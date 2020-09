22:30 | 28.09.2020

Business Wire News: Hyprevention erhält frisches Kapital zur Vermarktung des Wirbelsäulenimplantats V-STRUT(c) in den USA



28.09.2020

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. PESSAC, Frankreich --(BUSINESS WIRE)--28.09.2020-- Hyprevention hat neues Kapital für das Wirbelsäulenimplantat V-STRUT(c) aufgenommen. Mit den Mitteln soll das Vorhaben umgesetzt werden, das Produkt auf dem US-amerikanischen Markt für Wirbelsäulenfrakturen zu vermarkten. Das Wirbelsäulenimplantat V-STRUT(c) ist für den Einsatz bei der Behandlung von Wirbelfrakturen indiziert. Im Mai 2019 wurde ein US-Patent für V-STRUT(c) erteilt und im März 2020 erhielt das Gerät die 510(k)-Freigabe der FDA. 'Wir freuen uns, dass unsere bestehenden Investoren mit der Erhöhung ihres Investments in das Unternehmen Vertrauen in unsere Produktentwicklung und Kommerzialisierungspläne für den US-Markt gezeigt haben', so Cecile Vienney, CEO. Das Team von Hyprevention hat geschäftliche Beziehungen mit DAWA Medical aufgenommen und mehrere Bestellungen für das Produkt von begeisterten Kunden erhalten. Das regionale Vertriebsunternehmen für Medizinprodukte, DAWA Medical, wird den Absatz in Florida, Illinois, Texas und Oklahoma fördern. Neben DAWA ist das Unternehmen mit anderen Handelspartnern im Gespräch, um das innovative Produkt V-STRUT(c) auf dem US-Markt für Wirbelsäulenverletzungen zu vermarkten. Über V-STRUT(c) Das Wirbelsäulenimplantat V-STRUT(c) ist ein implantierbares medizinisches Gerät aus dem Polymer INVIBIO PEEK Optima(R), das zur Behandlung von Wirbelfrakturen in der Brust- und Lendenwirbelsäule indiziert ist. Es ist für die Verwendung in Kombination mit dem Knochenzement F20(R) von Teknimed bestimmt. V-STRUT(c) ist in den USA patentiert und freigegeben. Das Gerät wurde mit der Unterstützung von Key Opinion Leadern der Wirbelsäulenchirurgie entwickelt. Mit einer eingehenden Literaturstudie konnten ungedeckte klinische Bedürfnisse wie nachfolgende und angrenzende Frakturen nach der Behandlung von Osteoporose- und Krebspatienten identifiziert werden. Das Gerät wurde entwickelt, um mit seinem weichen, knochenähnlichen Material und der einzigartigen Verankerung im Pedikel dem klinischen Bedarf gerecht zu werden. Über Hyprevention Hyprevention wurde 2010 in Frankreich von drei Orthopäden und Wirbelsäulenchirurgen und einem erfahrenen Führungsteam gegründet. Ziel des Unternehmens ist die Entwicklung innovativer Produkte zur Behandlung von Knochenbrüchigkeit aufgrund von Osteoporose und Knochenmetastasen dank der einzigartigen Technik STRUTPLASTY(R), die den Knochen mit einem Polymerimplantat in Kombination mit Knochenzement verstärkt. https://hyprevention.com/ Über DAWA Medical DAWA Medical ist Master Distributor für die USA und Kanada. DAWA ist in den USA Repräsentant und Erstimporteur und für Lagerhaltung und Versand zuständig. Das Unternehmen verfügt über ein großes Vertriebspartnernetz. https://dawamedical.com/ Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200928005712/de/ Kontakt:

Cécile VIENNEY, CEO, +33 6 23 89 24 56, c.vienney@hyprevention.com



