MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Forever 21 startet eine exklusive Metaverse-Partnerschaft mit der Virtual Brand Group zur Erstellung von Roblox-Erlebnissen LOS ANGELES --(BUSINESS WIRE)--18.12.2021-- Die Virtual Brand Group, ein Unternehmen, das weltweite Marken in das Metaverse bringt, und die legendäre Modemarke Forever 21, eine Marke der Authentic Brands Group, kündigten heute eine exklusive Partnerschaft an, um ein Modeeinzelhandelserlebnis auf Roblox (NYSE: RBLX) zu schaffen, einer globalen Online-Plattform für gemeinsame Erlebnisse, die jeden Tag zehn Millionen Menschen miteinander verbindet. Dieses brandneue Erlebnis: Forever 21 Shop City soll es Roblox-Nutzern, Mode-Influencern und kreativen Weltengestaltern ermöglichen, ihren persönlichen Laden zu besitzen und zu managen. Die Benutzer können Waren von Forever 21 kaufen und verkaufen, einschließlich Accessoires und Kleidung, Nicht-Spieler-Charaktere (Non Player Characters, NPCs) als Angestellte einstellen und sich selbst verwirklichen, indem sie jeden Aspekt ihres eigenen Ladens individuell anpassen, während sie versuchen, der 'Top-Shop' in diesem Erlebnis zu werden. Forever 21 Shop City ist ein Gemeinschaftsspiel, das in Zusammenarbeit mit einigen der 'modischsten' benutzergenerierten Content-Ersteller von Roblox und Roblox-Influencern gestartet wurde. Sam Jordan @Builder_Boy hat die 'Forever21 Shop City'-Modelinie in Zusammenarbeit mit @Beeism, @OceanOrbsRBX und @JazzyX3 kuratiert, die alle exklusive Artikel für Forever 21 Shop City entworfen haben und gemeinsam Millionen von Artikeln auf der Plattform verkauft haben. Außerdem wird es in Forever 21 Shop City persönlich gestaltete Läden von Influencern wie KrystinPlays, Shaylo und der Sopo Squad geben. 'Das Metaverse ist die transformativste Innovation seit der Erschaffung des Internets. Roblox ist eine der Plattformen, die mit mehr als 50 Millionen täglich aktiven Nutzern die größten Geschäftschancen für Marken bietet. Die Nutzer tauschen sich aus und führen jeden Tag für mehrere Stunden ein digitales Leben, so wie mein Sohn, meine Tochter und all ihre Freunde es tun. Deshalb habe ich die Virtual Brand Group gegründet', sagte Justin Hochberg, CEO der VBG. 'Unsere Zusammenarbeit mit Forever 21 ist nicht nur eine der größten Metaverse-Launches in diesem Jahr, sondern auch eine einzigartige Verbindung zwischen der physischen und der virtuellen Welt, indem wir reale Inhalte von Forever 21 im Spiel bereitstellen und Wege finden, wie die UGC-Kreationen von Roblox in der realen Welt existieren können.' Forever 21 Shop City ermöglicht es den Spielern, alle Aspekte des Spiels mit einer noch nie dagewesenen Kontrollmöglichkeit zu gestalten und zu steuern. Sie werden ermutigt, ihre Individualität zum Ausdruck zu bringen, während sie ihr Geschäft mit bisher nie dagewesenen Individualisierungsmöglichkeiten aufbauen. Die wichtigsten Funktionen sind: * Ladenstandort: Die Erbauer von Geschäften können ihre Standorte überall im Spiel auswählen und tauschen.

* Aufgaben: Die Benutzer führen ihren Laden mit realistischen Abläufen, wie z. B. Inventar auffüllen, verschiedene Jobs ausführen, Kunden bedienen, die Kasse bedienen, Mitarbeiter einstellen und die Schaufenster dekorieren. * Anpassung der Inneneinrichtung: Benutzer können in ihrem Geschäft verschiedene Objekte kaufen, aufstellen, kombinieren und anpassen, von Möbeln und Einrichtungsgegenständen bis hin zu Kunst, Beleuchtung und Musik, die zu ihrem Stil passen.

* Kuratieren von Merchandise aus dem physischen in den virtuellen Raum und zurück: Wenn Forever 21 neue Kollektionen in seinen physischen und E-Commerce-Geschäften herausbringt, wird Forever 21 Shop City gleichzeitig die Möglichkeit bieten, dieselben Waren in jedem Geschäft hinzuzufügen oder sie für Ihren Roblox-Avatar zu kaufen. * Gebäude-Upgrades und einzigartige Ladenstile: Alle Benutzer beginnen mit einem sofort individualisierbaren, eleganten Glasgebäude. Je erfolgreicher Sie sind, desto mehr Punkte können Sie sammeln, um Ihr Geschäft zu erweitern. Sie können nicht nur zusätzliche Etagen und Optionen hinzufügen, sondern auch die Außenbereiche mit Beleuchtung und baulichen Designs wie Cottage Core, FutureScape, Cyber Punk, Eco-Urban und Malibu Mansion anpassen. Forever 21 Shop City bietet außerdem vier aufregende, themenbezogene Bereiche, darunter Entertainment, einen Hindernisparcours, einen Gastronomiebereich sowie einen gelben Teppich, wo die Benutzer Rollenspiele spielen, sich mit Freunden treffen, versteckte seltene Gegenstände entdecken und ihre Community aufbauen können. Die wichtigsten Orte sind: * Yellow Carpet Zone: Jeder Benutzer wird auf dem charakteristischen gelben Teppich in Forever 21 Shop City empfangen, zu dröhnender Musik und von Paparazzi umringt, die schreiend ein Foto von jedem Avatar machen wollen. Benutzer können posieren und ihren Stil mit Freunden und in den sozialen Medien teilen, indem sie einen von sechs exklusiven Rahmenstilen verwenden. * Forever 21 Flagship Store: Im Zentrum von Forever 21 Shop City erhalten die Benutzer neue Waren für sich und ihre Geschäfte, können ihre Bestände aufstocken, sich mit anderen austauschen und sich neue Designelemente für ihre Geschäfte ansehen. Katrina Glusac, Chief Merchandising Officer bei Forever 21, sagte: 'Mit Forever 21 Shop City wollen wir die Art und Weise, wie wir mit unseren Kunden in Kontakt treten, erweitern und unsere Präsenz und Produkte auf neue Weise ausbauen. Wir freuen uns, einen neuen Bereich auf Roblox anbieten zu können, in dem unsere Fans sich mit ihrer Community vernetzen und ihre eigene Vision von Forever 21 zum Leben erwecken können.' Jeden 21. eines Monats wird es in Forever 21 Shop City einen 'Forever 21 Tag' geben, an dem neue themenbezogene Inhalte und Aktivitäten eingebunden werden. Am 21. Dezember findet der erste Forever-21-Tag statt, der mit einem Update zum Thema Weihnachten beginnt. Um mehr über Forever 21 Shop City zu erfahren, einschließlich wie Sie das Spiel auf Ihrem Handy, PC oder Mac herunterladen und spielen können, besuchen Sie bitte https://www.roblox.com/games/8254336243/ Forever-21-Shop-City oder besuchen Sie Foerver 21 Shop City und @Forever21, um mehr zu erfahren. Hashtags: #MetaMerch #F21ShopCity Einen Link zu den Presseunterlagen finden Sie hier. Über die Virtual Brand Group Die Virtual Brand Group (VBG) transformiert Unternehmen, indem sie Marken im Metaverse mit herausragenden, nachhaltigen digitalen Erlebnissen in den Bereichen Social Gaming, digitales Merchandising und NFTs positioniert. Die VBG entwirft, betreibt, vermarktet und monetarisiert Marken über Metaverse-Plattformen. Wir machen uns die Möglichkeiten des Web 3.0 für globale Inhaber von geistigem Eigentum zunutze, indem wir Kundenerlebnisse schaffen, um Kontakte zu knüpfen, einzukaufen, Freundschaften zu schließen und Produkte zu kreieren, die gleichzeitig in der virtuellen und der physischen Welt existieren. Das von CEO Justin Hochberg und James DeBragga mitbegründete Metaversum der VBG besteht aus Spieleentwicklern, digitalen Modedesignern, Gestaltern von sozialen Communities, Markenlizenzierungsexperten, Geschichtenerzählern und Zukunftsexperten. Weitere Informationen finden Sie unter Virtualbrandgroup.com. Über Forever 21 FOREVER 21 ist ein führendes Modeunternehmen, das die neuesten Trends für alle zugänglich macht und gleichzeitig zu individuellem Stil und Selbstbewusstsein inspiriert. Mit einem erneuerten Fokus auf das Kundenerlebnis bietet die Marke hochmodische Designs und Mode-Basics mit überzeugenden Werten und einem dynamischen Ladenumfeld. Die Marke treibt Innovationen in den Bereichen E-Commerce und Digitalisierung voran, um den Zugang und den Komfort zu verbessern, und stärkt gleichzeitig die Positionierung als bevorzugte Anlaufstelle für modebewusste Verbraucher von heute. Forever 21 ist an mehr als 540 Standorten weltweit sowie online vertreten. Über die Authentic Brands Group Die Authentic Brands Group (ABG) ist ein Unternehmen für Markenentwicklung, Marketing und Unterhaltung, das ein Portfolio von globalen Medien-, Unterhaltungs- und Lifestyle-Marken besitzt. Das Unternehmen mit Sitz in New York City steigert den langfristigen Wert von über 30 Verbrauchermarken und -immobilien, indem es Partnerschaften mit führenden Herstellern, Großhändlern und Einzelhändlern eingeht. Die Marken des Unternehmens sind im weltweiten Einzelhandel in Luxus-, Spezial-, Kaufhaus-, Mittelklasse-, Massen- und E-Commerce-Kanälen sowie in mehr als 7.800* freistehenden Geschäften und Shop-in-Shops vertreten. ABG hat sich der Transformation von Marken verschrieben, indem es überzeugende Produkt-, Inhalts-, Geschäfts- und Erlebniswelten liefert. Das Unternehmen entwickelt und realisiert einzigartige Marketingstrategien, um den Erfolg seiner Marken über alle Kontaktpunkte mit dem Verbraucher, Plattformen und neue Medien zu steigern. Zum Portfolio von ABG zählen ikonische und weltbekannte Marken wie Marilyn Monroe(R), Elvis Presley(R), Muhammad Ali(R), Shaquille O'Neal(R), Dr. J(R), Greg Norman(R), Neil Lane(R), Thalia(R), Sports Illustrated(R), Reebok(R)*, Eddie Bauer(R), Spyder(R), Volcom(R), Airwalk(R), Nautica(R), Izod(R), Forever 21(R), Aéropostale(R), Juicy Couture(R), Vince Camuto(R), Lucky Brand(R), Nine West(R), Jones New York(R), Frederick's of Hollywood(R), Adrienne Vittadini(R), Van Heusen(R), Arrow(R), Tretorn(R), Tapout(R), Prince(R), Vision Street Wear(R), Brooks Brothers(R), Barneys New York(R), Judith Leiber(R), Herve Leger(R), Frye(R), Hickey Freeman(R), Hart Schaffner Marx(R), Thomasville(R), Drexel(R) und Henredon(R). Die Übernahme ist in Q1 2022* geplant. Weitere Informationen finden Sie unter authenticbrands.com. Folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn und Instagram. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Jonah Keel für die Virtual Brand Group vbg@bhimpact.com Stefani Green für Forever 21

