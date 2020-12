9:40 | 28.12.2020

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. HANOI, Vietnam --(BUSINESS WIRE)--28.12.2020-- Der führende vietnamesische ICT-Dienstleister FPT Software ist im kürzlich erschienenen Market Guide for Public Cloud Managed and Professional Services Providers (MSPs) Asia/Pacific 2020 von Gartner aufgeführt worden. FPT Software ist das einzige vietnamesische Unternehmen unter den 16 vertretenen Anbietern. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201228005076/ de/ FPT Software is a 'truly globally competent' Cloud MSP, covering more than 30 countries worldwide. (Photo: Business Wire) FPT Software is a 'truly globally competent' Cloud MSP, covering more than 30 countries worldwide. (Photo: Business Wire) 'Wahrhaft weltweit kompetenter' MSP für die Cloud Im Oktober vom weltweit führenden Forschungs- und Beratungsunternehmen Gartner veröffentlicht, 'hilft diese Studie Führungskräften in den Bereichen Sourcing-, Beschaffungs- und Lieferantenmanagement bei der Suche nach den für ihre Bedürfnisse am besten geeigneten Anbietern'. Gartner zufolge 'repräsentieren die in diesem Market Guide ausgewählten Cloud-MSP den Dienstleistermarkt basierend auf ihrer Präsenz in ausgewählten wichtigen APAC-Märkten, IT-Kenntnissen im Cloudbereich, der Auswahl der unterstützten Anwendungsfälle, Implementierungserfahrung, Betriebsgröße und dem anhaltend starken Wachstum'. 'FPT Software freute sich sehr über die Nennung im diesjährigen Gartner Market Guide for Public Cloud Managed and Professional Services Providers, Asia/ Pacific. Unserer Ansicht nach ist FPT Software mit dieser Anerkennung jetzt ein ,wahrhaft weltweit kompetenter' MSP für die Cloud. Wir betrachten die Würdigung eines solch renommierten Forschungsunternehmens als Beweis für unser erstklassiges Angebot', sagt Tran Dang Hoa, Senior Executive Vice President und Chief Operating Officer von FPT Software. 'In den letzten Jahren verlassen sich Unternehmen verstärkt in die Cloud zur Förderung ihrer Business Agility, insbesondere im Raum APAC, aber vielen fehlt es an der erforderlichen Sachkenntnis zur Realisation dieses Ziels. Daher wollen wir Unternehmen aller Branchen auf ihrem Weg in die Cloud unterstützen und ihnen mit unseren Lösungen und Services helfen, schnell, agil und wettbewerbsfähig zu bleiben', ergänzte er. Weg zur weltweiten Anerkennung Neben diesem Bericht fanden die professionellen Cloud-Services von FPT Software Anerkennung in den Gartner's Peer Insights, einer Online-Plattform mit Bewertungen und Rezensionen von IT-Software und -Services, die von IT-Fachleuten und Technologie-Entscheidungsträgern geschrieben und gelesen werden. Überdies wurden die umfassende robotergestützte Prozessautomatisierung (RPA), akaBot, und die Enterprise-Blockchain-Plattform akaChain von FPT Software ebenfalls in die Liste der Gartner Peer Insights mit mehr als 6.200 Produkten aus 350 Märkten aufgenommen. Nach zwei Jahrzehnten der südostasiatischen Marktführerschaft im IT-Outsourcing beschloss FPT Software 2019, den strategischen Fokus auf die digitale Transformation zu legen, und hat seither mehrere Unternehmen mit Beratungsleistungen und digitalen Technologien wie beispielsweise Cloud, RPA und Blockchain für weltweite und regionale Kunden unterstützt. Im Raum APAC ist FPT Software inzwischen in 16 Ländern vertreten. Allein in Japan engagieren sich die fast 10.000 Onsite- und Offshore-Mitarbeiter des Unternehmens der Betreuung lokaler Kunden. Auch in anderen Märkten wie beispielsweise Singapur, Australien und Korea hat sich FPT Software als vertrauenswürdiger Partner der Kunden in verschiedenen Bereichen etabliert. Haftungsausschluss von Gartner Der Market Guide for Public Cloud Managed and Professional Services Providers, Asia/Pacific 2020 (DD Mishra et al., 19 Oktober 2020) von Gartner steht hier zum Download bereit. Gartner spricht keine Empfehlungen für die in seinen Fachpublikationen genannten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen aus und rät Technologienutzern somit nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder ähnlichen Einstufungen zu wählen. Die Fachpublikationen von Gartner geben Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner wieder und sind nicht als Tatsachendarstellung auszulegen. Gartner schließt jegliche stillschweigende oder ausdrückliche Gewährleistung im Hinblick auf diese Untersuchung aus, auch jegliche Gewährleistung hinsichtlich der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck. Gartner, Peer Insight; die Bewertungen in den Gartner Peer Insights enthalten die auf den eigenen Erfahrungen beruhenden subjektiven Meinungen einzelner Endanwender und stellen nicht die Ansichten von Gartner oder seinen verbundenen Unternehmen dar. Über FPT Software FPT Software ist ein globales Technologie- und IT-Serviceunternehmen mit Sitz in Vietnam, das Erlöse von rund 463 Millionen US-Dollar erzielt und 16.000 Mitarbeiter in 25 Ländern beschäftigt. Als Pionier im Bereich der digitalen Transformation bietet das Unternehmen erstklassige Dienstleistungen unter anderem in den Bereichen Smart Factory, digitale Plattformen, RPA, KI, IoT, Cloud, AR/VR und BPO. Das Unternehmen bedient weltweit über 700 Kunden, darunter hundert Fortune-Global-500-Unternehmen beispielsweise aus den Branchen Automobil, Banken und Finanzen, Logistik und Transport sowie Versorgungsunternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter www.fpt-software.com. 