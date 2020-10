16:50 | 19.10.2020

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Anerkennung der Schlüsselrolle bei der Erfolgsgeschichte der Fintech-Branche in Europa LONDON --(BUSINESS WIRE)--19.10.2020-- Der führende Issuer-Processor im Bereich Zahlungsverarbeitung, Global Processing Services (GPS), hat sich eine strategische Investition von seinem strategischen Partner Visa Inc. gesichert, dem weltweit führenden Unternehmen für digitale Zahlungen. Diese strategische Investition, die von dem aufstrebenden britischen Private-Equity-Unternehmen Dunedin unterstützt wird, wird die globale Expansion von GPS beschleunigen, nachdem GPS erfolgreich neue und innovative Fintech-Initiativen und digitale Banken, darunter Revolut und Starling Bank, in Europa und Südostasien gegründet hat. Joanne Dewar, Chief Executive Officer von GPS, kommentierte dies folgendermaßen: 'Diese strategische Partnerschaft mit Visa ist ein herausragender Schritt auf dem Wachstumspfad von GPS. Sie verschafft uns Anerkennung als vertrauenswürdiger, bewährter Processing-Anbieter und sorgt für eine erneute Erweiterung unserer Reichweite. Wir pflegen auf der ganzen Welt ausgezeichnete Beziehungen zu Visa. Wir freuen uns darüber, diese immer weiter zu festigen, indem wir gemeinsam daran arbeiten, die Kompetenz unserer beiden Unternehmen unter Beweis zu stellen. GPS ist in ganz besonderer Weise auf den Erfolg seiner Kunden ausgerichtet. Wir begrüßen die Chance, die Rolle, die wir im Zentrum der Fintech-Welt spielen, ins Rampenlicht zu stellen.' GPS hat sich als Paytech Pioneer(TM) erwiesen, der die Fintech-Revolution vorangebracht hat, indem GPS Markenunternehmen in die Lage versetzt hat, den Benutzern besonders personalisierte Serviceleistungen anzubieten, mit denen den Karteninhabern Flexibilität und Kontrollmöglichkeiten bereitgestellt werden. GPS ist ein führender Issuer-Processor, der Fintech-Unternehmen, digitale Banken und Anbieter elektronischer Geldbörsen auf ihrem Wachstumskurs unterstützt, von der Agilität eines Machbarkeitsnachweises bis hin zu einem voll skalierten globalen Angebot. Unterstützt durch Fintech-Bridge-Vereinbarungen des britischen Außenhandelsministeriums und des Economic Development Board von Singapur realisierte GPS im vergangenen Jahr erfolgreich die Expansion des Unternehmens in die Region Asien-Pazifik. Dort hat es bereits erfolgreich Programme wie Xinja, die zweite australische Online-Bank, die eine Zulassung für das Einlagengeschäft besitzt, sowie WeLab Bank, die erste heimische virtuelle Bank in Hongkong, auf den Weg gebracht. GPS wurde als einer der bevorzugten Issuer-Processor für das Programm APAC Fintech Fast Track von Visa ausgewählt und kooperiert eng mit Visa, um für die Olympischen Sommerspiele 2021 in Tokio ein Modellprojekt der nächsten Generation zu schaffen. Nun strebt das Unternehmen an, seine Erfolge in Europa und in der Region Asien-Pazifik als eines der von Visa bevorzugten Verarbeitungsunternehmen in anderen Regionen zu wiederholen. 'Die gesamte Zahlungsverkehrsbranche entwickelt sich aufgrund der zunehmenden Verbreitung und dem wachsenden Komfort digitaler Zahlungen im Vergleich zu Bargeldzahlungen in immer schnellerem Tempo. Durch Innovationen und solide Partnerschaften werden wir die Bereitstellung besserer Finanzdienstleistungen für alle Kunden erfolgreich beschleunigen', so Dewar weiter. Kevin Jacques, Vizepräsident von Visa Ventures, ergänzte dies wie folgt: 'GPS ist ein Beispiel dafür, wie wir auch künftig in Unternehmen investieren und Partnerschaften mit ihnen eingehen werden, die für das Marktumfeld wertvolle Kompetenzen bereitstellen und das Potenzial besitzen, die Zahlungsverkehrsbranche voranzubringen. Das Unternehmen verfügt über eine starke Bilanz und eine engagierte Führungsriege; es erzielt Wachstum in den Schlüsselregionen. Wir sind davon überzeugt, dass GPS auch künftig weiterhin ein wichtiger Player im Bereich der Zahlungsverarbeitung sein wird.' Kevin Murphy, CEO von Crosscard und Vertreter des GPS Strategic Customer Council, nahm dazu wie folgt Stellung: 'Die Investition von Visa ist eine kraftvolle Bestätigung der marktführenden Kompetenzen von GPS als Issuer-Processor. Einige der größten globalen digitalen Markenunternehmen profitieren von der Kompetenz des Unternehmens, um innovative Produkte schnell und zuverlässig auf den Markt zu bringen. Wir möchten GPS für sein partnerschaftliches Konzept und für seine beispiellose Flexibilität loben. Beides ist für uns als einer der führenden Anbieter von Lösungen für die digitale Emission in Europa von unschätzbarem Wert bei der Beschleunigung unseres Wachstums. Wir schätzen es auch sehr, dass GPS uns auf unserem Weg unterstützt hat, während wir uns auf unser Emissionsgeschäft konzentrieren konnten.' 'Nachdem GPS sich seinen Platz als Vorreiter in der Fintech-Bearbeitung gesichert hat, ist die Investition von Visa ein natürlicher, logischer nächster Schritt in seiner Entwicklung hin zu einem weltweit führenden Unternehmen in der Zahlungsverarbeitung', schloss Murphy. Financial Technology Partners LP und FTP Securities LLC (zusammen FT Partners) fungierten bei dieser Transaktion als exklusive Finanz- und Strategieberater von GPS. Über Global Processing Services (GPS) Global Processing Services (GPS) ist ein vertrauenswürdiger und bewährter Ansprechpartner im Bereich Zahlungsverarbeitung für führende Challenger Brands von heute, darunter Revolut, Starling Bank und Curve. 2007 gegründet, legt die äußerst flexible und konfigurierbare Plattform von GPS die Kontrolle fest in die Hände weltweiter Fintech-Unternehmen, digitaler Banken und Anbieter elektronischer Geldbörsen und ermöglicht es ihnen, den Karteninhabern eine umfassende Funktionalität zu bieten. GPS ist von Mastercard und Visa zur Verarbeitung und Verwaltung aller Kredit-, Debit- und Prepaid-Kartentransaktionen weltweit zertifiziert und unterhält Niederlassungen in London, Newcastle, Singapur und Sydney. Das Unternehmen hat die erforderlichen Voraussetzungen zur Einhaltung der strengen Standards von Tier-1-Banken, arbeitet mit mehr als 40 Emissionsbanken zusammen und betreibt Programme für mehr als 180 Kunden in 60 Ländern, die mit mehr als 150 Währungen arbeiten. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20201019005594/de/ Kontakt:

