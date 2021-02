08.02.2021 / 20:20



Celent verleiht PolicyCenter Top-Auszeichnungen in den Bereichen Funktionsumfang, Kundenstamm und Servicetiefe

LONDON --(BUSINESS WIRE)--08.02.2021--

Guidewire Software, Inc. (NYSE: GWRE), die Plattform, auf die Allgemeinversicherer vertrauen,wenn es um Engagement, Innovation und effizientes Wachstum geht, gab heute bekannt, dass PolicyCenter erneut als Gewinner der 'XCelent Awards' in Celents Kompositversicherungsbericht Policy Administration Systems in EMEA: 2021 XCelent Awards, Powered by Vendor Match (Policenverwaltungssysteme in EMEA: 2021 XCelent Awards, unterstützt von Vendor Match) ausgezeichnet wurde. PolicyCenter wurde als beste Lösung von 41 bewerteten Lösungen zur Policenverwaltung in den Kategorien Funktionsumfang, Kundenbasis und Servicetiefe ausgezeichnet. Einen Auszug aus dem Bericht können Sie hier lesen.

'Guidewire PolicyCenter ist nach wie vor eines der führenden Systeme für die Policenverwaltung - davon zeugen die aktualisierte Benutzeroberfläche, verschiedene nutzbare Verbesserungen und die Einführung der Komponente Advanced Product Designer', so Craig Beattie, Senior Analyst bei Celent und Autor des Berichts. 'Guidewire investiert aktiv und kontinuierlich in PolicyCenter, was für die Kompositversicherungsbranche von Vorteil ist.'

'Wir fühlen uns geehrt, dass Celent erneut die Stärke unserer Plattform würdigt, und sind allen unseren Kunden dankbar, insbesondere denen, die sich an diesem Bericht beteiligt haben', sagt Keith Stonell, Managing Director für EMEA bei Guidewire. 'Bei Guidewire ist es unser ständiges Bestreben, unsere Plattform innovativ zu gestalten und zu bereichern, um unsere Kunden zu unterstützen und ihren Erfolg zu sichern; und wir sehen diese Auszeichnungen als Beweis für die gemeinsamen Bemühungen zur konitnuierlichen Verbesserung innerhalb der Guidewire-Community.'

Der XCelent Functionality Award für die führende Lösung in der Kategorie 'Breadth of Functionality' (Funktionsumfang) basiert auf verschiedenen Kriterien, darunter Funktionen und Features im Basisangebot, in produktiven Geschäftsbereichen und Anzahl der Implementierungen für jeden dieser Bereiche, Länder, in denen das System im Einsatz ist, und Benutzererfahrung. Der XCelent Award für die führende Lösung in der Kategorie 'Customer Base' (Kundenstamm) berücksichtigt die Anzahl der Kunden, die das jeweilige System zur Policenverwaltung für Privat-, Gewerbe- oder Spezialsparten produktiv nutzen, sowie die Neukundendynamik in der Region EMEA. Der XCelent Service Award für die beste Lösung in der Kategorie 'Depth of Service' (Servicetiefe) berücksichtigt die Größe des professionellen Service- und Supportteams in der Region sowie die Erfahrungen der Versicherer nach der Implementierung.

Über Guidewire

Guidewire ist die Plattform, auf die Allgemeinversicherer vertrauen, wenn es um Engagement, Innovation und effizientes Wachstum geht. Wir vereinen die Bereiche Digital, Core, Analyse und KI, um unsere Plattform als Cloud-Service bereitzustellen. Mehr als 400 Versicherer, von Neugründungen bis hin zu den größten und komplexesten der Welt, arbeiten mit Guidewire.

Als Partner unserer Kunden entwickeln wir uns kontinuierlich weiter, um ihren Erfolg zu unterstützen. Wir sind stolz auf unsere beispiellose Erfolgsbilanz bei der Umsetzung von über 1.000 erfolgreichen Projekten, die vom größten F& E-Team und Partner-Ökosystem der Branche unterstützt werden. Unser Marketplace bietet Hunderte von Anwendungen, die Integration, Lokalisierung und Innovation vorantreiben.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.guidewire.com und folgen Sie uns auf Twitter: @Guidewire_PandC.

ANMERKUNG: Weitere Informationen über die Marken von Guidewire finden Sie unter https://www.guidewire.com/legal-notices.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

