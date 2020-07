23:00 | 29.07.2020

Business Wire News: HTG – Howell Technology Group bildet Partnerschaft mit Login VSI, um Kunden zu unterstützen, Risiken zu reduzieren und die Geschäftskontinuität durch Sicherstellung der Anwendungs- und Desktopleistung zu gewährleisten



29.07.2020 / 23:00

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. NEWCASTLE (England) und AMSTERDAM --(BUSINESS WIRE)--29.07.2020-- HTG- Howell Technology Group, der Spezialanbieter innovativer IT- und Sicherheitslösungen, gab heute bekannt, daß das Unternehmen einen Lieferantenvertrag mit Login VSI, dem Unternehmen, das sich auf die Optimierung der Endbenutzererfahrung konzentriert, unterzeichnet hat. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200729006028/ de/ Mithilfe eines kundenorientierten Ansatzes versetzen die professionellen und vertrauenswürdigen IT-Beraterserviceleistungen von HTG die Kunden in die Lage, einen nachhaltigen Betrieb aufrechtzuerhalten und Effizienzen zu erzielen, die aus der Transformation ihrer IT-Umgebungen in moderne cloud-basierte Arbeitsplätze resultieren. Diese Partnerschaft wird sich auf die Bereitstellung von Speziallösungen und -serviceleistungen als Teil des Ökosystems für Windows Virtual Desktop (WVD) konzentrieren. Durch die enge Zusammenarbeit mit Microsoft als Gold-Partner ist HTG bereits heute in der Lage, WVD an einige wichtige Accounts als cloud-basierte Remote-Arbeitslösung zu liefern. Die zusätzliche Ergänzung dieser Kombination durch Login VSI bietet die einmalige Chance für HTG, sich mit dem Marktführer im Bereich der Prüfung mithilfe synthetischer Nutzer zusammenzuschließen. Kevin Howell, CTO bei HTG, erklärte: 'Die Größensortierung von Endbenutzer-Computelösungen zur Bereitstellung einer optimalen Benutzerfahrung und Leistung kann sehr komplex sein. Die Nutzung von Login VSI ermöglicht uns die Bereitstellung unserer Serviceleistungen auf hochwirksame und effiziente Art und Weise.' Für Login VSI bietet diese Partnerschaft die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit einem hoch angesehenen Berater. Durch Nutzung seiner besonderen Fähigkeiten wird HTG in der Lage sein, Login Enterprise effizient in seine Kundenbasis aufnehmen zu können - um den Kunden somit Anwendungskompatibilitätsprüfungen, Belastungs- sowie Leistungs- und Verfügbarkeitsprüfungen in einer einzigen Plattform zu ermöglichen. Seit dem Ausbruch der COVID-Epidemie hat sich die Nachfrage nach Unternehmens-IT-Organisationen zur Unterstützung eines globalen Fernarbeitsmodells erhöht. Der Prüfung einer umfassenderen Remote-Infrastruktur kommt demzufolge entscheidende Bedeutung zu. Login VSI bietet eine umfangreiche Prüfung und Validierung des gesamten Technologie-Stacks, vom Kern bis hin zum Endpunkt. Es maximiert die Skalierbarkeit und Verfügbarkeit von Anwendungen und virtuellen Desktop-Umgebungen, einschließlich Cloud. Login Enterprise, das Vorzeigeprodukt von Login VSI, versetzt Unternehmen in die Lage, die potentielle Leistung oder Verfügbarkeit durch Messung und Vergleichen der Ladeund Antwortzeiten von Anwendungen äußerst rasch zu identifizieren. Dieses Know-how bietet für die Serviceleistungen von HTG einen Mehrwert am digitalen Arbeitsplatz und insbesondere im Rahmen des WVD-Ökosystems. Graham Wight, CEO von HTG, kommentierte die Entwicklung mit den Worten: 'Wir sind hocherfreut über die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit Login VSI. Aufgrund des jüngsten Wandels der Nachfrage nach Technologien, die einen sanften und sicheren Übergang zur Fernarbeit ermöglichen, besteht erhöhter Bedarf an Leistungs- und Verfügbarkeitsprüfungen. Diese zusätzliche Serviceleistung im Rahmen der Partnerschaft kann den Wert der Serviceleistungen, die wir unseren Kunden bieten, noch verbessern und weiter erhöhen.' 'Wir sind hocherfreut über die Möglichkeit zur Zusammenarbeit mit HTG', so Eric-Jan van Leeuwen, CEO von Login VSI. 'Durch den globalen Wandel in Richtung Fernarbeit besteht erhöhter Bedarf an Leistungs- und Verfügbarkeitsprüfungen, um die Geschäftskontinuität zu gewährleisten. Mit den unübertroffenen Fachkenntnissen über den QVD-Markt und ihrer beispiellosen Erfahrung glauben wir auf dem besten Weg zu einer langanhaltenden Beziehung zu sein.' Über HTG HTG ist ein führendes globales IT-Lösungshaus, das eine Reihe von disruptiven Technologien und exzellenten Produkten anbietet. EUR‹Wir kooperieren sehr eng mit unseren Kunden aus einer Vielzahl von Industriebereichen, um Effizienzgewinne durch Transformation ihrer IT-Umgebungen und Vereinfachung der Art und Weise, wie ihnen unsere IT-Serviceleistungen zur Verfügung gestellt werden, zu erzielen. EUR‹Unser digitales Wissen und unsere Kompetenzen im Bereich modernster Technologien versetzen uns in die Lage, unsere Kunden zu unterstützen, ihre digitale Vision und strategische Roadmap zu verwirklichen, indem wir wirkliche und nachhaltige Veränderungen bewirken.. Weitere Informationen finden Sie unter www.htguk.com oder kontaktieren Sie uns unter der Telefonnummer 0191 481 3446. Über Login VSI Login VSI ist die einzige Lösung auf dem Markt, welche die maximale Endbenutzerfahrung für digitale Arbeitsplätze garantiert. Wir vermindern die Risiken und gewährleisten die Geschäftskontinuität, indem wir die Anwendungsund Desktopleistung sicherstellen. Wir erreichen dies, indem wir mithilfe synthetischer Nutzer automatische Prüfungen durchführen und die Auswirkungen der Veränderung auf physikalische, virtuelle und cloud-basierte Arbeitsplätze validieren lassen. Unser Vorzeigeprodukt Login Enterprise integriert Anwendungskompatibilitätsprüfung, Belastungs- sowie Anwendungs- und Verfügbarkeitsprüfung in einer einzigen Plattform. Login Enterprise umfasst ebenfalls vorgefertigte Standard-Anwendungsarbeitsbelastungsvorlagen. Login VSI verfügt über mehr als 400 Kunden in 50 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.loginvsi.com Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200729006028/de/ Kontakt:

Nonna Druker, n.druker@loginvsi.com



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Business Wire Pressemitteilung via mecom Mediensatellit

Schlagwort(e): Sonderthemen



29.07.2020 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1105639 29.07.2020