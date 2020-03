03.03.2020 / 01:50



Bestellung von fast 200 mittelschweren Bodenrobotern des Unternehmens wird den Luftwaffenteams dieselbe unbemannte Plattform geben, die FLIR der US-Armee zur Verfügung stellt

03.03.2020

FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) gab bekannt, dass die US-Luftwaffe mehr als 180 der unbemannten Centaur(TM)-Bodenfahrzeuge (Unmanned Ground Vehicles, UGV) des Unternehmens sowie Ersatzteile bestellt hat. Der Auftrag in Höhe von 23 Millionen US-Dollar wird über das Programm MTRS Inc II (Dept. of Defense Man Transportable Robotic System Increment II) des Verteidigungsministeriums abgewickelt.

U.S. Air Force teams will use the FLIR Centaur robot to help disarm improvised explosive devices, unexploded ordnance, and perform similar hazardous tasks. Multiple sensors and payloads can be added to the 160-lb. Centaur to support other missions. (Photo: Business Wire)

Im Jahr 2017 wählte die US-Armee das Vorgängerunternehmen von FLIR Systems, Endeavor Robotics, als mittelgroßen Roboterlieferanten für MTRS Inc II. Das Unternehmen entwickelte ein neu gestaltetes UGV, Centaur, als 'MTRS Inc II'-Lösung. FLIR hat mit der Lieferung von Centaur-Einheiten an die Armee im Rahmen dieses mehrjährigen Rekordprogramms begonnen, das bei der Vergabe mit bis zu 158 Millionen US-Dollar einschließlich Optionen bewertet wurde.

Die Teams der Luftwaffe zur Entsorgung von Kampfmitteln (Explosive Ordnance Disposal, EOD) werden FLIR Centaur zur Unterstützung bei der Entschärfung von improvisierten Sprengkörpern (Improvised Explosive Devices, IEDs), nicht explodierten Kampfmitteln und bei ähnlichen gefährlichen Aufgaben einsetzen. Centaur kann mit mehreren Sensoren und Nutzlasten ausgestattet werden, um andere Missionen zu unterstützen.

'Mit Centaur erhalten die Einsatzkräfte ein äußerst vielseitiges, von Menschen transportierbares UGV, das dabei hilft, Leben zu retten, indem es Menschen von Gefahren fernhält', sagte David Ray, Präsident der Geschäftseinheit Government and Defense bei FLIR. 'Wir freuen uns, dass die Luftwaffe Centaur als ihre mittelgroße Roboterlösung ausgewählt hat und dass das 'MTRS Inc II'-Programm als effizientes Beschaffungsfahrzeug dienen kann.'

Centaur ist ein ferngesteuertes, mittelgroßes UGV-System, das die Möglichkeit bietet, Gefahren zu erkennen, zu verifizieren, zu identifizieren und zu beseitigen. Der etwa 73 kg schwere, in offener Bauweise gebaute Roboter verfügt über eine fortschrittliche EO/IR-Kamerasuite, einen Manipulatorarm, der mehr als zwei Meter weit reicht, und die Fähigkeit, Treppen zu steigen. Seine modularen Nutzlasten können für die CBRNE-Detektion und andere Missionen verwendet werden.

Die Auslieferung wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2020 beginnen. Weitere Informationen zu den unbemannten Bodensystemen von FLIR Systems finden Sie unter www.flir.com/UIS/UGS.

Über FLIR Systems, Inc.

FLIR Systems wurde 1978 gegründet und ist ein weltweit führendes Industrietechnologieunternehmen mit Fokus auf intelligente Sensorlösungen für Rüstungs-, Industrie- und Gewerbeanwendungen. Die Vision von FLIR Systems ist, als 'sechster Sinn der Welt' zu dienen und Technologien zu entwickeln, die dazu beitragen, dass fundiertere Entscheidungen zum Schutz von Leben und Lebensumfeld getroffen werden können. Weitere Informationen finden Sie unter www.flir.com und folgen Sie @flir.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Aussagen von David Ray und die anderen Aussagen in dieser Pressemitteilung in Bezug auf den Vertrag und oben beschriebenen Auftrag sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen hinsichtlich der Geschäfte von FLIR, die teilweise auf Annahmen der Geschäftsführung beruhen. Diese Aussagen stellen keine Gewährleistung für zukünftige Leistungen dar und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die sich schwer vorhersagen lassen. Tatsächliche Ergebnisse können daher wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder vorhergesagten Begebenheiten abweichen, u. a. aufgrund folgender Faktoren: der Fähigkeit, die in dieser Pressemitteilung erwähnten Systeme herzustellen und zu liefern, Preisveränderungen bei Produkten von FLIR, Veränderungen in der Nachfrage nach den Produkten von FLIR, dem Produktmix, den Auswirkungen von Produkten und Preisen der Konkurrenz, Engpässen bei der Verfügbarkeit wichtiger Komponenten, der übermäßigen oder mangelnden Produktionskapazität, der Fähigkeit von FLIR, Produkte zeitgemäß herzustellen und auszuliefern, FLIRs fortlaufender Einhaltung der US-amerikanischen Exportkontrollgesetze und -vorschriften, sowie anderen Risiken, die von Zeit zu Zeit in FLIRs Berichten für die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) erörtert werden. Zudem könnten solche Aussagen von den allgemeinen Branchen- und Marktbedingungen und Wachstumsraten sowie den allgemeinen Wirtschaftsbedingungen auf US-amerikanischer und internationaler Ebene beeinflusst werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur für den Zeitpunkt, zu dem sie verfasst wurden, und FLIR übernimmt keinerlei Verpflichtung zur Aktualisierung von zukunftsgerichteten Aussagen infolge von Ereignissen oder Umständen nach dem Veröffentlichungsdatum dieser Mitteilung. Weiterhin übernimmt FLIR keine Verantwortung für Änderungen an diesem Dokument, die durch Nachrichtenagenturen oder Internetdienstanbieter vorgenommen werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

