Golden Falcon Acquisition Corp. (NYSE: GFX.U) (das 'Unternehmen') gab heute bekannt, dass der Börsengang mit 34.500.000 Anteilen abgeschlossen wurde, einschließlich der vollumfänglichen Ausübung der den Emissionsbanken gewährten Mehrzuteilungsoption. Der Börsengang erfolgte zum Preis von 10,00 US-Dollar je Anteil und generierte einen Bruttoerlös von insgesamt 345.000.000 US-Dollar.

Die Anteile sind an der New Yorker Börse (NYSE) notiert und werden unter dem Tickersymbol 'GFX.U' gehandelt. Jeder Anteil besteht aus einer Class-A-Stammaktie des Unternehmens und der Hälfte eines einlösbaren Optionsscheins. Ein ganzer Optionsschein berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Class-A-Stammaktie zum Preis von 11,50 US-Dollar je Aktie. Wenn der separate Handel mit den in den Anteilen einbegriffenen Wertpapieren beginnt, sollen die Class-A-Stammaktien und die Optionsscheine voraussichtlich unter den Börsenkürzeln 'GFX' bzw. 'GFX WS' an der NYSE notiert werden.

Die Gründung des unter der Leitung von Makram Azar und Scott Freidheim stehenden Unternehmens erfolgte zur Herbeiführung von Fusionen, Aktivaübernahmen, Umstrukturierungen, Aktientausch, Aktienerwerb oder ähnlicher Geschäftszusammenlegungen mit einer oder mehreren Firmen oder Geschäftseinheiten. Auch wenn das Unternehmen eine erste Geschäftskombination mit einem beliebigen Zielgeschäft in einem beliebigen Sektor oder an einem beliebigen geografischen Standort anstreben kann, beabsichtigt es, seine Suche auf Unternehmen in den Bereichen Technologie, Medien, Telekommunikation und Finanztechnologie mit Geschäftssitz in Europa, Israel, dem Nahen Osten oder Nordamerika zu konzentrieren.

UBS Securities LLC und Moelis & Company LLC agierten als gemeinsame Book-Running-Konsortialführer des Börsengangs und EarlyBirdCapital, Inc. agierte als Lead-Manager des Börsengangs. Das Angebot erfolgte ausschließlich über einen Propekt. Exemplare des Prospekts sind erhältlich bei: UBS Securities LLC, Attn: Prospectus Department, 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019, USA, oder telefonisch unter der Rufnummer (888) 827-7275 oder per E-Mail an olprospectusrequest@ubs.com.

Die Registrierungserklärung bezüglich dieser Wertpapiere wurde bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht und von dieser am 17. Dezember 2020 für wirksam erklärt. Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot und keine Einholung eines Kaufangebots dar und ein Verkauf dieser Wertpapiere erfolgt in keinem Staat oder Rechtsgebiet, in dem ein derartiges Angebot, eine derartige Einholung oder ein Verkauf vor der Registrierung oder entsprechenden Freistellung gemäß den Wertpapiergesetzen des jeweiligen Staates oder Rechtsgebiets ungesetzlich wären.

Über Golden Falcon Acquisition Corp.

Das Blankoscheckunternehmen wurde gegründet, um Zusammenschlüsse, Handel mit Wertpapieren, Vermögenserwerb, Aktienkäufe, Umstrukturierungen oder ähnliche Unternehmenszusammenschlüsse mit einem oder mehreren Unternehmen oder Einheiten durchzuführen. Obwohl das Unternehmen einen Unternehmenszusammenschluss mit einem Zielunternehmen in jedem Geschäftsbereich oder jeder Branche verfolgen kann, setzt es den Fokus auf Unternehmen in den Sektoren Technologie, Medien, Telekommunikation und Finanztechnologie, die ihren Hauptsitz in Europa, Israel, dem Nahen Osten oder Nordamerika haben. Das Unternehmen wird von Makram Azar, Chief Executive Officer, und Scott Freidheim, Chairman, geleitet.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält 'zukunftsgerichtete Aussagen', darunter Aussagen in Bezug auf die vorgesehene Verwendung des Nettoerlöses des Börsengangs. Es kann nicht gewährleistet werden, dass der Nettoerlös des Angebots wie angegeben verwendet wird. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zahlreichen Bedingungen, die sich in vielen Fällen der Kontrolle des Unternehmens entziehen, darunter jene, die im Abschnitt Risk Factors (Risikofaktoren) der Registrierungserklärung und des Prospekts des Unternehmens für das Angebot aufgeführt sind, die bei der SEC eingereicht wurden. Diese Unterlagen stehen auf der Website der SEC unter www.sec.gov zur Verfügung. Das Unternehmen übernimmt keinerlei Verpflichtung, diese Aussagen aufgrund von Berichtigungen oder Änderungen nach dem Datum dieser Mitteilung zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

