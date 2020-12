3:40 | 11.12.2020

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. * IDEMIA und Kudelski IoT stellen eine vereinfachte IdD-Lösung vor, die dem gesamten Umfeld des Internets der Dinge robustes Identitäts- und Zugangsmanagement bietet, um die Sicherheit von IdD-Anwendungen zu optimieren

* Damit entsteht eine dringend benötigte lückenlose IdD-Sicherheit vom Gerät bis zur Cloud, die von Mobilnetzbetreibern, Erstausrüstern und Dienstanbietern problemlos umgesetzt werden kann * Die Partnerschaft bietet eine gebrauchsfertige, kostengünstige Lösung für IdD-Datensicherheit und -integrität über den gesamten Lebenszyklus eines mobil vernetzten IdD-Geräts hinweg COURBEVOIE, Frankreich, CHESEAUX-SUR-LAUSANNE, Schweiz, und PHOENIX, USA --(BUSINESS WIRE)--11.12.2020-- IDEMIA, der weltweit führende Anbieter im Bereich 'Augmented Identity EURŸ, und Kudelski IoT, ein Geschäftsbereich der Kudelski Group (SIX: KUD.S), Weltmarktführer in den Bereichen digitale Sicherheit und IdD-Lösungen, meldeten heute den Marktauftritt einer gemeinsamen Lösung für Mobilnetzbetreiber (MNO), Betreiber von virtuellen Mobilnetzen (MVNO), Erstausrüster (OEM) und Dienstanbieter, die eine effiziente Versorgung von IdD-Geräten in großem Umfang ermöglichen soll, ohne die Konnektivität oder Datensicherheit zu beeinträchtigen. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201210006233/ de/ (Photo: Business Wire) (Photo: Business Wire) Angesichts des weltweiten Wachstums des Internets der Dinge hat sich die Sicherheit von Geräten und der darauf gespeicherten oder davon erfassten Kundendaten im gesamten Umfeld zu einem der wichtigsten Sorgenpunkte der Nutzer entwickelt. IDEMIA, ein Mitglied der Trusted Connectivity Alliance (TCA^1), und Kudelski IoT stellen sich der Herausforderung von Daten- und Gerätschutz mit einer vereinfachten, lückenlosen Sicherheitslösung für das Internet der Dinge, die für die sichere Anbindung von Geräten an die Cloud sorgen soll. Die Lösung ist besonders relevant, da sich Erstausrüster und Dienstanbieter nach Lösungen umsehen, die eingebettete sichere Elemente zum Schutz des Inhalts einsetzen. Die IoT-SAFE-Lösung von IDEMIA bietet die zusätzlichen Vorteile von Fernverwaltung und Bereitstellung von OTA-Sicherheitszertifikaten (Over-the-Air) sowie Anwendungs-Updates direkt an die hochsichere SIM-Umgebung. Damit kann die Lösung auch mit den sich wandelnden Sicherheitsstandards Schritt halten. Durch die nahtlose Integration des Root-of-Trust-Applets und keySTREAM-Systems von Kudelski IoT mit den sicheren Elementen und der OTA-Plattform von IDEMIA steht Erstausrüstern, Mobilnetzbetreibern und Dienstanbietern jetzt eine Lösung zur Verfügung, die diese für die Sicherheitsdienste, die sie ihrerseits den eigenen Kunden und Endnutzern anbieten, einsetzen können. Die Kombination der jeweiligen Führungspositionen von IDEMIA und Kudelski in ihren jeweiligen Bereichen ermöglicht einen vereinfachten Ansatz zur Bereitstellung von Sicherheit für IdD-Geräte und -Plattformen durch Plug-and-Play-Installation für vernetzte Sicherheit in allen Nutzungsfällen. 'Die Branche wartet auf definierte Standards für die IdD-Sicherheit. In Zusammenarbeit mit der GSMA und TCA werden diese Standards und Richtlinien jetzt mit IoT SAFE bereitgestellt. IDEMIA freut sich, diese bahnbrechende Technologielösung jetzt dank der Partnerschaft mit Kudelski auf dem Markt vorstellen zu können. Marktteilnehmer kommen damit in den Genuss einer unabhängig entwickelten Technologie mit den zusätzlichen Vorteilen einer lückenlosen Sicherheit für Geräte und Daten im Internet der Dinge', erklärte Fabien Jautard Executive Vice-President for Mobile Operators Activities bei IDEMIA. 'Durch die Kombination der Mobilnetz-SIMs und OTA-Plattform von IDEMIA mit keySTRAM von Kudelski IoT in einer speziell auf M2M-Mobilfunkkommunikation zugeschnittenen Lösung bringen wir dem Markt den ersten echten Standard und die erste dedizierte lückenlose IdD-Sicherheitslösung für Mobilnetzwerke', so Hardy Schmidbauer, SVP, Kudelski IoT. ^1 TCA ist ein weltweiter gemeinnütziger Branchenverband, der auf eine sichere vernetzte Zukunft hinarbeitet. Die Mitglieder sind Teilnehmer des SIM-Ökosystems, der weltweit am stärksten verbreiteten, sicheren Anwendungsbereitstellungsplattform. Über den Geschäftsbereich Mobile Operators Business von IDEMIA IDEMIA betreut Kunden in 180 Ländern, darunter mehr als 500 Mobilfunkbetreiber weltweit. Mit mehr als 850 Millionen SIM-Karten, über 100 eSIM-Plattformreferenzen und mehr als 2,2 eSIM-Kundentransaktionen im Jahr 2019 ist IDEMIA führend in den Bereichen eSIM und Fernabonnement-Management für Verbraucher und M2M sowie lückenlose biometrische Lösungen, mit denen MNO die nächsten Identitätsanbieter werden. IDEMIA verfügt über weltweit verteilte Fertigungsanlagen (Brasilien, Frankreich, Indien und China) und modernste Sicherheitsrechenzentren in Europa und den USA. Die größten Konzerne der Welt vertrauen auf die Lösungen des Unternehmens. Unser kontinuierliches Innovationsstreben wird untermauert durch starke Investitionen in Forschung und Entwicklung und enge Partnerschaften in den Bereichen IoT/M2M - Konnektivität - Biometrie - Sicherheit - Verschlüsselung - QoS/QoE - Advanced SIM und zugehörige Dienstleistungen. Über IDEMIA IDEMIA, der weltweit führende Anbieter im Bereich 'Augmented Identity EURŸ, stellt eine vertrauenswürdige Umgebung bereit, in der Bürger und Verbraucher gleichermaßen in der Lage sind, ihre täglichen Aktivitäten (wie z. B. Bezahlen, Vernetzen und Reisen) sowohl in der physischen als auch in der digitalisierten Welt auszuführen. Die Sicherung unserer Identität ist in der Welt, in der wir heute leben, von allergrößter Bedeutung. Mit unserem entschiedenen Eintreten für 'Augmented Identity EURŸ, eine Identität, die für Privatsphäre und Vertrauen sorgt und sichere, authentifizierte und verifizierbare Transaktionen gewährleistet, definieren wir die Art und Weise neu, wie wir denken, wie wir produzieren und wie wir eines der wichtigsten Güter - unsere Identität - für Personen oder Objekte nutzen und schützen, und zwar immer und überall dort, wo es um Sicherheit geht. Wir stellen 'Augmented Identity EURŸ für internationale Kunden aus den Sektoren Finanzen, Telekommunikation, Identitätsdienste, öffentliche Sicherheit und IoT bereit. Mit nahezu 15.000 Mitarbeitern weltweit betreut IDEMIA Kunden in 180 Ländern . Weitere Informationen finden Sie unter www.idemia.com / Folgen Sie @IDEMIAGroup auf Twitter Über Kudelski IOT Kudelski IoT ist die für das Internet der Dinge zuständige Sparte der Kudelski Group und bietet durchgängige IoT-Lösungen, IoT-Produktdesign und Full-Lifecycle-Services für IoT-Geräthersteller, Ökosystementwickler und Endnutzerfirmen. Diese Lösungen und Dienstleistungen nutzen die mehr als 30-jährige Innovationserfahrung der Gruppe in Sachen digitale Geschäftsmodelle, Hardware-, Software- und Ökosystemkonzipierung und -prüfung, modernste Technologien und Dienstleistungen für Sicherheits-Lifecycle-Management und verwalteter Betrieb komplexer Systeme. Weitere Informationen über Kudelski IOT erhalten Sie unter www.kudelski-iot.com. Über die Kudelski Group Die Kudelski Group (SIX: KUD.S) ist ein weltweit führender Anbieter von durchgängigen Lösungen für digitale Sicherheit und konvergenten Medien für die digitale Unterhaltungsindustrie (einschließlich Diensten und Anwendungen, die Zugangskontrolle und Rechtemanagement erfordern), die zur Umsatzsicherung in den Bereichen digitales Fernsehen, Internet und mobile/interaktive Anwendungen dienen. Darüber hinaus bietet die Gruppe Lösungen und Dienstleistungen zum Thema Cybersicherheit an. Unternehmen können so Risiken und Schwachstellen evaluieren sowie ihre Daten und Systeme schützen. Außerdem bietet Kudelski Gesamtkonzepte für die Zugangskontrolle von Personen und Fahrzeugen zu Standorten und Events an. Die Kudelski Group unterhält ihren Hauptsitz sowohl in Cheseaux-sur-Lausanne (Schweiz) als auch in Phoenix (Arizona, USA). Weitere Informationen finden Sie unter www.nagra.com. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20201210006233/de/ Kontakt:

