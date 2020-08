17:00 | 14.08.2020

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. PEKING --(BUSINESS WIRE)--14.08.2020-- Der erste HICOOL Global Entrepreneur Summit und Entrepreneurship Competition ('HICOOL') gab am 14. August auf einer Pressekonferenz in Peking mehr als 200 Anmeldungen für das Halbfinale bekannt. Bei diesem zukunftsweisenden Wettbewerb traf internationales Know-how aus den führenden Technologiebereichen zusammen. An den Vorrunden des Wettbewerbs nahmen 3085 weltweit renommierte Experten aus Wissenschaft und Technik aus 82 Ländern teil. 600 dieser Teilnehmer kamen in die engere Wahl. Die Projekte decken eine Reihe von Bereichen ab, darunter Medizin und Gesundheitswesen (26%), künstliche Intelligenz, Big Data und Finanztechnologie (22%), neue Energien, neue Materialien und intelligente Ausrüstung (19%), kulturelle Innovationen (9%) sowie Informationstechnologie der nächsten Generation wie beispielsweise 5G (18%). Diese Bewerber werden am 9. September im International Convention and Exhibition Center in Peking an den globalen Halbfinalen von HICOOL teilnehmen. Die Gewinner werden ihren Wettstreit in der globalen Endrunde am 11. September fortsetzen. Die 100 Gewinner aus der Endrunde erhalten Geldpreise in einer Gesamthöhe von 80 Mio. CNY (11 Mio. US-Dollar) sowie Direktinvestitionen in Höhe von insgesamt 1 Mrd. CNY (140 Mio. US-Dollar) aus Risikokapital. Die Veranstaltung, die sich über vier Monate erstreckt, wird im September 2020 auf dem HICOOL Global Entrepreneur Summit in Peking enden. Die große Veranstaltung, bei der Shen Nanpeng (Global Managing Partner von Sequoia Capital), Kaifu Li (Chairman and CEO von Innovation Works), Lei Jun (Gründer, Chairman und CEO der Xiaomi Group), Liu Qingfeng (Chairman von iFLYTEK) und Pierre Vialettes (Global Technical Director von Airbus) zugegen sein werden, wird für Talente aus dem Technologiebereich ein echtes Highlight darstellen. HICOOL wird gemeinsam das innovative unternehmerische Ökosystem stärken, indem es Ressourcen und Know-how integriert und die industrielle Integration und Transformation stärkt. Die Gewinner des Wettbewerbs werden von HICOOL bei der Vermittlung von Geschäftsbeziehungen, bei der Auslegung von Richtlinien und bei der Vermittlung von Partnerschaften in Peking unterstützt. 'Durch die Unterstützung dieser technologischen Innovationen möchten wir mit unseren Partnern und unseren Teilnehmern zusammenarbeiten, um gemeinsam ein mehrstufiges, mehrdimensionales und vielfältiges internationales Modell für Unternehmertum zu schaffen und gemeinsam zu nutzen, das sie bei ihrem Wachstum in Peking unterstützen wird', so Guan Hongliang, Chairman der Beijing Overseas Talents Association. Über HICOOL Der HICOOL Global Entrepreneur Summit und Entrepreneurship Competition zielt darauf ab, eine führende Technologieveranstaltung in China im Jahr 2020 zu schaffen, die den Unternehmergeist anfacht und international hervorragende Projekte aus Wissenschaft und Technik in das unternehmerische Ökosystem bringt und auf diese Weise ein optimales industrielles Empowerment in China ermöglicht. Weiterführende Informationen erhalten Sie unter: http://www.hicool.com/ Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200814005338/de/ Kontakt:

PR-Korrespondent: Liz Lee

Medien: media@hicool.com

HICOOL Organizing Committee: Tel. 86-10-80461951



