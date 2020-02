4:00 | 19.02.2020

Business Wire News: Franchise Partners erläutert Wertschöpfungsmöglichkeiten bei Kirin Holdings



MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. * Aufruf zu unabhängiger Überprüfung und Umkehrung der Diversifizierungsstrategie * Gegebenenfalls Potenzial zur Reduzierung von erheblichen Konglomerats- und Kapitalzuweisungsabschlägen durch Neufokussierung auf Kernmärkte für Bier * Vorschlag einer Veräußerung von börsengehandelten Nicht-Kerngeschäftsbeteiligungen an Kyowa Kirin Co., Ltd und der FANCL Corporation * Fragestellungen bezüglich der geplanten Revision des Unternehmensvorstands * Einreichung von Aktionärsvorschlägen für die bevorstehende Jahresversammlung der Aktionäre LONDON --(BUSINESS WIRE)--19.02.2020-- Independent Franchise Partners, LLP ('Franchise Partners') startet heute eine Website zur Erläuterung des unbeachteten Werts an Kirin Holdings Company, Limited ('Kirin' oder 'das Unternehmen') (TSE: 2503) mit Aufruf zu einer Umkehrung der Diversifizierungsstrategie. Franchise Partners besitzt seit September 2014 eine Beteiligung an Kirin, die auf seiner Einschätzung der grundsätzlich attraktiven Sammlung von Bier-Assets in Japan, Australien, Myanmar und den Philippinen beruht. Der Wert dieser Aktiva wird durch erhebliche Nicht-Kerngeschäftsbeteiligungen in der Pharma-, Biopharma- und Hautpflegebranche verschleiert. In den vergangenen 5 Jahren hat Franchise Partners mit der Geschäftsleitung und dem Vorstand des Unternehmens zusammengearbeitet, um diese zu praktischen Maßnahmen zur Beendigung der erheblichen Konglomerats- und Kapitalzuweisungsabschläge anzuregen, die sich in der Bewertung von Kirin widerspiegeln. Zu diesem Zweck hat Franchise Partners Vorschläge eingereicht, die den Aktionären auf der bevorstehenden Jahresversammlung zur Prüfung vorgelegt werden sollen. Diese Vorschläge zielen darauf ab, die Unternehmensführungsrichtlinien von Kirin zu verstärken, um die Vergütung der Geschäftsleitung besser mit der Wertschöpfung für die Aktionäre abzustimmen, Wert durch die Veräußerung von Nicht-Kerngeschäftsbeteiligungen zu erschließen und den Erlös über Aktienrückkäufe wieder den Aktionären zuzuführen. Franchise Partners stellt fest, dass Kirin auf der bevorstehenden Jahresversammlung geplante erhebliche Veränderungen in seinem Vorstand zur Sprache bringen wird. Nach Ansicht von Franchise Partners ist es positiv zu beurteilen, dass Kirin die Notwendigkeit einer Revision seines Vorstands einzusehen scheint. Obwohl die vom Unternehmen aufgestellten vier Kandidaten das technische Kriterium der Unabhängigkeit zu erfüllen scheinen, sind drei davon finanziell mit Kirin verbunden. Die Aktionäre dürfen sich mit Recht fragen, ob diese Kandidaten eine echte Aufsicht über die Geschäftsleitung von Kirin ausüben oder grundlegende Fragen über die aktuelle Strategie und Kapitalzuweisungsprioritäten stellen können. Franchise Partners ist der Auffassung, dass klare Wege erkennbar sind, die zu einem wertvolleren und nachhaltigeren Kirin führen und den langfristigen Interessen aller Beteiligten dienlich sind. Franchise Partners fordert seine Mitaktionäre auf, ihre Bedenken über die gesammelte 'Überbrückungsstrategie' des Unternehmens der Geschäftsleitung direkt vorzutragen. Eine ausführliche Präsentation finden Sie unter www.abetterkirin.com. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. *** [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200218006202/de/ Kontakt:

Anfragen in englischer Sprache

Independent Franchise Partners, LLP

Zentrale: +44 (0)207 495 9070

abetterkirin@franchisepartners.com Anfragen in japanischer Sprache

International Financial Consulting (IFC) Takee, Takasugi

Tel.: +81-3-5532-8921



