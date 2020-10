18:20 | 22.10.2020

Business Wire News: Hiya und Samsung verlängern strategische Partnerschaft bis 2025



MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Hiya wird weiterhin Funktionen für Samsung Smart Call liefern und Hiya Connect für mehrere hundert Millionen Samsung-Geräte weltweit bereitstellen SEATTLE --(BUSINESS WIRE)--22.10.2020-- Hiya, führend im Bereich des cloudbasierten Anruf-Performance-Managements, kündigte heute die Verlängerung der strategischen Partnerschaft mit Samsung bis 2025 an. Hiya wird weiterhin Funktionen zur Unterbindung von Spam und betrügerischen Anrufen für Samsung Smart Call liefern und Hiya Connect bereitstellen, damit Unternehmen mehr Kunden auf vielen hundert Millionen Samsung-Geräten weltweit erreichen können. Samsung Smart Call wird Betrugsanrufe auf dem neuen Galaxy Note20 automatisch blockieren. Dabei kommt erstmals die hochentwickelte Anruferkennung in Echtzeit und die moderne Cloud-Infrastruktur von Hiya zum Einsatz, um Betrügern einen Schritt voraus zu sein. Mit dieser zusätzlichen Sicherheitsebene werden die Samsung-Geräte weltweit den größten Schutz vor Spam und betrügerischen Anrufen aller Smartphones bieten. Da die Produkte von Hiya auf einigen der weltweit am häufigsten verwendeten Smartphones aktiviert sind, nutzen Unternehmen Hiya Connect, um mehr Kunden zu erreichen. Mithilfe der 'Branded Call'-Funktion von Hiya Connect können Unternehmen zur Steigerung der Rufannahmeraten den Namen, das Logo und den Anrufgrund an ihre Kunden übermitteln. Unternehmen können zudem folgende Funktionen nutzen: * Reputationsmonitoring und -management, damit Unternehmen eine fälschlicherweise vorgenommene Spam-Kennzeichnung unterbinden und die Qualität ihrer Reputation im Laufe der Zeit nachverfolgen können, * Die Funktion 'Secure Call', die Betrüger an der Vortäuschung der Telefonnummer eines Unternehmens hindert und alle Anrufe mit einem Betrugsfilter zur Unterbindung nicht verifizierter Anrufe authentifiziert, * Self-Service-Analytik mit zeitnahen Einblicken und praktischen Schritten zur Verbesserung der Unternehmensleistung. 'Samsung möchte das mobile Erlebnis für die Kunden sicherer und ansprechender machen', sagte Inkang Song, VP und Head of Technology Strategy Group, Mobile Communication Business, Samsung Electronics. 'Wir freuen uns auf die Fortsetzung unserer Partnerschaft mit Hiya, um unseren Kunden auf der ganzen Welt erstklassige Lösungen anbieten zu können.' 'Wir freuen uns, an unserer Partnerschaft mit Samsung anzuknüpfen und Sprachanrufe für Kunden von Samsung weiter zu verbessern', sagte Alex Algard, CEO von Hiya. 'Wir entwickeln gerade viele spannende Innovationen und die Kunden von Samsung werden zu den ersten gehören, die sie erleben werden. Zudem sehen wir mit Freude, dass Unternehmen für ihre Kontakte mit Kunden auf Samsung-Geräten weiterhin Hiya nutzen können. Dies ist in den letzten Monaten immer wichtiger geworden.' Die langfristige Partnerschaft zwischen Samsung und Hiya resultiert in anhaltender Innovation rund um die Anruf-Performance. Die Kunden von Samsung können Smart Call auf ihrem Gerät in den Anrufeinstellungen mit der Funktion 'Anrufer-ID und Spamschutz' aktivieren. Unternehmen, die mehr Kunden mit Hiya Connect erreichen möchten, finden weitere Informationen unter www.hiya.com. Über Hiya Hiya unterstützt weltweit tätige Unternehmen, Netzbetreiber und Verbraucher dabei, auf ansprechende Weise sichere Verbindungen herzustellen und unerwünschte Anrufe zu unterbinden. Hiya verbindet Unternehmen mit ihren Kunden, unterstützt Netzbetreiber beim Schutz ihrer Netze und schützt Menschen vor Spam und betrügerischen Anrufen mithilfe seiner Voice Performance Platform. Die SaaS-Anwendungen Hiya Connect und Hiya Protect von Hiya dienen mehr als 130 Millionen Nutzern, unterstützen Dienste wie AT&T Call Protect und Samsung Smart Call und versorgen Unternehmen auf der ganzen Welt mit Einblicken in die Performance von Sprachanrufen. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20201022005922/de/ Kontakt:

