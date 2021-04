03.04.2021 / 06:40



Gericht bestätigt, dass es keine Erkenntnisse dafür gebe, dass die Unterstützung von Unternehmenssoftware durch Process 2.0 oder Automation Framework (AFW) Werkzeuge einen Rechtsbruch darstellt

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein weltweiter Anbieter von Unternehmenssoftwareprodukten und -dienstleistungen, der führende Drittanbieter für Supportprodukte für Oracle und SAP Software und ein Vertriebspartner, gab heute die im folgenden erläuterte Erklärung als Antwort auf eine kürzliche Gerichtsverfügung zum jahrzehntelangen Rechtsstreit zwischen Rimini Street und Oracle heraus. Die Gerichte kamen demnach zu dem Schluss, dass die Unterstützung durch Drittparteien und die Anpassung der Unternehmenssoftware erlaubt ist, Oracle Lizenznehmer Supportanbieter auswählen dürfen und Rimini Street, wie vom US-Berufungsgericht festgestellt, den Support als Drittanbieter für die Oracle Unternehmenssoftware in rechtmäßiger Konkurrenz mit den direkten Wartungsdiensten von Oracle anbietet.

Am 31. März 2021 gab das Bundesbezirksgericht von Nevada einen Beschluss heraus, der zahlreiche ausstehende Rechtsstreitigkeiten zwischen den Parteien in Bezug auf ein Unterlassungsurteil, das seit 2018 bestand, löste. Die Unterlassungsverfügung verbietet Rimini Street nicht die Erbringung von Supportleistungen für Oracle-Produktgruppen, sondern definiert vielmehr die Art und Weise, in der Rimini Street Supportleistungen für bestimmte Oracle-Produktgruppen erbringen darf.

Vor allem aber bestätigte das Gericht, dass es keine Rechtsverletzung durch die Supportsoftware Process 2.0 oder die Automation Framework (AFW) Tools von Rimini Street feststellen konnte. Es beschloss, wie Rimini bei der Einreichung seiner Klage Rimini Street v. Oracle im Jahr 2014 beantragte, dass diese Angelegenheiten von einer Jury angehört und entschieden würden.

Zudem entschied das Gericht zugunsten von Rimini Street hinsichtlich der Möglichkeiten der IT-Mitarbeiter, aus ihrer Arbeit zu lernen und Erfahrungen zu sammeln. Oracle klagte, dass Rimini Street die Urheberrechte von Oracle und die Gerichtsbeschlüsse verletze, indem seine Mitarbeiter einfach das beim Support eines Kunden Gelernte anwenden und das dort gewonnene Wissen verwenden, um andere Kunden zu unterstützen, die dieselbe lizenzierte Software betreiben. Aufbauend auf die vorhergehende Ablehnung dieser Ansprüche von Oracle merkte das Gericht in seiner letzten Verfügung an, es sei ein 'natürlicher Verlauf, dass die Mitarbeiter von Rimini mit zunehmender Erfahrung Aufgaben besser und schneller durchführen können.' Das Gericht klärte und bestätigte weitere wichtige Verordnungen aus seinen letzten und neuesten Verfügungen zugunsten von Rimini Street und lehnte gleichzeitig Rechtsansprüche von Oracle ab. Begründet wurde dies mit der Aussage, dass die Zustimmung zu einigen der Ansprüche von Oracle zu einem 'absurden Ergebnis' führen würde.

Weiterhin lehnten die Richter die Beweggründe von Oracle für Sanktionen ab, da es kein unangemessenes Verhalten von Rimini Street feststellen konnte und damit die Grundlage für Sanktionen fehle.

Sie kamen jedoch zu dem Schluss, Rimini Street habe die einstweilige Verfügung in bestimmten, eng gefassten Fällen und Umständen verletzt, darunter im Falle zweier Lieferergebnisse für zwei bestimmte Kunden in den Jahren 2014 und 2015. Die genannten Aktivitäten für diese beiden speziellen Lieferergebnisse wurden jedoch vor dem Inkrafttreten der einstweiligen Verfügung ausgeführt und können daher nicht als Verletzung dieser Maßnahme gewertet werden. Das Gericht hat in diesem Zusammenhang für September 2021 eine Beweisaufnahme geplant.

'Rimini Street hat Lizenznehmern für Unternehmenssoftware seit mehr als 15 Jahren bahnbrechende, innovative Supportoptionen angeboten, was bisher zu Einsparungen von mehr als 5 Milliarden US-Dollar und einer durchschnittlichen Kundenzufriedenheit von 4,9 aus 5,0 Punkten führte, wobei 5,0 für ausgezeichnet steht. Trotz eines Jahrzehnts fortgesetzter Rechtsstreitigkeiten mit Oracle setzte sich das Wachstum von Rimini Street Jahr für Jahr mit einer über fünf Jahre kumulierten jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 23 % fort. Das Unternehmen betreute weltweit Tausende von Oracle Kunden, darunter Fortune 500, Fortune Global 100 Unternehmen und Regierungsbehörden in vielen Ländern', sagte Seth A Ravin, CEO, Mitbegründer und Vorstandsvorsitzender des Unternehmens. 'Wir planen, unseren Rechtsstreit mit Oracle weiterhin methodisch zu verfolgen, auch unsere Ansprüche wegen rechts- und wettbewerbswidrigen Verhaltens gegen Oracle durchzusetzen, und freuen uns darauf, letztlich Recht zu bekommen.'

