Business Wire News: HICOOL-Wettbewerb endet mit Preisverleihung im September – Förderung von Unternehmern rund um den Globus



MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. PEKING --(BUSINESS WIRE)--03.09.2020-- Die erste Preisverleihung der HICOOL Entrepreneurship Competition 2020 und des HICOOL Global Entrepreneur Summit findet am 12. September statt, wenn die Liste der 100 Preisträger bekannt gegeben wird. Seit seinem Start im Mai hat der Wettbewerb Anmeldungen von mehr als 2000 Projekten aus über 80 Ländern angenommen, von denen 600 Projekte die Vorauswahl und 246 das Halbfinale erreicht haben. Die fünf Empfänger des ersten Preises erhalten 2 Millionen RMB (280.000 USD). 1 Million RMB (140.000 USD) und 500.000 RMB (70.000 USD) werden an 15 Gewinner des zweiten Preises bzw. 30 Gewinner des dritten Preises vergeben. Die 50 Gewinner der besonderen Würdigung erhalten jeweils 200.000 RMB (28.000 USD). Die Gewinner des Talent Scout Award erhalten jeweils 500.000 RMB (70.000 USD). Die ausgezeichneten Projekte können Direktinvestitionen von Risikokapitalgebern beantragen, die insgesamt 1 Milliarde RMB (140 Millionen USD) für die Unternehmer bereitstellen. Zum Event, der Gelegenheit für ausführliche Diskussionen über Branchentrends bieten wird, werden Topinvestoren und Führungskräfte erwartet, darunter Zhang Lei, Gründer und CEO, Hillhouse Capital Management, Kai-fu Lee, Chairman und CEO, Sinovation Ventures, Sir Danny Alexander, Vice President, Asian Infrastructure Investment Bank und Liu Qingfeng, President, iFLYTEK. Außer den Branchenführern werden auch Experten wie Pierre Vialettes, globaler Leiter des Technologie-Scoutings bei Airbus, und Leslie Maasdorp, Vice President und CFO der New Development Bank, teilnehmen, die Einblicke in die Entwicklung von Branchen wie künstliche Intelligenz, intelligente Automobilfertigung und technologische Innovation bieten werden. Darüber hinaus kooperiert HICOOL mit renommierten institutionellen Investoren, Industriegiganten, Industrieparks und internationalen Talente-Communitys wie COFCO Xiangyun Town, um eine Reihe von Satellitenveranstaltungen zu organisieren, die den Austausch zwischen Investoren, Innovationsabteilungen führender Unternehmen und Start-ups fördern. Neben der Schaffung einer Bühne für globale Startups errichtet HICOOL außerdem eine Brücke zwischen Unternehmern, Regierung und unseren Partnern im Wirtschaftssektor, mit dem Ziel, die ausgezeichneten Projekte in Peking im Hinblick auf Geschäftsbeziehungen, Politikauslegung und die Vermittlung passender Geschäftspartner zu unterstützen. Über HICOOL Der HICOOL Global Entrepreneur Summit und die Entrepreneurship Competition streben an, im Jahr 2020 durch die Zusammenführung und Unterstützung von wissenschaftlichen und technologischen Unternehmerprojekten auf der ganzen Welt zum führenden Technologieevent in China zu werden und unternehmerischen Initiativen des Landes eine neue Dynamik zu verleihen. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200902005965/de/ Kontakt:

Liz Lee

media@hicool.com

Tel.: 86-10-80461951

Offizielle Website: http://www.hicool.com/



