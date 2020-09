15.09.2020 / 23:20



MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH.

Neue Zeitschlossfunktion zur Systemwiederherstellung bei Ransomware

MARLBOROUGH, Massachusetts (USA) --(BUSINESS WIRE)--15.09.2020--

ExaGrid(R), die einzige mehrstufige Backup-Speicherlösung der Branche, kündigte heute den Release von Version 6.0 der Sofrware an, die ab dem 18. September 2020 ausgeliefert wird.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200915006315/ de/

Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

Neues Aufbewahrungszeitschloss (Retention Time-Lock) für die Systemwiederherstellung bei Ransomware

Retention Time-Lock ist ein revolutionärer Ansatz zum Schutz von Backup-Aufbewahrungsdaten, um eine schnelle und einfache Wiederherstellung nach einer Systemblockierung durch Ransomware zu ermöglichen.

* Die Zwei-Schichten-Architektur von ExaGrid umfasst eine netzwerkseitige und eine nicht netzwerkseitige Schicht. Die nicht netzwerkseitige Schicht wird alleine durch ExaGrid kontrolliert, wodurch ein mehrstufiges Air Gap entsteht, welchws das Repository vom restlichen Netz abschirmt. * Backups werden für eine schnelle Backup-Leistung auf die netzwerkseitige Schicht geschrieben. Die jüngsten Backups werden für eine schnelle Wiederherstellung in ihrer vollständigen, nicht deduplizierten Form aufbewahrt.

* Daten werden (aus Gründen der Speicherkosteneffizienz) zur langfristigen Datenspeicherung adaptiv in die nicht netzwerkseitige Schicht dedupliziert. Organisationen können Daten so viele Tage, Wochen, Monate oder Jahre aufbewahren haben, wie nötig oder gefordert. Es gibt keine Beschränkung der Anzahl der speicherbaren Versionsaufbewahrungskopien. * Zusätzlich zur Langzeitaufbewahrung bietet ExaGrid einen richtliniengesteuerten Ansatz, der es ermöglicht, alle Löschanfragen, die an die netzwerkseitige Schicht gerichtet sind, in der nicht netzwerkseitigen Schicht für eine bestimmte Anzahl von Tagen zu verzögern, so dass Backup-Daten nicht gelöscht werden, wenn Hacker die Kontrolle über die Backup-Anwendung oder den Backup-Speicher übernehmen sollten. * Wenn verschlüsselte Daten an die netzwerkseitige Schicht gesendet werden oder Daten dieser Schicht verschlüsselt werden, ist das ExaGrid-Repository geschützt, da alle Deduplizierungsobjekte unveränderlich sind, da sie niemals verändert werden.

ExaGrid geht davon aus, dass Hacker die Kontrolle über die Backup-Anwendung oder den Backup-Speicher übernehmen und Löschbefehle für alle Backups erteilen. ExaGrid verfügt über die einzige nicht netzwerkseitig ausgerichtete, mehrstufige Backup-Speicherlösung (üpber das Tiered Air Gap) mit verzögerten Löschvorgängen und unveränderlichen Deduplizierungsobjekten. Dieser einzigartige Ansatz stellt sicher, dass im Falle eines ERansomware-Angriffs Daten einfach wiederhergestellt oder VMs vom ExaGrid Tiered Backup Storage-System gebootet werden können. Es kann nicht nur der Primärspeicher wiederhergestellt werden, sondern alle aufbewahrten Backups bleiben intakt.

'Mit der Version 6.0 von ExaGrid steht unseren Kunden eine neue Strategie für die Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen zur Verfügung: Das Retention Time-Lock von ExaGrid, das Hacker daran hindert, in der Repository-Schicht unseres Systems gespeicherte Daten zu löschen, da alle Löschungen durch eine Richtlinieneinstellung verzögert werden. Dieser einzigartige Ansatz ermöglicht es Kunden, Daten wiederherzustellen, falls der Primärspeicher durch Ransomware oder Malware kompromittiert wurde', so Bill Andrews, President und CEO von ExaGrid. 'Im Gegensatz zu anderen Ansätzen, die den Kauf einer zusätzlichen Speichereinheit erfordern, erfordert unser Ansatz lediglich, dass Kunden zwei bis zehn Prozent des zusätzlichen Repository-Speichers in ihrem bestehenden System einer einstellbaren Verzögerungszeit zuweisen, was unserem Ziel entspricht, unseren Kunden möglichst kostengünstige Lösungen anzubieten.'

Sicherheitsverbesserungen (zusätzlich zu Ransomware-Wiederherstellung), neue UI-Plattform und andere Highlights von Version 6.0

Version 6.0 enthält die folgenden Sicherheitsverbesserungen:

* Die neue Rolle des Sicherheitsbeauftragten regelt alle Änderungen an der Retention-Time-Lock-Richtlinie (Richtlinie für das Aufbewahrungszeitschloss)

* Optionale Zwei-Faktor-Authentifizierung in webbasierter Benutzeroberfläche unter Verwendung einer beliebigen OAUTH-TOTP-App * Zusätzliche Kontrolle über den SSH-Zugang * Verwendung von Active Directory-Anmeldeinformationen aus vertrauenswürdigen Domänen zur Steuerung der Freigabe und des Zugriffs auf die Benutzeroberfläche

* Die neue Operator-Rolle für den täglichen Betrieb reduziert den Bedarf an Administrator-Zugriff.

* Sicherheits-Checkliste für die schnelle und einfache Implementierung von Best Practices

* Automatische Abmeldung von der Benutzeroberfläche nach Inaktivität für eine bestimmte Zeitspanne

Version 6.0 enthält die folgenden zusätzlichen Funktionen:

* Verbesserungen der Benutzerschnittstelle machen die Nutzung der Speicherkapazität des ExaGrid-Systems intuitiver * Optimierte Navigationserfahrung

* Verbesserungen der Deduplizierungs- und Replikationsleistung über mehrere Backup-Anwendungen hinweg

Der einzigartige Ansatz von ExaGrid: Tiered Backup Storage - mehrstufige Backup-Speicherung

Disk-cache Landing Zone (Performance Tier)

* ExaGrid schreibt direkt auf die Festplatte für schnellste Backups * ExaGrid stellt direkt von der Festplatte wieder her - für schnellste Wiederherstellungen und VM-Boots

Long-term Retention Repository - langfristiger Aufbewahrungsspeicher (Retention Tier)

* ExaGrid verlagert die langfristige Speicherung auf ein dedupliziertes Daten-Repository, um das Speichervolumen und daraus resultierende Speicherkosten zu reduzieren

Die Sicherung auf kostengünstige Festplatten ist für Backups und Wiederherstellungen schnell, bei längerfristiger Aufbewahrung wird die erforderliche Festplattenmenge jedoch extrem teuer.

Deduplizierungs-Appliances reduzieren den Speicherplatz und die Kosten für die langfristige Aufbewahrung. Die Deduplizierung wird jedoch inline auf dem Weg zur Platte durchgeführt, wodurch Backups auf etwa ein Drittel der Leistung der Platte verlangsamt werden. Außerdem werden die Daten nur im deduplizierten Format gespeichert, was zu extrem langsamen Wiederherstellungen und VM-Bootvorgängen führt, da die Daten für jede Anforderung neu zusammengestellt oder rehydriert werden müssen. Darüber hinaus handelt es sich bei Deduplizierungs-Appliances um einen Scale-Up-Speicher, der die Speicherkapazität nur dann erhöht, wenn die Daten wachsen, was zu Backup-Fenstern führt, die mit dem Datenwachstum weiter wachsen, zu teuren Hardware-Upgrades und zur erzwungenen Produktveralterung.

ExaGrid Tiered Backup Storage schreibt für die schnellsten Backups direkt auf die Festplatte und stellt für die schnellsten Wiederherstellungen und VM-Starts direkt von der Festplatte wieder her. ExaGrid legt dann die Daten für die Langzeitaufbewahrung in einem deduplizierten Datenspeicher ab, um die Menge an Aufbewahrungsspeicher und die daraus resultierenden Kosten zu reduzieren. Darüber hinaus bietet ExaGrid eine Scale-Out-Architektur, bei der Appliances einfach hinzugefügt werden, wenn die Daten wachsen. Jede Appliance umfasst Prozessor, Speicher und Netzwerk-Ports, so dass bei wachsenden Daten alle erforderlichen Ressourcen zur Aufrechterhaltung eines Backup-Fensters mit fester Länge zur Verfügung stehen. Dieser Scale-Out-Speicheransatz macht teure Upgrades von Hardware überflüssig und ermöglicht das Kombinieren von Appliances unterschiedlicher Größe und Modelle in ein und demselben Scale-Out-System, wodurch Produktveralterung vermieden wird und IT-Investitionen im Voraus und im Laufe der Zeit geschützt werden.

ExaGrid bietet das Beste aus beiden Welten: eine kostengünstige Festplatte für die schnellste Backup- und Wiederherstellungsleistung gestaffelt auf ein dedupliziertes Daten-Repository für einen Aufbewahrungsspeicher zu niedrigsten Kosten. Die Scale-Out-Speicherarchitektur bietet ein Backup-Fenster mit fester Länge und ist sowohl am Anfang als auch im späteren Verlauf kostengünstig.

Über ExaGrid

ExaGrid bietet einen mehrstufigen Backup-Speicher mit einer einzigartigen Disk-Cache-Landing Zone, einem Langzeitaufbewahrungsspeicher und einer Scale-Out-Architektur. Die Landing Zone von ExaGrid sorgt für besonders schnelle Backups, Wiederherstellungen und sofortige VM-Wiederherstellung. Das Retention-Repository ist die kostengünstigste Lösung für die langfristige Speicherung. Seine Scale-Out-Architektur umfasst alle Geräte in einem Scale-Out-System und stellt auch bei steigenden Datenmengen ein Backup-Fenster mit fester Länge bereit, wodurch teure Hardware-Upgrades entfallen. Besuchen Sie uns auf exagrid.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn. Sehen Sie selbst, was unsere Kunden in den Success Stories über ihre eigenen Erfahrungen mit ExaGrid zu sagen haben, und warum sie nun erheblich weniger Zeit für Backups aufwenden.

ExaGrid ist eine eingetragene Marke von ExaGrid Systems, Inc. Alle anderen genannten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

[CT]

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200915006315/de/

Kontakt:

Medien:

Kristina O'Connell

ExaGrid

koconnell@exagrid.com