04.03.2021 / 11:40



Der ehrgeizige Plan sieht die Elektrifizierung der weltweiten Flotte zur Abholung und Zustellung von Paketen sowie die Einrichtung des Yale Center for Natural Carbon Capture vor, um die Lösungen für die Kohlenstoffbindung voranzutreiben

FedEx Corp. (NYSE: FDX), Anbieter mit der weltweit größten Frachtfluggesellschaft, gab heute ein ehrgeiziges Ziel bekannt, bis 2040 weltweit klimaneutral zu operieren.

FedEx Corp. (NYSE: FDX), home of the world's largest cargo airline, announced today an ambitious goal to achieve carbon-neutral operations globally by 2040. To help reach this goal, FedEx is designating more than $2 billion of initial investment in three key areas: vehicle electrification, sustainable energy, and carbon sequestration. (Photo: Business Wire)

Um dieses Ziel zu erreichen, plant FedEx eine Anfangsinvestition von mehr als 2 Milliarden USD in drei Schlüsselbereichen: Fahrzeugelektrifizierung, nachhaltige Energie und Kohlenstoffbindung.

Dies beinhaltet eine Zusage von 100 Millionen USD an die Yale University, um beim Aufbau des Yale Center for Natural Carbon Capture zu helfen und die Erforschung von Methoden zur Kohlenstoffbindung in großem Maßstab zu beschleunigen, wobei der Schwerpunkt zunächst auf dem Ausgleich von Treibhausgasemissionen liegt, die den aktuellen Emissionen von Fluggesellschaften entsprechen.

'Wir haben die Verantwortung, mutige Maßnahmen zur Bewältigung der klimatischen Herausforderungen zu ergreifen', sagte Frederick W. Smith, Vorsitzender und CEO der FedEx Corp. 'Dieses Ziel baut auf unserem langjährigen Engagement für Nachhaltigkeit in allen Geschäftsbereichen auf und investiert gleichzeitig in langfristige Transformationslösungen für FedEx und unsere gesamte Branche.'

Wichtige Schritte zur Erreichung des klimaneutralen Ziels sind:

* Fahrzeugelektrifizierung. Bis 2040 wird die gesamte FedEx-Flotte für die Abholung und Zustellung von Paketen (PUD) aus emissionsfreien Elektrofahrzeugen bestehen. Dies wird durch schrittweise Programme erreicht, um vorhandene Fahrzeuge zu ersetzen. Beispielsweise werden bis 2025 50 % der PUD-Fahrzeuge, die FedEx Express weltweit kauft, Elektrofahrzeuge sein. Dies wird bis 2030 auf 100 % aller Käufe ansteigen. * Nachhaltige Kundenlösungen. FedEx wird mit Kunden zusammenarbeiten, um durch klimaneutrale Versandangebote und nachhaltige Verpackungslösungen eine durchgängige Nachhaltigkeit für ihre Lieferketten zu gewährleisten. * Nachhaltige Kraftstoffe. FedEx wird weiterhin in alternative Kraftstoffe investieren, um die Emissionen von Flugzeugen und Fahrzeugen zu reduzieren. * Kraftstoffeinsparung und Flugzeugmodernisierung. FedEx wird auf seine erfolgreichen FedEx Fuel Sense-Initiativen aufbauen, mit denen der Treibstoffverbrauch in seinen Flugzeugen gesenkt werden soll. Seit 2012 haben die Programme FedEx Fuel Sense und Aircraft Modernization zusammen 1,43 Milliarden Gallonen Kerosin eingespart und über 13,5 Millionen Tonnen Kohlendioxidemissionen (CO[2]) vermieden. * Anlagen. FedEx wird seine Bemühungen fortsetzen, seine mehr als 5.000 Anlagen weltweit durch kontinuierliche Investitionen in effiziente Anlagen, erneuerbare Energien und andere Energiemanagementprogramme nachhaltiger zu gestalten.

* Natürliche Kohlenstoffbindung. Die FedEx-Finanzierung wird dazu beitragen, das Yale Center for Natural Carbon Capture einzurichten, um die angewandte Forschung zu natürlichen Kohlenstoffbindungslösungen zu unterstützen.

Der Weg zur Nachhaltigkeit erfordert neue Strategien zur Entfernung und Speicherung des überschüssigen Kohlenstoffs der Erde. Das Yale Center for Natural Carbon Capture wird die interdisziplinäre Forschung in den Natur- und Ingenieurwissenschaften katalysieren, um diese Arbeit zu beschleunigen.

Die Forscher des Zentrums werden Methoden entwickeln, die auf natürlichen Kohlenstoffspeichersystemen aufbauen, einschließlich biologischer Ökosysteme und des geologischen Kohlenstoffkreislaufs, und nach Möglichkeit verbessern, wie schnell Kohlenstoff absorbiert werden kann, wie viel enthalten sein kann und wie lange er gespeichert werden kann. Durch diese Bemühungen wollen die Wissenschaftler von Yale ein Portfolio von Strategien zur Kohlenstoffentfernung erstellen, die Auswirkungen auf globaler Ebene haben.

Aufbauend auf ersten Erfolgen im Luftverkehrssektor wird das Zentrum seinen Anwendungsbereich erweitern, um zusätzliche globale Emissionsquellen anzugehen. Es wird seine Ergebnisse veröffentlichen und teilen, damit Unternehmen, Branchen und Regierungen von Arbeiten profitieren können, die die Annahme und Umsetzung von Strategien zur natürlichen Kohlenstoffbindung auf der ganzen Welt beschleunigen.

'Die Bekämpfung des Klimawandels ist eine komplexe Herausforderung, die dringende Maßnahmen erfordert, und Strategien zur natürlichen Kohlenstoffabscheidung werden ein wesentlicher Bestandteil dieser Maßnahmen sein', sagte Dr. Ingrid C. 'Indy' Burke, Carl W. Knobloch, Jr. Dean of the Yale School of the Environment. 'Mit der Schaffung des Yale Center for Natural Carbon Capture wollen wir messbare Strategien zur Kohlenstoffbindung entwickeln, um die CO2-Emissionen weltweit auszugleichen.'

Das FedEx-Engagement baut auf einer Geschichte nachhaltiger Praktiken auf. Seit 2009 haben die Bemühungen des Unternehmens zu einer Reduzierung der CO[2] -Emissionsintensität im gesamten Unternehmen um ca. 40 % beigetragen, während das Paketvolumen in diesem Zeitraum um 99 % gestiegen ist. Vor kurzem wurde FedEx auf der Liste von JUST Capital 2021 mit den 'gerechtesten amerikanischen Unternehmen' in der Kategorie Umwelt und in der Reise-, Transport- und Logistikbranche von Newsweeks 'Amerikas verantwortungsvollsten Unternehmen 2021' als erstes Unternehmen seiner Branche eingestuft.

'Obwohl wir große Fortschritte bei der Reduzierung unserer Umweltbelastung erzielt haben, müssen wir mehr tun. Die langfristige Gesundheit unserer Branche hängt direkt mit der Gesundheit des Planeten zusammen, aber bei diesen Bemühungen geht es um mehr als das Endergebnis. Es ist das Richtige', sagte Mitch Jackson, Chief Sustainability Officer der FedEx Corp. 'Wir bei FedEx sind bestrebt, Menschen und Möglichkeiten ressourcenschonend und verantwortungsbewusst miteinander zu verbinden. Die Schritte, die wir heute unternehmen, werden sich positiv auf die kommenden Generationen auswirken.'

Die FedEx Corp. (NYSE: FDX) bietet Privat- und Geschäftskunden weltweit ein breites Portfolio an Transport-, E-Commerce- und Geschäftsdienstleistungen. Mit einem Jahresumsatz von 75 Milliarden USD bietet das Unternehmen integrierte Geschäftslösungen durch Betreiberunternehmen, die gemeinsam konkurrieren, zusammenarbeiten und unter der angesehenen Marke FedEx digital innovieren. FedEx zählt zu den weltweit am meisten geschätzten und vertrauenswürdigen Arbeitgebern und inspiriert seine fast 600.000 Teammitglieder, sich weiterhin auf Sicherheit, höchste ethische und professionelle Standards sowie die Bedürfnisse seiner Kunden und Gemeinden zu konzentrieren. Um mehr über die laufenden Nachhaltigkeitsanstrengungen bei FedEx zu erfahren, besuchen Sie sustainability.fedex.com.

