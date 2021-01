1:10 | 12.01.2021

Business Wire News: Gtmhub schließt größte Serie B in der Geschichte der OKR-Kategorie ab



MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Insight Partners investiert 30 Millionen USD in äußerst erfolgreiches ScaleUp-Unternehmen DENVER --(BUSINESS WIRE)--12.01.2021-- Gtmhub, ein führender Anbieter von OKR-gestützter Software, hat eine 30-Millionen-Dollar-Runde, die größte Serie B in der Geschichte der Kategorie, abgeschlossen. Angeführt von der international tätigen Venture-Capital- und Private-Equity-Gesellschaft Insight Partners sowie unter Beteiligung von Singular haben sich auch die bestehenden Investoren CRV und LaunchHub Ventures beteiligt. Die Runde war durch ein starkes Anlegerinteresse von fast 100 Unternehmen gekennzeichnet, die von der bemerkenswerten Wachstumsgeschichte und dem beeindruckenden Kundenstamm von Gtmhub angetan waren. Gtmhub entschied sich für den führenden ScaleUp-Investor Insight Partners. Dieser soll die Verstärkung der Unternehmensaktivitäten unterstützen und die internationale Expansion vorantreiben. Seit der Initiierung einer Serie A in Höhe von 9 Millionen USD im November 2019 ist der Kundenstamm von Gtmhub um mehr als 500 %, der Anwenderstamm um 1.100 % angewachsen. Das Unternehmen hat in zahlreichen Vertikalmärkten, wie E-Commerce, Finanzdienstleistungen und Konsumgütermarken, bemerkenswerte Stärke bewiesen. Heute betreut Gtmhub weltweit mehr als 800 Unternehmen, darunter Adobe, CNN, Red Hat und Société Générale, sowie über 100.000 Anwender in 75 Ländern und hilft damit aufgabenorientierten Unternehmen, sich auf ihre wichtigsten Geschäftsentscheidungen zu konzentrieren. 'Angesichts unserer Erfahrung darin, leistungsstarke Start-ups in die unternehmensreife ScaleUp-Phase zu bringen, waren wir sofort von Gtmhub begeistert und wussten, dass das Unternehmen in der Lage ist, wirklich durchzustarten', sagte Jeff Lieberman, Managing Director von Insight Partners. 'Dank seiner Vision, seiner Mission und seinem Zielmarkt - ganz zu schweigen von seiner beeindruckenden Wachstumsbilanz - passt Gtmhub hervorragend zu uns. Wir freuen uns, Gtmhub im Portfolio von Insight begrüßen zu dürfen.' Gtmhub schätzt den gesamten Zielmarkt seiner OKR-inspirierten Geschäftsorchestrierungs-Plattform auf 25 Milliarden USD. Das Unternehmen, das 100 Mitarbeiter und Niederlassungen in Denver, Sofia, Berlin und London hat, ist ein 'Remote-first'-Unternehmen und beabsichtigt, die Mittel für den Ausbau seiner Teams in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Kundenerfolg und Engineering zu verwenden, nachdem vor Kurzem mehrere leitende Angestellte mit früherer Einhorn- und IPO/Exit-Erfahrung für das Unternehmen gewonnen werden konnten. 'Wenn es ein Wort gäbe, mit dem diese Runde von Anfang bis Ende beschrieben werden könnte, dann wäre das 'aberwitzig', sagte Ivan Osmak, CEO von Gtmhub. 'Die Zahl der Unternehmen, die sich gemeldet haben, und die Geschwindigkeit, mit der sie zu handeln bereit waren, um es geschehen zu lassen, war mit nichts zu vergleichen, was ich je erlebt habe. Die Tatsache, dass ein so namhaftes und angesehenes Unternehmen wie Insight so schnell mit uns zum Vertragsabschluss gekommen ist, ist eine großartige Bestätigung für unsere Arbeit und unsere langfristige Vision.' Über Gtmhub Gtmhub ist der führende Anbieter von auf der OKR-Methodik basierender Geschäftsorchestrierungs-Software. Die Plattform bietet branchenführende Sicherheitspraktiken und lässt sich in mehr als 160 Geschäftsanwendungen integrieren. Gtmhub unterstützt mit großem Enthusiasmus mehr als 800 Unternehmen und über 100.000 Anwender in 75 Ländern, darunter CNN, Red Hat, Adobe, Société Générale, TomTom, AIG und die bekannteste Sportmarke der Welt. Weitere Informationen finden Sie unter www.gtmhub.com Über Insight Partners Insight Partners ist eine weltweit führende Risikokapital- und Private-Equity-Firma, die in wachstumsstarke und expandierende Technologie- und Softwareunternehmen investiert, die den Wandel in ihren Branchen vorantreiben. Insight Partners wurde 1995 gegründet, hat weltweit in mehr als 400 Unternehmen investiert und durch eine Reihe von Fonds mehr als 30 Mrd. USD an Kapitalzusagen eingeworben. Der Auftrag von Insight besteht darin, visionäre Führungskräfte zu finden, sie zu finanzieren und erfolgreich mit ihnen zusammenzuarbeiten und ihnen praktisches, interaktives Softwarewissen zu vermitteln, um den langfristigen Erfolg zu fördern. Über alle Mitarbeiter und das ganze Portfolio hinweg fördert Insight eine Kultur, die von der Überzeugung getragen ist, dass expandierende Jungunternehmen und Wachstum Chancen für alle schaffen. Weitere Informationen zu Insight und allen seinen Investitionen finden Sie unter insightpartners.com, oder folgen Sie uns auf Twitter @insightpartners. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20210111006080/de/ Kontakt:

