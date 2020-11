11:00 | 24.11.2020

Business Wire News: Globale Superstars BTS starten mit legendären MapleStory Games brandneue Zusammenarbeit



Nexon America, Inc.: Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201124005470/ de/ MS x BTS Collab Logo (Graphic: Business Wire) MS x BTS Collab Logo (Graphic: Business Wire) Heute kündigte Nexon eine Zusammenarbeit mit den weltweit rekordverdächtigen Pop-Superstars BTS an mit dem legendären MMORPG IP MapleStory , das in Kürze erhältlich sein wird. Im Vorfeld der spieleinternen Zusammenarbeit in MapleStory und MapleStory M werden den Spielern drei Videos mit Blick hinter die Kulissen rund um die Zusammenarbeit von MapleStory und BTS angeboten, wobei jede Woche ab dem 25. November ein neues Video über den YouTube-Kanal von MapleStory unter youtube.com/MapleStory veröffentlicht wird. WAS: In den Videoinhalten berichten BTS darüber, wie sie mit MapleStory aufgewachsen sind und zeigen ihre Leidenschaft für das Spiel. Weitere Einzelheiten zur Zusammenarbeit werden noch bekannt gegeben. Um über die Zusammenarbeit von MapleStory und BTS auf dem Laufenden zu bleiben, besuchen Sie maplestory.com/maplestoryxbts und folgen Sie @maplestory und @playmaplem auf Twitter. WER: MapleStory und MapleStory M BTS WANN: Demnächst erhältlich WO: Teaser-Video jetzt verfügbar: https://youtu.be/s2965QvjgX4 MapleStory Global YouTube Channel: youtube.com/MapleStory AKTIVA: MapleStory und BTS-Aktiva MapleStory und BTS-Teaser Soziale Medien: * MapleStory: Twitch / Facebook / Twitter / YouTube / Website / Discord * MapleStory M: Twitch / Facebook / Twitter / YouTube / Website / Discord Über MapleStory https://maplestory.nexon.net MapleStory ist eines der größten und aktivsten frei spielbaren, seitlich scrollenden MMORPGs mit mehr als 13 Millionen registrierten Spielern allein bei seinen globalen Diensten von insgesamt sieben MapleStory-Diensten auf der ganzen Welt. Das Spiel wurde erstmals im Mai 2005 in Nordamerika veröffentlicht und wächst und entwickelt sich zusammen mit seiner leidenschaftlichen Community seit seinem Start vor über 15 Jahren ständig weiter. Bisher wurden über 274 Millionen Charaktere erschaffen. Damit wäre MapleStory das Land mit der viertgrößten Bevölkerung der Welt. Über MapleStory M https://maplestorym.nexon.com/ MapleStory M, das am 24. Juli 2018 weltweit eingeführt wurde, bringt die nostalgische Welt des Side-Scrolling-MMORPG MapleStory auf Mobilgeräte und bietet die gleichen unzähligen Anpassungsmöglichkeiten, immersiven Storylines und epischen Boss-Raids, die Fans von der epischen Reihe erwarten. MapleStory M erreichte schnell 10 Millionen Downloads innerhalb von 100 Tagen nach der weltweiten Markteinführung und feierte kürzlich sein 2-jähriges Jubiläum mit 16 Millionen Downloads weltweit. Über Nexon America Inc. https://www.nexon.com Nexon America Inc. wurde 2005 gegründet und bietet herausragende kostenlose Online-Spielerfahrungen und Live-Spielsupport. Dabei werden die Stärken von NEXON Co., Ltd. ('Nexon'), genutzt und für ein speziell westliches Publikum eingesetzt. Nexon America unterhält seit mehr als einem Jahrzehnt durchweg legendäre Franchise-Systeme wie MapleStory und Mabinogi, die Rekorde brechen und Spieler fesseln. Mit neuen Projekten am Horizont behält Nexon America den Pionier- und Innovationsgeist seiner Muttergesellschaft bei, indem es ihren Player-First-Ansatz anwendet und gleichzeitig die bestmöglichen Spielerlebnisse für den westlichen Markt entwickelt.

Kontaktinformationen für Medienvertreter Nexon America

Cynthia Lezama

clezama@nexon.com



