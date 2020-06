24.06.2020 / 03:50



Digitales Produktentwicklungsunternehmen will die globale, branchenübergreifende Erfahrung eines europäischen Geschäftsführers für Strategie und Wachstum nutzen

SAN JOSE, Kalifornien --(BUSINESS WIRE)--24.06.2020--

GlobalLogic Inc., ein führendes Unternehmen im Bereich Digital Product Engineering, gab heute bekannt, dass Steve Pusey mit sofortiger Wirkung zum Vorstandsvorsitzenden ernannt wird. Herr Pusey bringt mehr als 35 Jahre Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Technologieunternehmen aus dem Konsumgüterund Unternehmensbereich auf der ganzen Welt mit. Vor seiner Tätigkeit als Vorstandsmitglied und Berater war er von 2006 bis 2015 Chief Technology Officer der Vodafone Group und von 2009 bis 2015 Vorstandsmitglied von Vodafone. Herr Pusey wurde 2015 in den Vorstand von GlobalLogic berufen, wo er die Umwandlung des Unternehmens in einen der weltweit führenden Anbieter von Digitaltechnik beaufsichtigte und an der Entwicklung der Strategie mitwirkte, die das Unternehmen in eine Zeit des Hyperwachstums geführt hat. Seine Ernennung zum Vorstandsvorsitzenden und die anschließende Zusammenarbeit mit dem etablierten Team von Strategen und Führungskräften des Unternehmens werden GlobalLogic in die nächste Phase des Wachstums, der globalen Expansion und der Reifung seines Portfolios in den Bereichen Design, Beratung und Digital Engineering führen.

Tech luminary Steve Pusey is appointed GlobalLogic's Chairman of the Board. (Photo: Business Wire)

'Die Erfolgsbilanz von GlobalLogic spricht für sich. Wir haben unser Geschäft bewusst ausgebaut, indem wir die wachsenden Anforderungen unserer Kunden an die digitale Transformation verstehen und bedienen', sagte Shashank Samant, CEO von GlobalLogic. 'Dass Steve als Vorsitzender das Ruder übernimmt, eröffnet eine enorme Chance, unser Unternehmen durch die nächste Evolutionsstufe zu führen. Er bringt eine Fülle von operativen Erfahrungen zusammen mit einem einflussreichen globalen Netzwerk mit, das unsere bereits geleistete Arbeit ergänzen wird und uns für eine sehr gute Zukunft wappnet. Es ist uns eine Ehre, mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen!'

Als CTO von Vodafone war Herr Pusey für eine umfassende Charta verantwortlich, die Beschaffung, Netzwerk, IT sowie globale Entwicklungs- und Supportaktivitäten umfasste. Er vertrat das Unternehmen vor allem während seiner kritischen Partnerschaft mit Verizon Wireless. Zuvor hatte er zahlreiche Führungspositionen bei Nortel Networks inne, wo er zuletzt als EMEA President des Unternehmens fungierte. Seine Führung wurde auch auf die führende Organisation der Mobilfunknetzbetreiber, GSMA, sowie auf andere verschiedene technische Innovatoren wie Accedian, Centrica, FireEye Inc. und Telatrix Inc. ausgedehnt.

'Ich freue mich immer, mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, die eine transformative Rolle für ihre Kunden spielen, was oft zu Wachstum und Erfolg führt', sagte Herr Pusey. 'Die bisherige Entwicklung von GlobalLogic hat genau das gezeigt. Der Ruf des Unternehmens in seinen Zielmärkten ist stark. Die Talente des Unternehmens sind intelligent diversifiziert, wobei die Teams sowohl visions- als auch umsetzungsorientiert arbeiten. Ich freue mich darauf, mit dem starken Führungsteam zusammenzuarbeiten, um ihnen dabei zu helfen, transformative Möglichkeiten zu identifizieren, die zur nächsten Erfolgswelle führen werden.'

Über GlobalLogic

GlobalLogic ist ein führendes Unternehmen im Bereich digitale Produktentwicklung. Wir helfen unseren Kunden, innovative Produkte, Plattformen und digitale Erlebnisse für die Welt von heute zu entwickeln. Durch die Integration von strategischem Design, komplexer Technik und vertikalen Branchenkenntnissen zeigen wir unseren Kunden auf, welche Möglichkeiten sich ihnen bieten, und beschleunigen ihren Übergang in die digitale Geschäftswelt von morgen. Mit Hauptsitz in Silicon Valley unterhält GlobalLogic weltweit Zentren für Design und Engineering und unterstützt mit seinem profunden Know-How Kunden aus den Branchen Kommunikation, Automobil, Gesundheitswesen, Technologie, Medien und Entertainment, Fertigung sowie Halbleiter. www.globallogic.com

GlobalLogic ist eine Handelsmarke von GlobalLogic. Alle anderen Marken-, Produkt- oder Servicenamen sind Warenzeichen oder Service-Marks der jeweiligen Eigentümer oder können dies sein.

