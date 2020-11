0:50 | 24.11.2020

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. ECS erweitert das Portfolio von GlobalLogic um fortschrittliche Cloud-Dienste, erweitert die Präsenz des Unternehmens in Großbritannien und den Bereich der Finanzdienstleistungen SAN JOSE, Kalifornien und LONDON --(BUSINESS WIRE)--23.11.2020-- GlobalLogic Inc., ein führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Produktentwicklung, gab heute bekannt, dass es die ECS Group, ein führendes Beratungsunternehmen für digitale Transformation und DevOps, erworben hat. ECS mit Hauptsitz in London liefert digitale Lösungen, die die neuesten Cloud-Technologien nutzen, wobei der Schwerpunkt auf den Bereichen Digital Engineering, Datenanalyse und Kundenerlebnis liegt. Das Unternehmen bedient mehrere Branchen, mit besonderer Expertise im Banken- und Finanzdienstleistungssektor. Mit der Übernahme von ECS verfolgt GlobalLogic seine europäische Strategie weiter, erweitert seine Präsenz im Finanzdienstleistungssektor und erweitert sein Portfolio um eine Vielzahl ergänzender Cloud-basierter Angebote. ECS bringt GlobalLogic eine renommierte Kompetenz im Bereich der Cloud-Architektur und Beratungsdienste sowie Fachwissen über führende Cloud-Plattformen ein. Insbesondere verfügt ECS über umfangreiche Fähigkeiten im Bereich Amazon Web Services (AWS). ECS ist hierfür Advanced Consulting Partner und Amazon Connect Service Delivery Partner. Zusätzlich besitzt ECS die DevOps Competency Accreditation von AWS. 'Wir sind immer auf der Suche nach differenzierten Unternehmen, die unsere Fähigkeiten verbessern und unsere Reichweite ausbauen', erklärte Shashank Samant, Präsident und CEO von GlobalLogic. 'Die Expertise von ECS im Bereich komplexer Cloud-Dienste, die starke Position und Präsenz von ECS in Großbritannien und die langjährige Erfahrung des Unternehmens in regulierten Branchen wie den Finanzdienstleistungen sind wertvolle Ergänzungen für GlobalLogic. Wir freuen uns sehr, das talentierte ECS-Team an Bord zu haben, um unseren Kunden herausragende digitale Ergebnisse zu liefern.' ECS wurde 2008 gegründet und beschäftigt derzeit mehr als 650 Mitarbeiter weltweit. Die Kernkompetenz des Unternehmens besteht darin, seine Kunden in die Lage zu versetzen, Cloud-Technologien und Digital Engineering zu nutzen, um kundenorientierter, wendiger und effizienter zu werden. Das Unternehmen setzt agile Methoden und DevOps-Techniken auf Unternehmensebene ein, um Teams, die an kritischen Kundenprojekten arbeiten, schnell einsetzen und skalieren zu können. Während Blue-Chip-Retailbanken die Grundlage des Kundenstamms von ECS bilden, arbeitet das Unternehmen auch mit namhaften Kunden aus anderen Branchen wie Telekommunikation, Pharmazie und Energie zusammen. 'Die Nachfrage nach Digital Engineering und Cloud-Diensten wächst weiterhin mit zunehmender Geschwindigkeit', sagte Mark Farrington, CEO von ECS. 'Der Beitritt zu GlobalLogic ist für ECS ein großer Schritt nach vorn. Mit dem Zugang zu einer breiteren Palette an Kompetenzen und globaler Reichweite können wir ein größeres Spektrum an Kundenangeboten abdecken. Mit seiner mitarbeiterorientierten Kultur ist GlobalLogic auf jeder Ebene eine fantastische Ergänzung für ECS. Wir freuen uns darauf, diese Reise gemeinsam anzutreten.' Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht veröffentlicht. Im Rahmen der Vereinbarung wird ECS mit seiner bestehenden Führungsspitze und seinen Mitarbeitern als hundertprozentige Tochtergesellschaft von GlobalLogic weiterarbeiten. Alantra agierte als leitender Berater für ECS, identifizierte die klaren strategischen Gründe für eine Vereinbarung mit GlobalLogic und spielte eine Schlüsselrolle bei der Abwicklung des Transaktionsprozesses. Nützliche GlobalLogic-Links:

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ecsconsulting/ Facebook: https://www.facebook.com/ecsconsulting/ Twitter: https://twitter.com/ECS_IT Über ECS ECS ist ein 2008 gegründetes britisches Beratungsunternehmen für digitale Transformation. Trotz der Spezialisierung auf Bereiche der regulatorischen Compliance unterstützt das Unternehmen Kunden in allen Branchen bei der Transformation ihrer Unternehmen unter Verwendung fortschrittlicher, kundenspezifischer IT-Lösungen, indem es Lösungen in den Bereichen Daten & Analyse, Kundenerlebnis und Digital Engineering anbietet. Für Kunden, die den Einsatz schlüsselfertiger Produkte anstreben, implementiert ECS außerdem bewährte Cloud- und Datenmanagement-Plattformen wie ServiceNow, Splunk und Amazon Web Services. Das ECS-Team ist bestrebt, seinen Kunden intelligente datengesteuerte Lösungen zu bieten, die das Engagement der Kunden und die Produktivität der Mitarbeiter verbessern. Über GlobalLogic GlobalLogic (www.globallogic.com) ist ein führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Produktentwicklung. Wir helfen unseren Kunden, innovative Produkte, Plattformen und digitale Erlebnisse für die Welt von heute zu entwickeln. Durch die Integration von strategischem Design, komplexer Technik und vertikalen Branchenkenntnissen zeigen wir unseren Kunden auf, welche Möglichkeiten sich ihnen bieten, und beschleunigen ihren Übergang in die digitale Geschäftswelt von morgen. Mit Hauptsitz im Silicon Valley betreibt GlobalLogic weltweit Zentren für Design und Engineering und stellt Kunden aus der Kommunikations-, Finanzdienstleistungs-, Automobil-, Gesundheits-, Technologie-, Medien- und Unterhaltungs-, Fertigungs- und Halbleiterindustrie umfassendes Know-how zur Verfügung. GlobalLogic ist eine Handelsmarke von GlobalLogic. Alle anderen Marken, Produkte oder Dienstleistungsnamen sind oder können Marken oder Dienstleistungsmarken ihrer jeweiligen Eigentümer sein. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20201123006299/de/ Kontakt:

