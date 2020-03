0:50 | 12.03.2020

Business Wire News: Hudson Valley Wireless setzt Mavenirs Cloud-native LTE vEPC ein



12.03.2020 / 00:50

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. RICHARDSON, Texas & ALBANY, New York --(BUSINESS WIRE)--11.03.2020-- Hudson Valley Wireless ('HVW') hat Mavenirs Cloud-nativen LTE vEPC ausgewählt und eingesetzt, um ihr jüngstes Projekt zu unterstützen. HVW hat offizielle öffentlich-private Partnerschaften (Public-Private Partnerships, P3) mit lokalen Regierungen gebildet und arbeitet mit staatlichen und föderalen Regierungen zusammen, um die Finanzierung von Zuschüssen zu sichern und um das Netzwerk in unversorgten und unterversorgten Gemeinden zu betreiben. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200311005821/ de/ 'Wir haben Mavenir als vertrauenswürdigen Anbieter ausgewählt, um sicherzustellen, dass wir einen nahtlosen Weg zum 5G-Core erhalten und gleichzeitig die Gesamtbetriebskosten senken können', sagte Jason Guzzo, General Manager, HVW. 'Mavenir's Cloud-native virtualisierte Packet-Core-Lösung ist einzigartig positioniert, um die Bedürfnisse von Dienstanbietern wie Hudson Valley Wireless zu erfüllen. Dieselbe Lösung lässt sich problemlos skalieren, um Millionen von Abonnenten und Hunderte von Gbps an Daten zu verarbeiten', sagte Ashok Khuntia, EVP und GM für Packet Computing bei Mavenir. 'Von Grund auf für Cloud-native-Umgebungen entwickelt, bietet es niedrige Betriebskosten.' HVW stellt derzeit einen festen drahtlosen Internetzugang auf einer Fläche von über 3.500 Quadratmeilen zur Verfügung. Das Netz führt über 200.000 Haushalte, 8.500 Unternehmen und 450 Ankerinstitutionen. Der vEPC von Mavenir mit MME, SAEGW und HSS befindet sich nun in der kommerziellen Entwicklung und ermöglicht es HVW, die Akzeptanz zu erhöhen. Funktionsumfang: * Reduziert die Kosten für die Bereitstellung der Infrastruktur mit einer modularen Architektur auf Mikroservice-Basis, die es ermöglicht, Durchsatz, Transaktions- und Session-Kapazität unabhängig voneinander zu erweitern * Optimiert die Nutzung von Ressourcen und erhöht die geschäftliche Flexibilität durch bedarfsgerechte Skalierbarkeit * Bietet eine granulare Skalierbarkeit über verschiedene Funktionen hinweg, verhindert eine Überversorgung und ermöglicht es den Betreibern, in Marktgeschwindigkeit zu wachsen

* Nutzt horizontale und vertikale Skalierungsoptionen zur Unterstützung der Kapazitäten für die Abwicklung des Datenverkehrs für jede Begebenheit * Bietet ein flexibles NFV- und SDN-basiertes Rahmenwerk, das die Trennung von Steuerungsebene und Benutzerebene ermöglicht * Unterstützt Anwendungsfälle mit niedriger Latenz, indem die Benutzerebene an der Netzwerk-Edge platziert wird * Ermöglicht eine umfassende Anwendungsintegration durch integrierte Datenkorrelations- und Streaming-Funktionen * Läuft in der privaten Cloud, d.h. in den Rechenzentren, die heute bei der HVW gehostet werden, und ist vollständig in der öffentlichen Cloud implementierbar Über Mavenir: Mavenir ist der einzige End-to-End-, Cloud-basierte Netzwerk-Softwareanbieter der Branche, der sich auf die Beschleunigung der Transformation von Software-Netzwerken und die Neudefinition der Netzwerkökonomie für Kommunikationsdienstleister (Communications Service Providers, CSPs) konzentriert, indem er ein umfassendes End-to-End-Produktportfolio über alle Ebenen der Netzwerkinfrastruktur anbietet. Von 5G-Anwendungs-/ Dienstleistungsebenen bis zu Packet-Core und RAN weist Mavenir die Richtung für entwickelte, Cloud-native Netzwerklösungen, die Endnutzern innovative und sichere Erfahrungen bieten. Mit branchenführenden Innovationen in den Bereichen VoLTE, VoWiFi, Advanced Messaging (RCS), Multi-ID, vEPC und OpenRAN vRAN beschleunigt Mavenir die Netzwerktransformation für mehr als 250 CSP-Kunden in über 140 Ländern, die mehr als 50 % der Nutzer weltweit bedienen. Wir streben nach bahnbrechenden, innovativen Technologiearchitekturen und Geschäftsmodellen, die zur Anpassungsfähigkeit, Flexibilität und Geschwindigkeit von Kommunikationsdiensten beitragen. Durch Lösungen, die die Weiterentwicklung von NFV bis zum Erreichen von Rentabilität auf Webebene voranbringen, bietet Mavenir den CSP Möglichkeiten, Kosten zu senken sowie Einnahmen zu generieren und zu sichern. Weitere Informationen finden Sie unter mavenir.com. Mavenir, das M-Logo und CloudRange sind Marken im Besitz von Mavenir Systems, Inc. Copyright (c) 2020 Mavenir Systems, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200311005821/de/ Kontakt:

Maryvonne Tubb

Mavenir PR NA - Loren Guertin

MatterNow EMEA - Kevin Taylor

GlobalResultsPR



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Business Wire Pressemitteilung via mecom Mediensatellit

Schlagwort(e): Sonderthemen



12.03.2020 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

995439 12.03.2020