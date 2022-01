9:40 | 04.01.2022

Business Wire News: GIGABYTE nimmt wieder an der CES teil und inspiriert die Teilnehmer zu einer Betrachtung verschiedener Branchen aus einer anderen Perspektive



MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. TAIPEH --(BUSINESS WIRE)--04.01.2022-- GIGABYTE beteiligt sich an der CES Virtual mit seiner Website-Erweiterung - INDUSTRY - und präsentiert damit Produkte und Lösungen, die die digitale Transformation in Branchen wie 5G und Telekommunikation, Fahrzeugbau, Kreativität & Gaming, Rechenzentren, Produktion und Handel voranbringen. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211229005432/ de/ (Graphic: Business Wire) (Graphic: Business Wire) GIGABYTE punktet mit einem unglaublich breiten Portfolio mit Enterprise-Produkten, die Cloud-, Edge- und Rechenzentren unterstützen. Verfügbar sind 75 Server allein für CPU der Marke AMD EPYC, sowie skalierbare Intel Xeon CPU, über 10 Server für Ampere Altra CPU und daneben über 20 Server-Motherboards. GIGABYTE bietet auf der Arm-Architektur basierende Edge-Server an. Diese High-Density Arm Server, die über eine massive CPU mit 80 /128 Kernen von Ampere verfügen, bieten die Leistung, den Speicher, das Netzwerk und vor allem die Flexibilität, die für die Telekommunikation der nächsten Generation erforderlich sind, damit die Verarbeitung vor Ort erfolgen kann. Die Serverlösungen von GIGABYTE sind überdies in verschiedenen Branchen einsetzbar und werden von großen und kleinen Hightech-Unternehmen, der medizinischen, wissenschaftlichen und akademischen Forschung sowie öffentlichen Institutionen und weiteren Einrichtungen sehr geschätzt und haben ihre Innovationen und Durchbrüche in ihren Feldern erfolgreich begleitet. Unsere Industrien durchleben einen beflügelnden Wandel mit Blick auf den Paradigmenwechsel durch KI, HPC, IoT und andere Durchbrüche. Das Beteiligungsunternehmen MyelinTek Inc. von GIGABYTE hat das Deep-Learning-System MLSteam mit einem optimierten KI-Software-Stacking und umfassenden Management-Tools in einer benutzerfreundlichen Oberfläche entwickelt, um Wissenschaftlern die Schulung und Entwicklung der KI-Integration für autonome Fahrzeuge zu erleichtern. Einhergehend mit der rasanten Entwicklung der Technologie Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) entwirft GIGABYTE Entscheidungs-Steuerungseinheiten für autonome Fahrzeuge verschiedener Art sowie individuell angepasste Produkte wie ADAS ECUs und TCUs, die den Fahrzeugentwicklern bei der Entwicklung idealer Produkte und Verbesserung der Automobilindustrie helfen. GIGABYTE hat mit seiner jahrelangen Erfahrung im Bereich eingebetteter Computer eingebettete Systeme der neuesten Generation auf den Markt gebracht, um mit der Innovation von AGV, AMR und dem Sicherheitssystem für die industrielle Automatisierung (Industrial Automation Security System) die Funktionsfähigkeit von Lager-, Logistik- und Produktionsanlagen zu verbessern und gleichzeitig die Arbeits- und Verwaltungskosten zu senken. Im postpandemischen Zeitalter halfen die eingebetteten Lösungen mit integrierter KI- und IoT-Technologie von GIGABYTE bei der Automatisierung des Betrieb und der Verwaltung von 'Open Space-Vermietungen, sodass sich solche neuen Dienstleistungen entfalten konnten. Die Reputation von GIGABYTE mit Blick auf die Entwicklung von Spitzenprodukten mit innovativem VRM und thermischem Design führt dazu, dass die Optimierung der Übertaktungsleistung der neuesten Intel(R) Core(TM) CPUs einfach und effektiv ablaufen kann. Die Motherboards der Z690-Reihe bieten sowohl für professionelle Creators als auch Gamer mehr als wesentliche Funktionen und Leistung. Leistungsfähigkeit ist für immersives Gameplay und einen reibungslosen Betrieb essentiell und GIGABYTE hat mit den AORUS Gaming Laptops dieser Generation und den AERO-Laptops für Creators, die Anfang 2022 auf den Markt kommen werden, die Leistung über alles andere gestellt. Mit dem kürzlich erfolgten Launch von INDUSTRY präsentiert GIGABYTE seine wichtigsten Produkte und Lösungen für verschiedene Branchen. Eines der größten Highlights der Plattform ist die Funktion für Live-Chats. GIGABYTE hat Experten mit fundierten Branchenkenntnissen engagiert, die im Live-Chat zur Beantwortung der Fragen und Anfragen der Besucher und Käufer der CES so wie bei einer physischen Veranstaltung bereitstehen. Mithilfe KI-generierter Avatare wird der Status der Live-Experten im Live-Chat angezeigt und das 'Metaversum', in dem das Virtuelle mit der Realität verschmilzt, erlebbar gemacht. Die INDUSTRY-Plattform wird alle Produkte und Lösungen beinhalten, die GIGABYTE auf der CES vorstellt, einschließlich der auf der Veranstaltung hervorgehobenen Trendthemen und mehr. GIGABYTE bietet allen Besuchern gerne die Möglichkeit, sich über diese digitale Plattform zu verbinden und ihre Branchen aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. INDUSTRY: https://industry.gigabyte.com Besuchen Sie GIGABYTE auf der CES Digital: https://gbte.tech/ces2022 Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. 