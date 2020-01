07.01.2020 / 22:00



FLIR integriert Temperatursensor in den zukunftsweisenden Fahrsimulator von ANSYS, um Wärmebildtechnik für selbstfahrende Fahrzeuge zu entwickeln, zu testen und zu validieren

ARLINGTON, Virginia (USA) --(BUSINESS WIRE)--07.01.2020--

FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) und ANSYS (NASDAQ: ANSS) arbeiten zusammen daran, herausragende Gefahrenerkennungsfunktionalität für Fahrassistenzsysteme und autonome Fahrzeuge (Autonomous Vehicles, AVs) zu liefern. Mithilfe dieser Funktionalität sind Automobilhersteller in der Lage, Fahrzeuge zu bauen, die beispiellose Sicherheit bieten werden. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird FLIR einen physikbasierten Temperatursensor in den zukunftsweisenden Fahrsimulator von ANSYS integrieren, um Kameramodelle in einer ultra-realistischen virtuellen Welt zu entwickeln, zu testen und zu validieren. Die neue Lösung wird die Kamerabestückung für die Nutzung mit Hilfsmitteln wie automatische Notbremssysteme (Automatic Emergency Braking, AEB) und Fußgängererkennung und für den Einsatz in zukünftigen AVs optimieren und somit die Entwicklungszeit für Erstausrüster (Original Equipment Manufacturers, OEMs) reduzieren.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200107006060/ de/

Ansys and FLIR announced a collaboration to integrate a thermal sensor into ANSYS' leading-edge driving simulator to model, test, and validate thermal camera designs within an ultra-realistic virtual world. Real-time thermal camera simulation allows developers to test automatic emergency braking systems and autonomous vehicles. (Photo: Business Wire)

Die Möglichkeit, Tests in virtuellen Umgebungen durchzuführen, ergänzt die bereits vorhandenen Systeme, die Kunden und Partnern von FLIR zur Verfügung stehen, zu denen unter anderem das FLIR Wärmebildtechnik-Entwicklungskit für Automobilanwendungen (ADK(TM)) mit einer FLIR Boson^(R) Wärmebildkamera, der FLIR Starter-Wärmebildtechnik-Datensatz und die regionalen, städtespezifischen Wärmebildtechnik-Datensätze gehören. Die FLIR Datensatz-Programme wurden für maschinelles Lernen in fortschrittlichen Fahrassistenzsystemen (Advanced Driver-Assistance System), AEB- und AV-Systemen entwickelt.

Für die derzeitigen AV- und ADAS-Sensoren stellen Dunkelheit und Schatten, blendendes Licht und schlechte Witterungsverhältnisse wie Nebel ein Problem dar. Wärmebildkameras hingegen können unter diesen erschwerten Bedingungen Objekte effizient erkennen und klassifizieren. Die Integration der Temperatursensoren von FLIR Systems in ANSYS^(R) VRXPERIENCE^(R) ermöglicht die Simulation von Tausenden von Fahrszenarien über Millionen von Meilen in nur einigen Tagen. Darüber hinaus können Ingenieure komplizierte Szenarien simulieren, in denen Wärmebildtechnik wichtige Daten liefert, darunter das Erkennen von Fußgängern in belebten, kontrastarmen Umgebungen.

'Durch die Kombination von ANSYS' branchenführender Simulationslösungen mit bestehenden Tool-Sets für physische Tests können Ingenieure, Autobauer und Automobilzulieferer die Fahrzeugsicherheit in allen Fahrsituationen verbessern', so Frank Pennisi, Präsident der Industrial Business Unit bei FLIR Systems. 'Außerdem können Sonderfälle nachgebildet werden, mit denen Fahrer täglich konfrontiert werden, die jedoch schwer in physischen Umgebungen zu kopieren sind. Die Branche wird so den Weg für optimierte neuronale Netze und eine bessere Effizienz solcher Sicherheitsfunktionen wie AEB ebnen.'

'FLIR Systems ist sich im Klaren, dass es für die Entwicklung von hochsicheren und verlässlichen Wärmebildkameras für Fahrzeuge nicht ausreicht, Datensätze für das maschinelle Lernen in der physischen Welt zu sammeln', sagte Eric Bantegnie, Vice President und General Manager von ANSYS. 'Mit den Lösungen von ANSYS kann FLIR jetzt Autohersteller noch besser dabei unterstützen, die Entwicklung und Zertifizierung von Fahrassistenzsystemen mit Wärmebildkameras voranzutreiben.'

Neben den stadtspezifischen Datensätzen besitzt FLIR über ein Jahrzehnt Erfahrung in der Automobilbranche. FLIR hat mehr als 700.000 Temperatursensoren als Bestandteil seiner Nachtsicht-Warnsysteme an eine Vielzahl von Autobauern, darunter GM, Audi und Mercedes-Benz, geliefert. Des Weiteren hat FLIR kürzlich bekannt gegeben, dass seine Temperatursensoren von Veoneer - einem Tier-One-Automobilzulieferer - für die Vertragsproduktion von autonomen Fahrzeugen mit Autonomiestufe 4 für einen führenden globalen Automobilhersteller ausgewählt wurden. Produktionsbeginn ist für 2021 geplant.

Der mit Wärmebildtechnik optimierte Vorführwagen von FLIR Systems wird zusammen mit anderen innovativen FLIR Produkten vom 6. bis 10 Januar am FLIR Stand (Standnummer 8528) auf der 2020 Consumer Electronics Show in Las Vegas zu sehen sein.

Um mehr über die Automotive-Lösungen von FLIR Systems zu erfahren, besuchen Sie bitte https://www.flir.com/safercars.

Über FLIR Systems, Inc.

FLIR Systems wurde 1978 gegründet und ist ein weltweit führendes Industrietechnologieunternehmen mit Schwerpunkt auf intelligenten Sensorlösungen für Verteidigungs-, Industrie- und Gewerbeanwendungen. Die Vision von FLIR Systems ist es, als 'sechster Sinn der Welt' zu dienen und Technologien zu entwickeln, die Fachleuten helfen, fundiertere Entscheidungen zu treffen, die Leben und Lebensumfeld schützen. Weitere Informationen finden Sie unter www.flir.com und folgen Sie @flir.

Kontakt:

Medienkontakt:

Tim McDowd

(503) 498-3146

Tim.McDowd@flir.com

Investor Relations:

Lasse Glassen

Addo Investor Relations

Telefon: 424-238-6249

E-Mail: lglassen@addoir.com