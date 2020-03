12.03.2020 / 01:00



LIVEKINDLY co. führt eine Bewegung zum Aufbau einer nachhaltigen Zukunft an, die heute durch eine Finanzierungsrunde von 200 Millionen Dollar unter der Leitung von Gründern, Unternehmern und weltweit führenden Persönlichkeiten vorangetrieben wird. Mit der Gründung eines Kollektivs aus Traditions- und Start-up-Marken ist das Unternehmen auf dem Weg, eines der größten Lebensmittelunternehmen auf pflanzlicher Basis weltweit zu werden.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200311005824/ de/

Global Plant-Based Food Company, the LIVEKINDLY co., launches a $200-Million Investment supporting the Brand Portfolio of LIVEKINDLY, Fry's Family Food, and LikeMeat (Photo: Business Wire)

Die Marken des Portfolios von LIVEKINDLY co. bieten den Verbrauchern gentechnikfreie, pflanzliche Alternativen zu Hühnerfleisch und umfassen: The Fry Family Food Co. und LikeMeat, sowie die am schnellsten wachsende pflanzenbasierte digitale Medienplattform, LIVEKINDLY Media, von dem sich der Name des neuen Unternehmens ableitet und bedeutet, dass es einen nachhaltigen und mitfühlenden Lebensstil verfolgt. Mit diesen Investitionen und einer Kapitalbeteiligung an PURIS Holding, einem vertikal integrierten Anbieter von nicht gentechnisch veränderten, pflanzlichen Zutaten, ist LIVEKINDLY co. das einzige Unternehmen im Bereich der pflanzlichen Lebensmittel, das die gesamte Wertschöpfungskette im Besitz hat und betreibt.

LIVEKINDLY co. setzt sich dafür ein, das weltweite Nahrungsmittelsystem zu transformieren, indem es sich mit zukunftsorientierten Unternehmen der Geflügelproduktion zusammenschließt, die nach Alternativen auf pflanzlicher Basis suchen und einen Beitrag dazu leisten wollen. Die Produkte bieten den Verbrauchern erkennbare natürliche Zutaten aus umweltfreundlichen Fleischalternativen, die den Geschmack und die Beschaffenheit von Hühnerfleisch imitieren.

Lebensmittelprodukte auf pflanzlicher Basis werden immer beliebter, da die Nachfrage der Verbraucher nach saubereren, nachhaltigeren Alternativen wächst und die Produktionstechnologien so verbessert werden, dass Geschmack und Textur deutlich aufgewertet werden. Der Markt für pflanzliche Proteine könnte bis 2040 9 % des geschätzten weltweiten Fleischmarktes von 2,7 Billionen USD erreichen^ 1,^und LIVEKINDLY co. für ein starkes zukünftiges Wachstum positionieren.

An der Spitze von LIVEKINDLY co. steht ein globales Team von Führungskräften aus der Industrie, darunter Kees Kruythoff, Vorstandsvorsitzender und CEO (ehemals Präsident von Unilever Nordamerika und der Division Global Home Care); Roger Lienhard, Vorstandsmitglied und Gründer (Gründer der Blue Horizon Corporation); und Jodi Monelle, CEO und Gründerin von LIVEKINDLY Media. Dem Führungsteam gehören Veteranen der Lebensmittelindustrie an: Mick Van Ettinger, Marketingchef (ehemals Unilever), und Aldo Uva, COO und Leiter F&E (ehemals Nestle, Firmenich und Ferrero).

'Im Gegensatz zu jedem anderen Unternehmen in diesem Bereich erzeugt LIVEKINDLY co. eine Bewegung, welche die Wirkung in großem Maßstab und mit hoher Geschwindigkeit vorantreiben wird', sagte Kruythoff. 'Wir beginnen mit einer der weltweit am meisten konsumierten Fleischsorten, Huhn, indem wir hervorragende, schmackhafte, pflanzliche Lebensmittel anbieten, die nachhaltiger und umweltfreundlicher sind. Wir arbeiten außerdem mit etablierten Geflügelunternehmen zusammen, darunter PHW in Europa und RCL Foods in Südafrika, die sich für pflanzliche Alternativen einsetzen.'

'Der Ansatz von LIVEKINDLY co. eröffnet einen Weg für die Transformation der globalen Lebensmittelindustrie. Unser Team hat eine neue Erfolgsformel entwickelt, indem es Innovation, Erfahrung, Ressourcen und Skalierung in der gesamten pflanzenbasierten Hühner-Wertschöpfungskette eingebracht hat', sagte Lienhard. 'Es begann damit, gleichgesinnte Gründer zusammenzubringen, die eine Vision für ein intelligenteres, nachhaltiges Leben teilen. Es ermöglicht der Lebensmittelindustrie, sich besser auf die sich entwickelnden Werte der Verbraucher auszurichten, die auf Klimawandel, Tierschutz und menschliche Gesundheit ausgerichtet sind.'

Die Finanzierungsrunde der Gründer wird für weitere Akquisitionen, für die Skalierung des derzeitigen Markenportfolios an pflanzlichen Lebensmitteln und für Investitionen zur raschen Steigerung der Kapazitäten der pflanzenbasierten Lebensmittelindustrie verwendet werden.

ÜBER LIVEKINDLY CO.

LIVEKINDLY co. ist ein Kollektiv von Traditions- und Start-up-Marken auf pflanzlicher Basis: The Fry Family Food Co., LikeMeat und LIVEKINDLY Media.

LIVEKINDLY co. hat sich der Umwandlung unseres weltweiten Lebensmittelsystems verschrieben und ist das einzige Unternehmen im Bereich der pflanzlichen Lebensmittel, das die gesamte Wertschöpfungskette besitzt und betreibt. Das Unternehmen hat strategische Partnerschaften mit Saatgutzüchtern, Produzenten und Vertriebshändlern aufgebaut und in die Infrastruktur investiert, um traditionelle Fleischproduktionsanlagen auf pflanzliche Produkte umzustellen.

The LIVEKINDLY co. und ihr Markenportfolio kreieren köstliche, pflanzliche Lebensmittel ohne die Notwendigkeit von Tieren oder die Ausbeutung natürlicher Ressourcen. Wir bringen Herzlichkeit dorthin, wo sie hingehört: auf Ihren Teller.

ÜBER BLUE HORIZON CORPORATION

Blue Horizon wurde 2015 mit der Vision gegründet, dass gewinnorientierte Strategien und das Allgemeinwohl miteinander in Einklang gebracht werden können. Blue Horizon ist eine auf eine globale Mission ausgerichtete Investmentfirma aus dem Privatsektor, die sich auf skalierbare Unternehmen konzentriert, die den weltweiten Übergang zu nachhaltiger Ernährung und nachhaltiger Landwirtschaft beschleunigen.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie unsere Website.

