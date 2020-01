19:00 | 14.01.2020

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. * Crisdesalazine zeigte eine signifikante Verbesserung der Kognitionsfunktion in der primären Ergebnismessung

* Crisdesalazine zeigte eine signifikante Verbesserung der Demenz bei der sekundären Ergebnismessung YONGIN, Südkorea --(BUSINESS WIRE)--14.01.2020-- GNT Pharma hat eine klinische Phase-III-Studie für Crisdesalazine, ein neues Medikament zur Behandlung des Syndroms der kognitiven Dysfunktion bei Hunden oder der Alzheimer-Krankheit, erfolgreich abgeschlossen. Die klinische Studie wurde an 48 Begleithunden mit schwerer kognitiver Dysfunktion in sieben Tierkliniken durchgeführt. Dies schließt die mit Crisdesalazine behandelte Gruppe des Seoul National University Animal Hospital mit ein, die eine hervorragende und signifikante Wirksamkeit im Vergleich zur Placebo-Gruppe in der Bewertungsskala für kognitive Dysfunktion bei Hunden, der primären Ergebnismessung, sowie in der Skala für Demenz bei Hunden, der sekundären Ergebnismessung, zeigte. Die Wirksamkeit wurde sowohl nach 4-wöchiger als auch nach 8-wöchiger Behandlung bei Begleithunden festgestellt, die 5 mg/kg oder 10 mg/kg Crisdesalazine erhielten. Im Zusammenhang mit der Verabreichung von Crisdesalazine wurden keine unerwünschten Ereignisse festgestellt. Die Davis-Forschungsgruppe an der University of California berichtete, dass 28 % der Begleithunde im Alter von 11 bis 12 Jahren und 68 % dieser Hunde im Alter von 15 bis 16 Jahren an einer kognitiven Dysfunktion leiden. Da die Lebenserwartung von Begleithunden dank der Fortschritte in der Veterinärmedizin und im Gesundheitswesen zunimmt, steigt auch deren Demenzprävalenzrate. Die Zunahme von Begleithunden mit Demenz stellt jedoch ein ernstes sozioökonomisches Problem dar, da die Behandlung von Hunden mit Demenz nicht verfügbar ist. Crisdesalazine ist ein Multitarget-Medikament, das entwickelt wurde, um eine starke antioxidative Wirkung und eine sichere entzündungshemmende Wirkung zu erzielen und Amyloid-Plaque, Neurofibrillenbündel und Neurodegeneration zu verhindern, die die Alzheimer-Krankheit und Demenz bei Begleithunden verursachen. Zuvor hatten Wissenschaftler von GNT Pharma nachgewiesen, dass Crisdesalazine die Amyloid-Plaques und den neuronalen Tod senkt und gleichzeitig die kognitive Funktion in den Mäusemodellen der Alzheimer-Krankheit verbessert. 'Der Nachweis der Sicherheit und der hervorragenden Wirksamkeit von Crisdesalazine bei Begleithunden mit Demenz ist ein bahnbrechendes Ergebnis. Vor kurzem haben wir das PCT-Patent angemeldet', sagte Dr. Jin Hwan Lee, Leiter der der Abteilung für Veterinärmedizin bei GNT Pharma. 'Wir gehen davon aus, dass wir die klinische Phase-II-Studie für Patienten mit Alzheimer-Krankheit in zwei bis drei Jahren abschließen werden', sagte Dr. Byoung Joo Gwag, CEO von GNT Pharma und Erfinder von Crisdesalazine. 'Wir planen, im zweiten Halbjahr einen Antrag beim Ministerium für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit für die klinische Studie mit Crisdesalazine zur Behandlung der Alzheimer-Krankheit zu stellen.' Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200114005721/de/ Kontakt:

