1:00 | 14.01.2021

Business Wire News: Evolve Additive Solutions gibt die Ernennung von Volker Hammes, Geschäftsführer der BASF New Business GmbH in Ludwigshafen am Rhein und Vorstand sowie Leiter der Abteilung für Geschäftsaufbau, in den Aufsichtsrat bekannt



14.01.2021 / 01:00

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Erweiterung des Aufsichtsrats von Evolve um internationalen Spitzenmanager MINNEAPOLIS --(BUSINESS WIRE)--13.01.2021-- Evolve Additive Solutions hat heute bekannt gegeben, dass Volker Hammes, Geschäftsführer der BASF New Business GmbH in Ludwigshafen am Rhein und Vorstand sowie Leiter der Abteilung für Geschäftsaufbau, mit Wirkung zum November 2020 in den Aufsichtsrat berufen wurde. Hammes ist ein Branchenveteran bei BASF und bringt langjähriges Wissen, Erfahrung und Führungsqualitäten in Evolve ein. Derzeit ist er für den Geschäftsaufbau innovativer Materiallösungen verantwortlich, z. B. für das E-Power-Management, funktionale Feed-Additive und 3D-Druck. Darüber hinaus ist er Vorsitzender der BASF 3D Printing Solutions GmbH, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der BASF New Business mit Sitz in der deutschen Stadt Heidelberg. Volker Hammes hat einen Master of Science mit erstklassigen Auszeichnungen in Maschinenbau/Kunststofftechnik von der RWTH Aachen. 'Mit über 30 Jahren Erfahrung in der industriellen Verwendung von Materialien möchte ich dazu beitragen, die STEP(TM)-Technologie von Evolve in die Fertigungswelt von morgen einzuführen', erklärte Hammes. 'Daher werde ich die Perspektive eines potenziellen Benutzers sowohl aus Sicht der Anwendung als auch aus wirtschaftlicher Sicht einnehmen.' 'Wir freuen uns, Volker Hammes begrüßen zu dürfen. Seine umfassende Erfahrung in der globalen additiven Fertigung wird für Evolve von unschätzbarem Wert sein, wenn wir unser Geschäft ausbauen und unserem Auftrag nachkommen, unseren Kunden die Möglichkeit zu geben, auf revolutionäre neue Weise zu produzieren', sagte Steve Chillscyzn, Mitbegründer und CEO von Evolve. 'Wir haben in den letzten Monaten umfangreiche Erfahrungen in unseren Aufsichtsrat aufgenommen und freuen uns darauf, das Unternehmen für langfristiges Wachstum zu positionieren.' Durch diese Ernennung wird der Aufsichtsrat von Evolve auf sieben Mitglieder erweitert, die über umfassende Kenntnisse in den Bereichen Fertigung, Technologie und Innovation verfügen. Über Evolve Additive Solutions Auftrag des Unternehmens Evolve Additive Solution ist es, innovative Fertigungslösungen zu entwickeln, mit denen Kunden auf revolutionär neue Weise produzieren können. Evolve leistet mit Technologien und Lösungen, die sich auf Produktionsanwendungen mit Thermoplasten aus der realen Welt konzentrieren, Pionierarbeit auf dem Fertigungsmarkt. Die revolutionäre STEP-Technologie und die SVP-Plattform werden die Fertigung radikal verbessern und Unternehmen aufregende neue Geschäftsmodelle ermöglichen, indem sie die vollen Möglichkeiten der additiven Fertigung erschließen. Für Unternehmens-Updates folgen Sie Evolve auf LinkedIn und Twitter. Evolve Additive Solutions hat seinen Hauptsitz in Minnetonka (MN, USA) und ein Materialtechnologiezentrum in Rochester (NY, USA) Weitere Informationen zu BASF New Business finden Sie unter diesem Link. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20210113005940/de/ Kontakt:

Cheryl Hillman, Evolve Additive Solutions +1 763 438 6569 cheryl.hillman@evolveadditive.com



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Business Wire Pressemitteilung via mecom Mediensatellit

Schlagwort(e): Sonderthemen



14.01.2021 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1160515 14.01.2021