21.01.2021 / 18:20



MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH.

DENVER --(BUSINESS WIRE)--21.01.2021--

HempFusion Wellness Inc. (TSX: CBD.U) ('HempFusion' oder das 'Unternehmen'), ein führendes CBD-Unternehmen für Gesundheit und Wellness, das die Kraft der Hanfernährung für Vollwertkost nutzt, freut sich bekannt zu geben, dass es eine umfassende Vertriebsvereinbarung mit Fullscript.com ('Fullscript') geschlossen hat, einer führenden E-Commerce-Plattform, mit der Angehörige der Gesundheitsberufe professionelle natürliche Gesundheitsprodukte abgeben können. Fullscript ist einer der größten Vertriebspartner in dieser Kategorie und bietet Nahrungsergänzungsmittel für über 80.000 Ärzte und über 600.000 Patienten in den USA und Kanada.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210121005764/ de/

Total Care Daily Probiotic from Biome Research (Photo: Business Wire)

Total Care Daily Probiotic from Biome Research (Photo: Business Wire)

Diese Vereinbarung bedeutet den strategischen Start von HempFusion in den Vertriebskanal für Ärzte.

Die sieben Biome Research-SKUs von HempFusion können ab dem 2. Februar 2021 in Fullscript-Vertriebszentren ausgeliefert werden.

'Wir freuen uns außerordentlich, mit dem Verkauf an Ärzte zu starten, beginnend mit Biome Research, einer hundertprozentigen HempFusion-Marke, die speziell für Ärzte und deren Patienten entwickelt wurde', erklärte Nancy Angelini, Director of Doctor/Practitioner bei HempFusion.

'Eine branchenführende E-Commerce-Plattform wie Fullscript mit einem tiefen und etablierten Vertriebsnetz ist ein enormer Vorteil für HempFusion. Wir gehen davon aus, dass dieser Kanal zu einem deutlichen Umsatzwachstum für das Unternehmen führen wird', fuhr Angelini fort.

Biome Research-Produkte werden vom Unternehmen seit fast 14 Monaten entwickelt. Die Produkte umfassen wissenschaftlich dokumentierte Stämme von nützlichen und lebenden probiotischen Bakterien, die ein exklusives und wissenschaftlich validiertes MAKTrek 3-D Probiotic Delivery System verwenden. Alle Formeln basieren auf fundierter wissenschaftlicher Forschung mit validierten Methoden zum Schutz und zur Abgabe lebender Probiotika an den unteren Magen-Darm-Trakt. Die Einführung schließt viele Monate der Planung und Vorbereitung ab, einschließlich der Beschaffung der Produktbestandteile, der endgültigen SKU-Produktionen und der Logistik.

'Der Einstieg in den Vertriebskanal für Ärzte ist von entscheidender Bedeutung. Es ist ein wesentlicher Bestandteil der umfassenderen Vertriebsstrategie des Unternehmens mit fünf Kanälen, die die geplante Erweiterung der Kanäle Natural, E-Commerce, Food & Drug Mass und Convenience umfasst', erklärte Jason Mitchell, N.D., Chief Executive Officer von HempFusion.

Biome Research ist eine Abteilung der hundertprozentigen Tochtergesellschaft von HempFusion, Probulin Probiotics, LLC.

ÜBER FULLSCRIPT

Fullscript ist eine von Healthy Web Inc. entwickelte Online-Apothekenplattform, mit der Angehörige der Gesundheitsberufe den branchenweit größten Katalog professioneller natürlicher Gesundheitsprodukte ausgeben können.

ÜBER HEMPFUSION

HempFusion ist ein führendes Unternehmen für CBD für Gesundheit und Wellness, das das Potential der Vollwerternährung mit Hanf nutzt. HempFusion vertreibt seine Marken wie HempFusion, Probulin Probiotics, Biome Research und HF Labs über ca. 4.000 Einzelhändler in allen 50 Staaten der USA sowie an ausgewählten internationalen Standorten. Das vielfältige Produktportfolio von HempFusion, das sich auf die Einhaltung einschlägiger Bestimmungen und Anwendungssicherheit für den Menschen stützt, umfasst 46 Artikelpositionen, darunter Tinkturen, rechtlich geschützte und von der FDA zugelassene rezeptfreie Mittel zur topischen Anwendung, Produktlinien für Ärzte/Heilpraktiker und vieles mehr. Da sich HempFusion stark auf Forschung und Entwicklung konzentriert, befinden sich derzeit weitere 30 Produkte in der Entwicklung. HempFusion ist ein Mitglied des Gremiums US Hemp Roundtable, und Probulin Probiotics, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von HempFusion, ist laut Daten von SPIN eines der wachstumsstärksten Unternehmen für Probiotika in den USA. Die CBD-Produkte von HempFusion beruhen auf einem rechtlich geschützten Whole Food Hemp Complex(TM) und sind im Einzelhandel oder online bei HempFusion unter www.hempfusion.com oder www.probulin.com erhältlich.

Folgen Sie HempFusion auf Twitter, Facebook und Instagram sowie Probulin auf Twitter, Facebook und Instagram.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze (gesamthaft kurz als 'zukunftsgerichtete Aussagen' bezeichnet), die sich auf die aktuellen Erwartungen von HempFusion und seine Ansichten zu zukünftigen Ereignissen beziehen. Jegliche Aussagen, die Erwartungen, Meinungen, Pläne, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder thematisieren (häufig, jedoch nicht immer durch die Verwendung von Wörtern oder Formulierungen wie 'dürfte zu . führen', 'wird angenommen', 'geht davon aus', 'weiterhin', 'wie erwartet', 'erwarten', 'ist der Meinung', 'schätzungsweise', 'hat vor', 'plant', 'prognostiziert', 'Projektion', 'Strategie', 'Ziele' und 'Perspektiven'), sind keine historischen Tatsachen, sondern möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen, die Schätzungen, Annahmen und Ungewissheiten beinhalten können, wodurch tatsächliche Ergebnisse oder Resultate erheblich von den in derartigen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen könnten. Es kann keine Zusicherung erteilt werden, dass sich diese Erwartungen als korrekt erweisen, und der Leser sollte sich daher nicht über Gebühr auf die in dieser Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen stützen. Diese Aussagen beziehen sich nur auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung. Insbesondere und ohne Einschränkung enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf den Start des Unternehmens in den Vertriebskanal für Ärzte, das Umsatzwachstum, die geplante Erweiterung der Vertriebskanäle Natur, E-Commerce, Lebensmittelmedikamente und Convenience sowie die anderen Pläne, Schwerpunkte und Ziele des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf einer Reihe von Annahmen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten, von denen viele außerhalb des Einflussbereichs von HempFusion liegen und die dazu führen können, dass tatsächliche Ereignisse und Ergebnisse erheblich von den Ausführungen oder Andeutungen in derartigen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem die Auswirkungen und das Fortschreiten der COVID-19-Pandemie sowie andere Faktoren, die unter 'Zukunftsgerichtete Aussagen' und 'Risikofaktoren' im endgültigen Langprospekt des Unternehmens vom 17. Dezember 2020 aufgeführt sind und im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com eingesehen werden können. HempFusion verpflichtet sich nicht dazu, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Von Zeit zu Zeit treten neue Faktoren auf, die von HempFusion nicht alle vorhergesehen werden können. Ebenso wenig ist es möglich, die Auswirkungen jedes einzelnen Faktors oder den Einfluss eines Faktors oder einer Kombination an Faktoren auf eine Abweichung der Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Aussagen zu beurteilen. Sämtliche in dieser Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diese Warnhinweise eingeschränkt.

Weder die TSX noch ihr Regulierungsdienstleister (wie in den Richtlinien der TSX definiert) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

[CT]

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20210121005764/de/

Kontakt:

Jason Mitchell, N.D.

Chief Executive Officer und Direktor

E-Mail: ir@hempfusion.com

Tel.: +1 416 803 5638