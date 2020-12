16:40 | 22.12.2020

Business Wire News: ExaGrid schließt das Jahr 2020 mit 7 Branchenauszeichnungen und einer neuen Lösung zur Wiederherstellung infolge Ransomware ab



22.12.2020 / 16:40

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Highlights sind das Release von Software-Version 6.0, die Fortsetzung der weltweiten Expansion, starke Umsatzquartale und mehrere Auszeichnungen in Folge MARLBOROUGH, Massachusetts --(BUSINESS WIRE)--22.12.2020-- ExaGrid(R), Anbieter der branchenweit einzigen mehrschichtigen Backup-Speicherlösung, verzeichnete trotz der weltweiten Probleme infolge der COVID-19-Pandemie ein erfolgreiches Jahr. 'Wir sind unseren Kunden, Reseller-Partnern und Allianzpartnern dankbar, die sich trotz der Widrigkeiten, mit denen wir alle während der Pandemie konfrontiert waren, gemeinsam mit uns für die Erfolge im Jahr 2020 eingesetzt haben. Wir hoffen, dass wir 2021 zu etwas mehr Normalität zurückkehren können und freuen uns auf mehr persönliche Begegnungen und Veranstaltungen', sagte Bill Andrews, President und CEO von ExaGrid. 'Das branchenführende Kundensupportmodell von ExaGrid hatte glücklicherweise bereits Installation und Support aus der Ferne umfasst, sodass wir die kontaktlose Installation zur Sicherheit unserer Mitarbeiter und Kunden unterbrechungsfrei fortsetzen konnten.' Einige der wichtigsten Highlights von ExaGrid im Jahr 2020: * Starkes Wachstum von Q1 bis Q3, insbesondere in Amerika und im Raum EMEA, darunter eine Rekordzahl von Käufen im sechs- und siebenstelligen Bereich sowohl von Neu- als auch Bestandskunden; zudem wird ein beeindruckendes Q4 erwartet

* Fortsetzung der Expansion in den Nahen Osten mit neuen Territory Managers in Israel, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten und wachsendem weltweiten Vertriebsteam, das nun 30 Länder abdeckt, die in den nächsten zwei Jahren auf 50 Länder erweitert werden sollen. * Das Release von Software-Version 6.0, die einen optimierten Navigationsprozess, Verbesserungen der Benutzeroberfläche, Sicherheitserweiterungen und vor allem die Funktion Retention Time-Lock für die Wiederherstellung aufgrund von Ransomware beinhaltet. Damit ist ExaGrid das einzige Backup-Speichersystem auf dem Markt, das eine vom verbundenen Netzwerk getrennte Schicht mit unveränderlichen Objekten und verzögerten Löschungen für die Lösung zur Wiederherstellung bei Ransomware-Angriffen bietet.

* Anerkennung für die mehrschichtigen Backup-Speicher-Appliances, die im Herbst 2020 die folgenden Auszeichnungen erhielten: -¡ Network Computing Awards ˜† Company of the Year ˜† Hardware Product of the Year -¡ Storage Awards 'The Storries XVII' ˜† Enterprise Backup Hardware Vendor of the Year ˜† Storage Performance Optimisation Company of the Year -¡ SDC Awards ˜† Storage Company of the Year ˜† Storage Hardware Innovation of the Year ˜† Vendor Channel Program of the Year Der mehrschichtige Backup-Speicher von ExaGrid bietet eine Festplatten-Cache, die Landing Zone, für Datensicherung und Wiederherstellung. Er besteht aus einem Langzeit-Repository für kosteneffiziente Speicherung mit Datendeduplizierung sowie einer Scale-Out-Speicherarchitektur, die bei steigendem Datenvolumen nach oben skaliert werden kann. ExaGrid bietet durch eine Kombination aus sehr schneller Backup- und Wiederherstellungsleistung mit einem kostengünstigen Speicher für die langfristige Speicherung das Beste aus beiden Welten. Über ExaGrid ExaGrid bietet einen mehrschichtigen Backup-Speicher mit einem einzigartigen Festplatten-Cache, die Landing Zone, einem Langzeit-Repository und einer Scale-Out-Architektur. Die Landing Zone von ExaGrid ermöglicht besonders schnelle Backups, Wiederherstellungen und sofortige VM-Wiederherstellung. Das Langzeit-Repository ist die kostengünstigste Lösung für die langfristige Speicherung. Die Scale-Out-Architektur von ExaGrid umfasst vollumfängliche Appliances und sorgt auch bei steigenden Datenmengen für ein Backup-Fenster mit fester Länge, sodass kostspielige Forklift-Upgrades und Produktneuanschaffungen nicht erforderlich sind. Die Funktion Retention Time-Lock von ExaGrid ist die einzige Backup-Speicherlösung mit einer vom verbundenen Netzwerk getrennten Schicht, unveränderlichen Objekten und verzögerten Löschungen für die Wiederherstellung infolge von Ransomware. Besuchen Sie uns auf exagrid.com oder LinkedIn. Lesen Sie in unseren Kundenerfolgsgeschichten, welche Erfahrungen unsere Kunden mit ExaGrid gemacht haben und warum sie den Zeitaufwand für Backups inzwischen erheblich senken konnten. ExaGrid ist eine eingetragene Marke von ExaGrid Systems, Inc. Alle anderen genannten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20201222005473/de/ Kontakt:

