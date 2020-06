9:50 | 23.06.2020

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. HANOI, Vietnam --(BUSINESS WIRE)--23.06.2020-- FPT, Vietnams führendes Technologieunternehmen, hat den deutschen Automobilzulieferer Schaeffler mit Beratung und innovativen Lösungen bei der Entwicklung eines ganzheitlichen Digitalisierungskonzepts zur digitalen Transformation unterstützt. Diese Kooperation ist Teil des globalen Pilotenprojekts Scheafflers, in der ein neues digitales Fertigungskonzept in seiner modernen Produktionsstätte in der südlichen vietnamesischen Provinz Dong Nai entwickelt wurde. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200623005367/ de/ Schaeffler Vietnam plant in Bien Hoa, Dong Nai province (photograph: www.schaeffler.vn) Schaeffler Vietnam plant in Bien Hoa, Dong Nai province (photograph: www.schaeffler.vn) Das mit einer Investition von 45 Millionen Euro finanzierte Werk in einem der größten Fertigungszentren Vietnams wurde im Mai 2019 eingeweiht und ist mit modernsten Technologien und Maschinen ausgestattet. Es ist die erste Schließung in Südostasien, dass die Industrie 4.0-Lösungen einsetzt. Seit Aufnahme des Betriebs hat das Unternehmen zwei Produktionslinien hinzugefügt, darunter eine für das Flaggschiffprodukt Nadellager. Bis Ende 2020 sollen drei weitere Linien ausgebaut werden. Nach Aussage von Helmut Bode, ehemeliger CEO der Schaefller Asia-Pacific, wurde Vietnam zum Standort für das digitale Pilotenplans gewählt, weil Vietnam bekannt für ihre innovativen und hochstechnologischen Entwicklugen, Tendenzen und Anwendungen ist. 'FPT ist eines der weltweit führenden Unternehmen, und wir haben bereits umfangreiche Erfahrungen mit FPT gesammelt', erklärte Helmut. Nach Beratung mit FPT gilt die Digitalisierung als Schlüsselfaktor für die Qualität der Produkte von Schaeffler. Ein gemeinsames Team aus Mitarbeitern beider Unternehmen soll durch unermüdliche Anstrengungen bei der Entwicklung der optimalen Infrastruktur, Ausrüstung und Softwarelösungen die Grenzen der Digitalisierung überwinden. 'Dank der Integration und offenen Kommunikation sind alle auf dem gleichen Informationsstand im Bilde. Im Hinblick auf unsere Produktivität können wir uns jetzt deutlich schneller weiterentwickeln. FPT hat unsere Erwartungen hinsichtlich seiner robusten Projektsteuerung und Fähigkeiten in wichtigen Bereichen der Softwareentwicklung kontinuierlich übertroffen.', erklärte Ling Chan, Head of Industry 4.0, Industrial Asia Pacific, Schaeffler Asia-Pacific. 'FPT ist stolz darauf, Schaeffler bei ihrer digitalen Transformation zu unterstützen und voran zu treiben. Mit unseren ausgeprägten Fähigkeiten und der langfristigen Zusammenarbeit mit weltweit führenden Unternehmen wie Schaeffler verpflichten wir uns, unseren Geschäftspartnern stets zur Seite zu stehen, um ihnen zu einem bedeutenden Durchbruch zu verhelfen, insbesondere in schwierigen Zeiten der COVID-19-Pandemie', so FPT Chairman Truong Gia Binh. FPT begleitet Schaeffler seit 2018 bei mehreren erfolgreichen Projekten auf seinem Weg zur digitalen Transformation, die dazu beigetragen haben, dass Schaeffler schneller auf die Digitalisierung zusteuert und die Zusammenarbeit zwischen den beiden Partnern gestärkt wird. Über die Partnerschaft mit Schaeffler hinaus hat sich FPT als Berater für digitale Transformation bewiesen und bietet stets umfangreiches Wissen, innovative Technologielösungen und schnellen technischen Support an. Als größtes Technologieunternehmen Vietnams strebt FPT an, im Jahr 2030 unter den Top 50 der weltweit führenden Anbieter umfassender digitaler Dienstleistungen und Lösungen gelistet zu werden. Über die FPT Corporation FPT Corporation ist eines der weltweit führender Technologie- und IT-Dienstleister mit Hauptsitz in Vietnam und mit einem Umsatz von fast 1,2 Milliarden US-Dollar und 29.000 Mitarbeitern. Als Pionier im Bereich der digitalen Transformation bietet FPT Dienstleistungen der Weltklasse in den Bereichen Smart Factory, digitale Plattformen, RPA, KI, IoT, Enterprise Mobility, Cloud, AR/VR, Embedded Systems, Managed Services, Tests, Plattformmodernisierung, Business Applications, Application Services, BPO und mehr an. Das Unternehmen hat weltweit bereits über 700 Kunden betreut, darunter 100 der Fortune-Global-500-Unternehmen in Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Bank- und Finanzwesen, Logistik und Transportwesen und Versorgungsunternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter www.fpt-software.com. Über Schaeffler Die Schaeffler Gruppe ist ein global tätiger Automobil- und Industriezulieferer und vertreibt drei erfolgreiche Marken: INA, FAG und Luk. Das Portfolio von Schaeffler umfasst Präzisionskomponenten und Systeme in Motor, Getriebe und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl von Industrieanwendungen. Im Jahr 2019 erwirtschaftete das Technologieunternehmen einen Umsatz von rund 14,4 Milliarden Euro. Mit ca. 86.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist Schaeffler eines der weltweit größten Familienunternehmen und verfügt mit rund 170 Standorten in über 50 Ländern über ein weltweites Netz aus Produktionsstandorten, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen und Vertriebsgesellschaften. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.schaeffler.com. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200623005367/de/ Kontakt:

