01.02.2020 / 04:10



Der begehrte Status wird in sieben Ländern zur Anerkennung des erstklassigen Mitarbeiterengagements und der Mitarbeiterpraktiken von HCL verliehen

NOIDA, Indien --(BUSINESS WIRE)--01.02.2020--

HCL Technologies (HCL), ein weltweit führendes Technologieunternehmen, gab heute bekannt, dass es in Großbritannien, Schweden, Deutschland, den Niederlanden, Polen, Frankreich und Südafrika zum Top-Arbeitgeber 2020 ernannt wurde. Dies ist nicht nur das erste Mal, dass HCL den Status als Top-Arbeitgeber in mehreren Regionen erzielte, sondern auch das vierzehnte Jahr in Folge, in dem HCL in Großbritannien ausgezeichnet wurde. Organisationen, die als Top-Arbeitgeber zertifiziert sind, werden aufgrund ihres Engagements, den Mitarbeitern durch ihre fortschrittlichen HR-Praktiken, die die Menschen in den Vordergrund rücken ('People-first') das bestmögliche Arbeitsumfeld zu bieten, ausgewählt.

Das Top Employers Institute ist die weltweite Autorität, wenn es darum geht, hervorragende Leistungen beim Personalmanagement anzuerkennen. Das vor über 28 Jahren gegründete Top Employers Institute hat über 1.600 Organisationen in 119 Ländern auf fünf Kontinenten zertifiziert. Diese zertifizierten Top-Arbeitgeber üben einen positiven Einfluss auf das Leben von fast 7.000.000 Mitarbeitern rund um die Welt aus. HCL wurde dem Standard zur Zertifizierung in sieben verschiedenen Ländern gerecht. Dazu wurde das Unternehmen hinsichtlich Talentstrategie, Personalplanung, Talentakquise, Onboarding, Lernen und Entwicklung, Leistungsmanagement, Führungskräfteentwicklung, Karriere- und Nachfolgemanagement, Vergütung und Sozialleistungen sowie Kultur bewertet.

'Die Auszeichnung unserer zertifizierten Top-Arbeitgeber 2020 ist für uns alle ein äußerst stolzer Moment', sagte David Plink, CEO des Top Employers Institute. 'Das Zertifizierungsniveau, das HCL in mehreren Regionen erreicht hat, unterstreicht sein Engagement für die konsequente Anwendung von HR-Spitzenleistungen in allen Geschäftsbereichen. Das Engagement von HCL zur Befähigung seiner Mitarbeiter ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie Arbeitgeber die Arbeitswelt durch hervorragende Mitarbeiterpraktiken bereichern können. Ich möchte HCL ganz herzlich zu dieser fantastischen Leistung gratulieren!'

'Wir fühlen uns geehrt, vom Top Employers Institute für unsere Mitarbeiterpraktiken in ganz Europa und Südafrika eine solch angesehene Auszeichnung erhalten zu haben', sagte Apparao VV, Chief Human Resources Officer von HCL Technologies. 'Wir beschäftigen mehr als 12.000 Mitarbeiter in der EMEA-Region und sind stolz darauf, eine Organisation zu sein, in der Mitarbeiter an erster Stelle stehen, indem wir eine Kultur des Vertrauens und der Transparenz in unserer Belegschaft aufbauen. Durch die Zusammenarbeit mit unseren Mitarbeitern haben wir eine Kultur geschaffen, die Wachstum, Lernen und Spitzenleistungen für alle ermöglicht. Die Ernennung zum Top-Arbeitgeber wird unsere Marke in den lokalen Märkten weiter stärken, und wir werden auch weiterhin in unsere Mitarbeiter investieren und daran arbeiten, sie zu befähigen und einzubinden.'

Die einzigartige 'Ideapreneurship'-Kultur von HCL fördert die Innovation an der Basis und bietet seinen 149.000 Mitarbeitern die Möglichkeit, Ideen zu entwickeln, zusammenzuarbeiten und lebensnahe innovative Ideen zur Lösung von geschäftlichen Problemen der Kunden zu finden. Diese Kultur basiert auf der grundlegenden Überzeugung, dass man die Organisationspyramide umkehren und die Mitarbeiter an vorderster Front einbinden, befähigen und ermächtigen sollte, da diese am besten in der Lage sind, das Geschäft der Kunden einzuschätzen und zu verstehen und die Roadmap so zu gestalten, dass die in jeder Interaktion geschaffene 'Wertzone' verbessert wird.

Über HCL Technologies

HCL Technologies (HCL) gibt global tätigen Unternehmen noch heute die Technologie für das nächste Jahrzehnt an die Hand. Die 'Mode 1-2-3'-Strategie von HCL ermöglicht es Unternehmen dank der eingehenden Fachkompetenz von HCL in diesem Bereich, seiner kundenzentrierten Ausrichtung und seiner Unternehmenskultur der Ideapreneurship(TM), eine Transformation in Unternehmen der nächsten Generation zu vollziehen.

HCL bietet seine Dienste und Produkte über drei Geschäftsbereiche an: IT and Business Services (ITBS), Engineering and R&D Services (ERS) und Products & Platforms (P&P). ITBS ermöglicht es global tätigen Firmen, ihre Geschäftstätigkeiten durch Angebote in den Bereichen Anwendungen, Infrastruktur, digitale Abläufe und Lösungen für die digitale Transformation der nächsten Generation umzugestalten. ERS bietet Engineering-Dienste und -Lösungen unter sämtlichen Aspekten von Produktentwicklung und Plattform-Engineering an. Unter dem Namen P&P erfüllt HCL die technologie- und branchenspezifischen Anforderungen seiner Kunden und liefert dafür weltweit Softwareprodukte auf dem neuesten Stand. Mittels modernster Co-Innovation-Labs, globaler Lieferkapazitäten und eines umfassenden weltweiten Netzwerks liefert HCL ganzheitliche Dienste in verschiedenen vertikalen Branchen wie Finanzdienstleistungen, Produktion, Technologie und Services, Telekommunikation und Medien, Einzelhandel und Verbrauchsgüter, Biowissenschaften und Gesundheitswesen sowie öffentliche Dienste.

Als weltweit führendes Technologieunternehmen ist HCL stolz auf seine Diversität, gesellschaftliche Verantwortung, Nachhaltigkeit und seine Bildungsinitiativen. HCL erzielte in dem am 31. Dezember 2019 zu Ende gegangenen Zwölfmonatszeitraum einen konsolidierten Umsatz von 9,7 Milliarden US-Dollar. Seine 149.000 'Ideapreneure' sind in 45 Ländern tätig. Weitere Informationen finden Sie unter www.hcltech.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

