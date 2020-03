0:00 | 25.03.2020

Business Wire News: Factory-CRO Group gibt neuen Namen, Avania, bekannt



25.03.2020 / 00:00

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. BILTHOVEN, Niederlande --(BUSINESS WIRE)--24.03.2020-- Die Factory-CRO Group, eine Organisation für Auftragsforschung für Medizintechnik (CRO), die aus dem Zusammenschluss von BBA (Boston, USA), Factory CRO (Niederlande), Five Corners (Australien) und MileStone Research Organization (San Diego, USA) hervorgegangen ist, freut sich, den neuen Namen der Organisation, Avania, bekanntgeben zu dürfen. Avania vereint sachkundige Experten in einer einzigartigen CRO, die die Forschung in den Bereichen medizinische Geräte, neuartige Technologien und Kombinationsprodukte vorantreibt. Die regionale Erfahrung und das globale Know-how des Avania-Teams beginnen mit einer frühzeitigen strategischen Beratung und begleiten Ihr Produkt von der Machbarkeitsstudie bis zum Post-Marketing. 'Wir sind uns bewusst, dass der Zeitpunkt für die Einführung einer neuen Marke während der COVID-19-Pandemie ungewöhnlich ist. Avania hat jedoch den einzigartigen Vorteil, eine globale Perspektive bei der Bewältigung komplexer Herausforderungen zu haben, die auf 30 Jahren Erfahrung beruht ', sagte Sapna Hornyak, MBA, M.S., President und Chief Executive Officer von Avania. 'Wir haben eine bessere Art von Medtech-CRO geschaffen, die spezialisiert und weltweit ist. Unser motiviertes Team ist dafür bekannt, die Medizintechnik mit Fachwissen und Integrität effektiv und effizient zu vermarkten.' Die neue Marke Avania wird als eine einheitliche globale CRO fortgeführt und wird regionale Expertenteams aus einer Vielzahl von therapeutischen Fachgebieten zusammenbringen. Über Avania Avania ist eine führende Full-Service-Organisation für Auftragsforschung, die sich international auf das Management klinischer Studien für medizinische Geräte, IVDs, Biologika und Geräte-Arzneimittel-Kombinationsprodukte konzentriert. Avania unterstützt Produkte von der 'First-in-human'-Phase bis über die Markteinführung hinaus mit demselben maßgeschneiderten Ansatz. Wenn Sie Ihre Medizintechnik weiterentwickeln müssen, brauchen Sie Avania. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200324005793/de/ Kontakt:

Jane Byram

SCORR Marketing

+1 (512) 626 2758

jane@scorrmarketing.com



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Business Wire Pressemitteilung via mecom Mediensatellit

Schlagwort(e): Sonderthemen



25.03.2020 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1006089 25.03.2020