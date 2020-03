20:10 | 03.03.2020

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. KOPENHAGEN, Dänemark --(BUSINESS WIRE)--03.03.2020-- Zyxel Communications hat bekanntgegeben, dass Get/Telia seinen Teilnehmern den EX5501 von Zyxel anbieten wird - einen der leistungsstärksten Router auf dem Markt für Wi-Fi-6-Technologie. 'Mit diesem Router sichern wir unsere Kunden für die Zukunft ab. Wi-Fi 6 ist der neue Standard für drahtlose Netzwerke und sorgt mit hervorragenden, stabilen Geschwindigkeiten und der Möglichkeit der simultanen, unterbrechungsfreien Nutzung vieler Geräte für ein neues Erlebnis mit drahtloser Technologie. Bei Get/Telia liegt unser Schwerpunkt darauf, modernste Technologie anzubieten', sagte Ola-Jo Holte Semb, Leiter Broadband bei Get und Telia. Der Wi-Fi-6-Router von Zyxel ist für die Teilnehmer der Glasfasernetzwerke von Get erhältlich und liefert drahtlose Geschwindigkeiten von bis zu 4,8 Gbps in 5 GHz-Netzwerken bzw. 1,1 Gbps in 2,4 GHz-Netzwerken. Mit diesem Router wird die Bandbreitenauslastung optimiert, um für mehr Kapazitäten zu sorgen und die Teilnehmer beim Streamen und Surfen mit mehreren Geräten und auf mehreren Plattformen zu unterstützen. Der Router ist ferner mit einem 2,5 Gigabit LAN-Port und einem 2,5 Gigabit WAN-Port ausgestattet. Get hat den Router von Zyxel ausgewählt, damit die Teilnehmer Wi-Fi 6 besser ausnutzen können, da neue Geräte wie etwa die neuesten Smartphones von Samsung und Apple für Wi-Fi-6-Konnektivität ausgelegt sind. Da der Router abwärtskompatibel ist, kann er auch alle aktuellen Geräte unterstützen, die nicht über genügend Wi-Fi-6-Ressourcen verfügen. Wenn neuere Geräte, die Wi-Fi 6 unterstützen, eingeführt werden - wie Laptops und Tablets - stellen die Wi-Fi-6-Router von Zyxel jetzt und in Zukunft optimale Konnektivität sicher. 'Wir sind stolz, dass wir Wi-Fi 6 in Zusammenarbeit mit Get in Haushalte in ganz Norwegen liefern können', sagte Karsten Gewecke, Senior VP und Leiter EMEA Regional BU bei Zyxel Communications. 'Angesichts der jedes Jahr zunehmenden Anzahl der vernetzten Geräte pro Haushalt erhalten unsere Kunden mit unserer hervorragenden Lösung schnellste Netzwerkgeschwindigkeiten, während gleichzeitig die Anzahl der vernetzten Geräte zunimmt.' Der Router wird nun ständig an die neuen Teilnehmer der Glasfasernetzwerke von Get ausgeliefert. Über Get/Telia Heute sind über 500.000 Haushalte und Unternehmen mit den Glasfasernetzwerken von Get verbunden, und über 1,8 Millionen private Kunden und Unternehmenskunden nutzen unsere Dienste jeden Tag. Immer mehr Menschen wollen sich mit unserem Glasfasernetzwerk verbinden, und seit einigen Jahren konnten wir sowohl bei Broadband als auch beim Fernsehen ein sehr starkes Wachstum beobachten. Außer unserem eigenen Netzwerk liefern wir auch Services über 25 regionale Partner von Hammerfest bis Kristiansand. Im Sommer 2018 wurde Get von Telia Company übernommen und ist jetzt Teil von Telia Norwegen. Über Zyxel Communications Zyxel liefert technische Innovationen und vernetzt die Welt seit mehr als 30 Jahren mit dem Internet. Ganz gleich, ob es darum geht, Zugang über festinstallierte oder über mobile Broadbandlösungen einzurichten - bei Zyxel bieten wir ein umfangreiches, flexibles Portfolio von Produkten an, das für Service-Provider und ihre Teilnehmer genau richtig ist. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200303005910/de/ Kontakt:

