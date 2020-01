10:20 | 23.01.2020

Business Wire News: Handel auf Spectrum im Dezember um 63 Prozent auf neun Millionen Turbo-Zertifikate gestiegen



23.01.2020 / 10:20

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. FRANKFURT, Deutschland --(BUSINESS WIRE)--23.01.2020-- Spectrum, der neue europäische Handelsplatz für Privatanleger in Strukturierten Produkten, hat heute seine Handelsumsätze für Dezember veröffentlicht. Demnach stieg die Anzahl der gehandelten Turbo-Zertifikate trotz ruhiger Handelstage rund um die Dezember-Festtage auf 9,05 Millionen, was einem Zuwachs von 63 Prozent gegenüber November 2019 entspricht. Dabei nahm der Anteil des Handelsvolumens in der Zeit zwischen 17:30 und 9:00 Uhr anteilig weiter zu und stieg auf 36 Prozent des Gesamtvolumens. Dies schreibt Spectrum unter anderem den gewachsenen geopolitischen Spannungen zu, vor allem aber einem zunehmenden Bedarf der Privatanleger, auf die jeweilige Berichtslage Tag und Nacht reagieren zu können. Ganz vorn in der Gunst der Anleger standen auch im Dezember die Index-Produkte mit einem Anteil von 81 Prozent am Gesamt-Handelsvolumen, gefolgt von Währungs- (15 Prozent) und Rohstoffprodukten (vier Prozent). Die Top 3 unter den Indexprodukten waren wiederum der 'turbo24' auf den DAX (37,5 Prozent), der 'turbo24' auf den S&P 500 (16 Prozent) sowie der 'turbo24' auf den CAC 40 (neun Prozent). Nicky Maan, CEO von Spectrum, sagte: 'Unsere Wachstumsstrategie für 2020 wird sich mit der Entwicklung unserer europäischen Distributionskanäle weiter entfalten. Neue Emittenten, neue Broker sowie neue attraktive Produkte auf unserer Plattform werden uns dabei helfen. Geprägt werden unsere Anstrengungen dabei von der weiteren Komplettierung unseres Teams, der Unterstützung und Vertiefung unseres Engagements für die Strukturierte-Produkte-Industrie sowie der Weiterentwicklung des Retail-Handels.' Spectrum bietet Brokern und deren Retail-Kunden den Handel in 'turbo24'-Produkten auf Indizes, Währungen und Rohstoffe an. Mit dem 24/ 5-Marktzugang bietet Spectrum Privatanlegern erstmals einen rund um die Uhr zur Verfügung stehenden Handelsservice für Strukturierte Produkte, der auf einem transparenten Orderbuch mit öffentlichen Pre- und Post-Trade-Informationen basiert. Über Spectrum: Spectrum ist der Handelsname von Spectrum MTF Operator GmbH, mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland. Wir bieten dem europäischen Markt für Privatanleger eine neue Art mit Strukturierten Produkten zu handeln. Dafür haben wir eine transparente Handelsplattform mit 24/5-Handel und einer interessanten Produktpalette mit klarer Risikostruktur entwickelt. www.spectrum-markets.com [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200123005293/de/ Kontakt:

Für Fragen aus den Redaktionen steht Ihnen das Pressebüro von Spectrum gerne zur Verfügung: Uwe Velten Telefon: +49 172 678 6684 E-Mail: uv@veltencom.com Andrew Marshall Telefon: +44 20 7426 9413 E-Mail: andrew.marshall@cognitomedia.com



