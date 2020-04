11:50 | 21.04.2020

Business Wire News: Gesundheit mit Homelody genießen: Moderne Duschen machen es möglich



21.04.2020 / 11:50

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. SHENZHEN, China --(BUSINESS WIRE)--21.04.2020-- Die Dusche ist eine der besten Funktionen des Badezimmers. Sie ist nicht nur ein Prozess der Pflege des Körpers, sondern bietet uns auch eine Möglichkeit Müdigkeit zu lindern und die Vitalität wiederherzustellen. Unterschiedliche Duschmöglichkeiten haben einen direkten Einfluss auf unser Badeerlebnis. Verschiedene Duschfunktionen können leicht umgeschaltet werden. Das von Homelody entworfene und hergestellte Duschsystem hat ein schlichtes und elegantes Aussehen. Es integriert die drei Funktionen Regendusche, Handbrause und Wasserfallhahn. Je nach den spezifischen Gegebenheiten des Badezimmers können der Hauptkörper und das Duschpaneel separat installiert werden, wodurch durch perfekte Vielfalt ein persönlicher, moderner Badezimmer-Stil geschaffen wird. Ausgezeichneter Bedienungskomfort. Möchten Sie ein sicheres und dauerhaftes Duscherlebnis bei einer individuell angepassten angenehmen Temperatur? Die mit dem Duschsystem ausgestattete LCD-Digitalanzeige kann die Wassertemperatur und die Duschzeit direkt anzeigen und hilft Ihnen so bei der Wahl der optimalen Duschtemperatur. Das Design der Wasserkraft und das Konzept der Sicherheit und des Umweltschutzes sind perfekt integriert, so dass Sie sich entspannen und die Duschzeit genießen können. Einzigartiges Design-Muster. Die für das Duschsystem verwendeten hochwertigen Materialien sind hochdruckbeständig, korrosionsbeständig und langlebig. Die multifunktionale Ablage aus Edelstahl und gehärtetem Glas erleichtert die Aufbewahrung von Duschutensilien. Eine Vielzahl von Brausekopfmodi hilft Ihnen, sich unter der Wirkung von Wasser zu entspannen, Ihre Haut zu massieren, Müdigkeit zu beseitigen und Ihr Duscherlebnis umfassend zu verbessern. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200421005417/de/ Kontakt:

Homelody

Rayman Young

0086-18124115749

https://www.homelody-shop.com/



