14.09.2020

Business Wire News: HICOOL Global Entrepreneur Summit an Entrepreneurship Competition endet mit Business Fest in Peking



14.09.2020 / 12:50

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. PEKING --(BUSINESS WIRE)--14.09.2020-- Nach Runden intensiver Wettbewerbe seit dem 15. Mai geht die HICOOL Global Entrepreneur Summit and Entrepreneurship Competition (HICOOL) am 12. September in Peking zu Ende. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200914005423/ de/ HICOOL Global Entrepreneur Summit and Entrepreneurship Competition Concludes with Business Fest in Beijing (Photo: Business Wire) HICOOL Global Entrepreneur Summit and Entrepreneurship Competition Concludes with Business Fest in Beijing (Photo: Business Wire) Der Gipfel steht unter dem Motto "Envision Your Future" und besteht aus einer Preisverleihung, einer Unterzeichnungszeremonie der HCOOL Business School, einer Unterzeichnungszeremonie der HICOOL Service Manager and Industrial Park, Gesprächen mit renommierten Unternehmern und Investoren sowie Präsentationen von Branchenriesen und Start-ups. Der Gipfel verfügt außerdem über einen interaktiven Ausstellungsbereich, der den Besuchern eine immersive Erfahrung von Spitzentechnologien verspricht. In Zusammenarbeit mit weltweit führenden Investoren, Unternehmen und akademischen Instituten hat HICOOL ein unternehmerisches Ökosystem entwickelt, das es globalen Unternehmern erleichtert, die Zukunft zu beeinflussen. Entrepreneurship Competition: 10 Millionen RMB (1,4 Millionen US-Dollar) an Direktinvestitionen für Siegerprojekte verfügbar Nach intensiven Wettbewerbsrunden werden aus über 2000 Projekten 100 Teilnehmer bei der Preisverleihung am 12. September ausgezeichnet. Foren: Top-Investoren diskutieren Trends des Unternehmertums Der Gipfel wird begleitet von Jun Lei, Gründer, Vorsitzender und CEO von Xiaomi; Wang Xing, Gründer und CEO von Meituan; Zhang Lei, Gründer und CEO von Hillhouse Capital; Dr. Kai-fu Lee, Chairman und CEO von Sinovation Ventures; Sir Danny Alexander, stellvertretender Geschäftsführer & Corporate Secretary; Liu Qingfeng, Chairman von iFlytek, Leslie Maasdorp, stellvertretender Geschäftsführer und CFO der New Development Bank, die Trends des Unternehmertums einschließlich Unternehmenskonsum, Investitionsmöglichkeiten, Vertriebsinnovation, Integrationsinnovation und Internetsicherheit erörtern. Ausstellungen und immersive Erfahrung Der interaktive Ausstellungsbereich des Gipfels ermöglicht es den Besuchern, in modernste Technologien einzutauchen. Unter den Ausstellern befinden sich führende Unternehmen aus Branchen wie Internet der Dinge, Mikroelektronik, integrierte Schaltkreise, wissenschaftliche Geräte und Biotechnologie. Matchmaking Während der gesamten Veranstaltung arbeitet HICOOL mit Investoren und Branchenführern zusammen und veranstaltet Online- und Offline-Aktivitäten, um den Austausch zwischen Investoren, Innovationsabteilungen führender Unternehmen und Start-ups zu fördern. Der Gipfel nutzt "SEEU", ein Online-Matchmaking-Tool, um Unternehmer und Investoren effizient miteinander zu verbinden. Musikshow mit chinesischer Musik für das internationale Publikum In diesem Jahr veranstaltet der Gipfel eine Entrepreneurs' Night mit dem Chinesischen Orchester Peking. Die 70-minütige Show war für das internationale Publikum ein erfrischendes Fest traditioneller chinesischer Musikaufführungen. Über uns: Durch die Unterstützung globaler wissenschaftlicher und technologischer Unternehmerprojekte möchte HICOOL ein führendes Technologieereignis des Jahres veranstalten, das dem unternehmerischen Ökosystem des Landes neuen Schwung verleiht. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200914005423/de/ Kontakt:

