US-Regierung und in Dutzenden unabhängiger Behörden. Mit seinem wegweisenden Bekenntnis zu raumbezogener Informationstechnologie entwerfen Esri-Ingenieure die modernsten Lösungen für digitale Transformation, das Internet der Dinge (IdD) und hochentwickelte Analytik. Besuchen Sie uns auf esri.com. Urheberrecht (c) 2020 Esri. Alle Rechte vorbehalten. Esri, das Esri-Globus-Logo, ArcGIS, The Science of Where, esri.com und @esri.com sind Marken, Dienstleistungsmarken oder eingetragene Marken von Esri in den Vereinigten Staaten, der Europäischen Gemeinschaft oder bestimmten anderen Ländern. Andere hierin erwähnte Unternehmen und Produkte oder Dienstleistungen können Marken, Dienstleistungsmarken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Markeninhaber sein. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200310006038/de/ Kontakt:

Jo Ann Pruchniewski

Public Relations, Esri

Mobil: 301-693-2643

E-Mail: jpruchniewski@esri.com



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Business Wire Pressemitteilung via mecom Mediensatellit

Schlagwort(e): Sonderthemen



11.03.2020 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

994251 11.03.2020