Business Wire News: Guidewire ernennt John Mullen zum Präsidenten und Chief Revenue Officer



MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Branchenveteran mit umfassender Erfahrung in der Förderung von Transformation und Kundenerfolg SAN MATEO, Kalifornien (USA) --(BUSINESS WIRE)--07.01.2022-- Guidewire (NYSE: GWRE) ist erfreut, die Ernennung von John Mullen, ehemaliger Leiter der nordamerikanischen Märkte bei Capgemini, zum Präsidenten und Chief Revenue Officer (CRO) bekanntzugeben. In dieser neu eingerichteten Position wird Herr Mullen die globalen Vertriebs-, Lieferdienst- und Kundenerfolgsorganisationen von Guidewire leiten. Er wird Anfang Februar bei Guidewire seinen Dienst antreten und CEO Mike Rosenbaum unterstellt sein. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220106005927/ de/ Guidewire to Appoint John Mullen President and Chief Revenue Officer (Photo: Business Wire) Guidewire to Appoint John Mullen President and Chief Revenue Officer (Photo: Business Wire) Herr Mullen ist eine renommierte Führungskraft mit mehr als 25 Jahren Berufserfahrung in der Leitung von wachstumsstarken Teams, die den Wandel der Branche gestalten und vorantreiben. Als Leiter des Geschäftsbereichs Nordamerika bei Capgemini mit einem Volumen von über 4 Mrd. USD leitete er ein globales Team von Fachleuten, das innovative Lösungen zur Unterstützung des strategischen Wachstums der weltweit führenden Marken bereitstellte. Bevor er die Leitung von Nordamerika übernahm, leitete Mullen die Capgemini Insurance Business Unit und war für den Ausbau des globalen Versicherungsgeschäfts von Capgemini zuständig. 'John ist eine hervorragende Führungspersönlichkeit mit umfassender Erfahrung auf dem Gebiet der Schaden- und Unfallversicherung, die viele der komplexesten und erfolgreichsten Transformationen der Branche vorangetrieben hat', sagte Mike Rosenbaum, CEO von Guidewire. 'Ich bin höchst erfreut, ihn im Managementteam von Guidewire willkommen zu heißen und mit ihm gemeinsam an unserer Mission zu arbeiten, Versicherern, darunter den größten der Welt, die Möglichkeit zu verschaffen, mit der Guidewire Cloud effizient zu arbeiten, zu innovieren und Wachstum zu erzielen.' 'Ich begrüße es sehr, dem Guidewire-Team beizutreten, und freue mich darauf, zum künftigen Wachstum des Unternehmens beizutragen', so Mullen. 'Als ich als Partner mit Guidewire zusammengearbeitet habe, beobachtete ich, wie konsequent das Produkt und die Roadmap umgesetzt werden. Das Engagement für Daten- und Entscheidungswissenschaften bietet eine hervorragende Plattform für eine ambitionierte Zukunft für eine ohnehin schon branchenführende Marke.' Mullen weiter: 'Ich bewundere seit langem die Kultur von Guidewire, ihren Fokus auf den Kundenerfolg und ihre Entschlossenheit, die Messlatte für Innovationen in Schaden- und Unfallversicherungen immer höher zu legen. Die Versicherungsbranche befindet sich in einem ständigen Wandel und ich kann mir kein Unternehmen vorstellen, das besser als Guidewire in der Lage wäre, mit den Versicherern zusammenzuarbeiten, die die Innovation vorantreiben und von ihr profitieren werden.' Über Guidewire Guidewire ist die Plattform, auf die Schaden- und Unfallversicherer vertrauen, wenn es um Engagement, Innovation und effizientes Wachstum geht. Wir vereinen die Bereiche Digital, Core, Analyse und KI, um unsere Plattform als Cloud-Service bereitzustellen. Mehr als 450 Versicherer, von Neugründungen bis hin zu den größten und komplexesten der Welt, arbeiten mit Guidewire. Als Partner unserer Kunden entwickeln wir uns kontinuierlich weiter, um ihren Erfolg zu unterstützen. Wir sind stolz auf unsere beispiellose Erfolgsbilanz bei der Umsetzung von über 1000 erfolgreichen Projekten, die vom größten F& E-Team und Partnerökosystem der Branche unterstützt werden. Unser Marketplace bietet Hunderte von Anwendungen, die Integration, Lokalisierung und Innovation vorantreiben. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.guidewire.com und folgen Sie uns auf Twitter: @Guidewire_PandC.

