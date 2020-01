21.01.2020 / 11:10



MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH.

Die überarbeiteten Standards von METI eröffnen den Weg für die Vermarktung von Wohngebäudeausrüstung und Haushaltsgeräten mit integrierter hochauflösender Powerline Communication

FUKUOKA (Japan) --(BUSINESS WIRE)--21.01.2020--

In Japan wurde die HD-PLC-Technologie (High-Definition Powerline Communication) bisher hauptsächlich in PLC-Adaptern und Kommunikationsgeräten eingesetzt. Ein wichtiger Grund war die Auslegung der 'Ministerialverordnung zur Bereitstellung technischer Standards für elektrische Geräte und Materialien', die sich auf die Integration von HD-PLC in elektrische Haushaltsgeräte und Wohngebäudeausrüstung bezog. Kürzlich wurden die Bemühungen der beteiligten Parteien durch die am 25. Dezember 2019 vom Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie (METI) herausgegebene Bekanntmachung belohnt, in der die Auslegung der Ministerialverordnung teilweise überarbeitet wurde. HD-PLC kann jetzt in Haushaltsgeräte und Wohngebäudeausrüstung integriert werden.

Die Hauptvorteile von HD-PLC gegenüber drahtlosen Technologien sind die einfache Einrichtung von Kommunikationsnetzwerken, ein hohes Maß an Sicherheit und ein geringer Stromverbrauch. Darüber hinaus kann HD-PLC für Stromleitungen, Koaxialkabel, Telefonleitungen und andere vorhandene Leitungen verwendet werden. Dies ermöglicht nicht nur die Bereitstellung von Netzwerken in hausinternen Umgebungen wie Haushalten, Gebäuden und Fabriken, aber auch beim Aufbau großer Freiluftnetze mit einer Fläche von einigen Quadratkilometern.

Darüber hinaus wird erwartet, dass HD-PLC eine wichtige Rolle in unterirdischen Einrichtungen und funkgeschützten Räumen in Gebäuden und Häusern spielt, in denen der drahtlose Empfang schlecht ist, während Benutzer erwarten, dass 5G-Netze der nächsten Generation Anwendungen mit hoher Geschwindigkeit und geringer Latenz bereitstellen. HD-PLC kann in Verbindung mit 5G, WLAN, Bluetooth und anderen drahtlosen Technologien eine einzigartige Rolle spielen, um die Servicequalität von Netzwerken zu verbessern. Die Revision der Ministerialverordnung hat den Verbrauchern den Weg geebnet, stationäre Haushaltsgeräte mit integrierter HD-PLC-Technologie zu kaufen, die den Aufbau von Netzwerken vereinfachen, indem die Geräte einfach an eine Steckdose angeschlossen werden. Dies wird eine neue Lösung für die Verbindung von Elektrogeräten bieten.

Yoshiyuki Miyabe, Senior Managing Executive Officer der Panasonic Corporation, dem Gründungsunternehmen der HD-PLC Alliance, sandte uns eine Nachricht: 'Die HD-PLC-Technologie der vierten Generation von Panasonic wurde bereits als IEEE 1901a-Standard genehmigt. Wir freuen uns über die enormen Möglichkeiten, die die Revision der Ministerialverordnung eröffnet hat, um HD-PLC zu einer der innovativsten Kerntechnologien im Zeitalter des IdD zu machen. Panasonic wird diese Möglichkeiten nutzen, um die Technologie in viele unserer Produkte und Lösungen zu integrieren, um sie weiterzuentwickeln und auszubauen und unseren Kunden neue Werte zu bieten.'

Die HD-PLC Alliance wird weiterhin die Verwendung von HD-PLC in Elektrogeräten fördern und die Zertifizierung von HD-PLC-Einbaumaschinen und -geräten sicherstellen, um die Kommunikationskompatibilität zu gewährleisten. Gleichzeitig werden wir weiterhin Anstrengungen unternehmen, um die Zertifizierungsumgebung zu verbessern. Unter dem Motto 'HD-PLC nimmt die Herausforderung an, die IdD-Lösung zu werden, die das Leben, die Industrie und die Gemeinschaft der Menschen miteinander verbindet', werden wir weiterhin dazu beitragen, universelle Standards zu etablieren und den breiteren Einsatz von HD-PLC-kompatiblen Produkten zu fördern.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

[CT]

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200121005498/de/

Kontakt:

HD-PLC Alliance

Takanori Miyake

E-Mail: info@hd-plc.org